大樂透中秋加碼4億！「相信自己運氣好」會更容易中獎？簡少年全說了

中秋節還沒到，彩券市場已先熱起來。台灣彩券9月8日宣布2026年中秋加碼活動，總獎金達4億元，大樂透自9月15日起加開70組100萬元獎項，另新增6000個5000元獎，台彩預估可額外帶動約14.5億元業績。當更多人準備試試手氣，一個問題也格外有意思：相信自己運氣好的人，真的比較容易中獎嗎？研究沒有證明「相信運氣」能改變抽籤結果，但它確實可能改變一個人面對風險時的選擇，甚至讓人在贏過一次之後，更相信下一次也會贏。

被新創科技界譽為「國師」的專業命理與風水師簡少年，在《業力大腦》中談到一個關於運氣的實驗。根據實驗結果，沒有證據能證明相信運氣與否會直接影響抽籤結果。無論一個人是否相信運氣，抽到好籤或壞籤的機率都相同。換句話說，運氣好與運氣不好，很大程度也受到心理狀態影響。

假設大家共同參與一項專案，專案成功時，不論自認運氣好或不好，都會因成功獲得正向回饋；專案失敗時，所有人也都會面臨負面回饋，這是人類的基本心理反應。然而研究者發現，相信運氣與不相信運氣的人，在某些情境下會出現截然不同的行為，尤其是在賭博的時候。

相信自己運氣好的人，面對風險更敢下注

一個相信自己運氣好的人，通常在賭博時會更加大膽。他會認為自己有更多機會獲得那些機率較小的獎項，也更願意冒險。因為相信自己會贏，所以更樂意參與賭博。

當他真的獲勝，更會放大勝利的感受，認為：「天啊！我今天的運氣真是太好了！」他會將每一次勝利視為運氣好的展現，而不會深究背後的機率。

反觀一個相信自己運氣不好的人，反而不容易對賭博成癮，或遭遇賭博陷阱。兩種截然不同的心態，在行為上也有所不同。

對風險較高的事情，相信運氣好的人會傾向參與，認為自己運氣不好的人則相反。這也意味著，如果生活中需要找到一群人支持一件看似不太可能或非常艱難的事情，那些相信自己運氣好的人往往更可能站出來。他們的經驗和內在心理傾向，會驅使自己參與高度冒險的事情。

贏過一次，更容易相信下一次還會贏

再來看另一種對比，相信運氣與不相信運氣的人，在行為和思考方式上有什麼差異？研究發現，相信運氣的人在每次賭博贏了之後，會更加相信自己下一把也會贏，因為他們認為自己的運氣很好。不相信運氣的人則不會這樣想，他們會認為今天贏了只是機率問題，每一把都是重新開始。

無論是否相信運氣，理論上做對一件事時獲得的正面回饋，和做錯一件事時獲得的負面回饋，其實差不多。然而在賭博時，正面與負面回饋的影響會被大幅放大。相信運氣的人，一旦成功就會大幅增加信心，失敗時則會大幅減少信心；不相信運氣的人，面對成功或失敗的影響相對較小。

相信運氣的人在失敗時，可能會歸咎於自己今天運氣不好；不相信運氣的人，則會將失敗歸因於機率，不會歸咎於自己的運氣。

這也可以回到「自我效能」來看。一個人的自我效能越強，面對各種情況時通常越有信心、更勇於冒險，也更勇於探索，甚至認為自己做事成功的機率更高，這種信念本身就可能增加他遇到好事的機率。

相反，自我效能較低的人，因為缺乏信心，容易膽怯，抵抗挫折的能力也相對較差，久而久之就可能降低自己的運氣。研究也觀察到，在賭博情境下，相信運氣好的人，自我效能的增幅和減幅都非常大；不相信運氣的人，增幅和減幅則相對較小。

成功別全算自己，失敗也別只怪運氣

那麼，有沒有方法能讓自我效能盡量保持在較高的狀態？簡少年認為，當我們取得成功時，可以將一部分成功歸因於運氣。因為如果將成功歸給運氣，「我們的自我效能會增加得更多」。而當我們失敗時，應該將失敗歸咎於自己，而不是運氣，想想是不是「努力不夠、準備不足，或是機率計算有誤」才導致失敗。但成功時，則要感謝老天、父母，以及一路上碰到的好運。

這種想法其實並不陌生。許多宗教、成功人士的分享，甚至成功學中都有相似內容。就像儒家所說的「吾日三省吾身」，強調自省，反思自己，而不是把錯誤歸咎於運氣；我們常聽到的感恩、謝天，則是把生活中的好運與成功，部分歸功於外在因素。

可以想像，今天成功一件事，自我效能增加2；今天失敗，自我效能只減少1。假設成功和失敗的機率各半，長期來看就會出現差異。因為每次成功增加2，失敗只減少1，久而久之，自我效能會越來越強，也能更好地應對失敗，並且更有勇氣迎接挑戰，人生自然可能出現更多好機會。

最危險的不是輸，而是相信下一次一定贏回來

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

如果情況反過來，每次成功都認為是因為自己聰明；每當失敗，卻歸咎於運氣不好，還認為下一次一定會成功，那就是一種危險的現象，尤其在賭場中更是如此。

因為你會認為自己足夠聰明，可以在賭博中贏得勝利。當你失敗時，又會認為只是運氣不好，相信下一把一定能把損失贏回來。這樣的心態最容易讓人不斷加碼，最後走向失敗、崩潰，甚至背負一大筆債務。

這樣的人往往沒有設定停損點，永遠覺得自己可以贏回全部，但現實往往是一步錯、步步錯，最後再也無法回頭，陷入難以挽回的局面。

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(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)