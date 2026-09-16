一被糾正就炸鍋！12星座「惱羞成怒排行榜」第一名反擊超快

被提醒、被糾正時，有些人會先反省，有些人卻可能瞬間炸鍋，甚至反過來對指責自己的人發火。日本星座網站「占いTV News」就整理出12星座最容易惱羞成怒排行榜，其中牡羊座因反應快、火氣來得猛拿下第1名，獅子座與處女座則緊追在後。

第1名牡羊座

個性直接、行動力強，一旦被責備，很容易瞬間把對方視為敵人，就算自己確實有錯，也可能先反擊再說。

第2名獅子座

非常重視自尊與面子，即使只是善意提醒，也可能因為覺得被冒犯而當場翻臉。

第3名處女座

因為對自己要求高、害怕犯錯，被指出問題時反而容易急著辯解，甚至把責任歸到別人或環境身上。

第4名射手座與第5名水瓶座

屬於被說幾句就可能立刻反駁的類型。射手座容易情緒一上來就滔滔不絕，水瓶座則擅長用一套自己的邏輯持續辯論，雖然本人可能覺得是在講道理，在旁人眼中卻很像「越講越硬」。

第6名天蠍座與第7名巨蟹座

平常未必不能接受批評，但如果對方剛好是自己有心結的人，就可能瞬間變臉。天蠍座容易一針見血戳中對方痛點，巨蟹座則可能翻舊帳反擊，兩者情緒一上來，殺傷力都不低。

第8名金牛座與第9名摩羯座

表面上比較能忍，就算被抱怨也可能先安靜聽完，但不代表真的忘了。金牛座容易把不滿記在心裡，之後用冷淡態度回應；摩羯座則比較像先忍著，等到對方露出破綻再反擊。

第10名雙子座

比起正面衝突，更傾向趕快閃人，因為他們覺得頂嘴只會讓事情更麻煩。

第11名雙魚座

被罵時，通常不是生氣，而是先覺得委屈，因此比較少出現激烈反擊。

第12名天秤座

最不容易惱羞成怒的一群。天秤座重視和諧、不喜歡衝突，面對批評時大多會選擇忍耐或迴避，即使不滿，也比較少直接和人正面開戰。

如果遇到有人正在氣頭上，最好不要跟著互嗆，否則很容易讓衝突升級。保持冷靜、拉開距離，通常會比硬碰硬來得更安全。

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