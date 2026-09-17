一談感情就想逃？「迴避型人格」3生肖 遇到問題先躲再說

在感情世界中，最讓人摸不著頭緒的莫過於「迴避型」伴侶，他們是情感裡的逃兵，每當關係需要進一步的溝通時，他們往往選擇後退與躲藏，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：猴

屬猴人機智敏捷、熱愛自由，最害怕在感情中受到窒息與束縛，當伴侶試圖深入討論嚴肅的承諾或表達沉重的感情需求時，屬猴人的保護機制會瞬間啟動，他們不擅長處理過度壓抑的負面情緒，往往會選擇開玩笑、打哈哈或直接轉移話題來化解危機，一旦壓力無法排解，屬猴人便會轉身投入自己的興趣或社交圈中，用「閃躲與保持距離」來維持自我空間，讓伴侶常常有種抓不住他們的無力感。

第二名：兔

屬兔人生性溫和敏感，對於負面情緒與衝突有著極高的排斥感，在戀愛中，一旦面臨吵架或沉重的承諾壓力，屬兔人往往缺乏正面迎戰的勇氣，而是選擇躲進自己的舒適圈，他們習慣用壓抑、委屈或表面敷衍來維持平靜，當內心壓力過大時，甚至會突然斷聯或玩失蹤，屬兔人的迴避並非出自惡意，而是因為害怕失去主導權與平靜生活，這種溫柔卻果斷的退縮，常令對方感到無奈與無措。

第一名：蛇

屬蛇人天生帶著敏銳的洞察力與極強的防禦本能，在感情中，他們非常害怕將脆弱的一面暴露給他人，因此習慣與伴侶保持安全距離，一旦感覺到關係出現爭執、壓力，或是對方試圖看透他們的內心，屬蛇人的第一反應就是築起高牆、冷漠以對，他們會用沉默或轉移話題來逃避正面衝突，透過自我封閉來保護內心，這種忽冷忽熱、隨時準備抽離的防禦機制，往往讓伴侶感到難以靠近且備受折磨。

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