好傻好天真！三星座老是愛上渣男…「這星座」一臉精明意外上榜

感情世界，大家最怕愛不對人，搜狐網分享，有三個星座超級容易遇到渣男，不是她們眼光太差，而是這三星座個性太單純、太容易相信人，一談戀愛就容易卸下防備，很容易遇上「愛情騙子」吃了大虧。

第3名／天秤座 太替對方著想 容易委屈自己

天秤座很重視感情中的和諧，遇到問題時常常先替另一半找理由，就算感到不舒服，也可能選擇忍耐，不想把關係弄僵。當天秤遇到很會說話、懂得製造浪漫的對象，更容易被甜言蜜語打動，等發現不對勁時，往往已經投入不少感情，難以抽離。

第2名／雙子座 看似精明 卻容易相信甜言蜜語

雙子座平常聰明機靈、很會看人，只要一談戀愛，就容易失去部分戒心。對方如果很會聊天、懂得製造驚喜，雙子很容易產生「他真的很懂我」的感覺，慢慢投入其中，甚至忽略對方各種可疑的態度。

第1名／白羊座 愛上就全心投入 最容易心軟

白羊座談戀愛向來直接，喜歡就是喜歡，不太搞猜心那一套，只要認定對方，就會丟直球，勇敢追愛，毫不保留地付出。問題就在白羊座太相信自己的感覺，只要對方表現出真心、說幾句好聽的話，就容易卸下防備。

即使朋友提醒「對方好像怪怪的」，白羊座也可能因為太相信愛情，而選擇再給一次機會。敢愛敢付出是優點，卻也容易讓不夠真誠的人有機可乘。

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