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秋天總是特別累？12星座「秋乏解方」曝光 土象靠吃、火象需陽光

聯合新聞網／ 綜合報導
季節轉換容易會有「秋乏」的狀況，來看看火、土、風、水四大星座類型的不同的秋季調養方式。 示意圖／AI生成
季節轉換容易會有「秋乏」的狀況，來看看火、土、風、水四大星座類型的不同的秋季調養方式。 示意圖／AI生成

天氣逐漸轉涼，不少人最近開始出現容易疲倦、提不起精神、肩頸痠痛等狀況，這可能與季節交替帶來的「秋乏」有關。由於夏秋轉換期間，氣溫、氣壓與日照時間都會改變，身體一時難以適應，就容易出現疲憊感。日本星座網站「占いTV News」也依照火、土、風、水四大星座類型，整理出不同的秋季調養方式。

火象星座

包括牡羊座、獅子座與射手座，平時行動力強、活動量大，即使夏天也常保持滿檔行程，因此入秋後更容易感受到累積疲勞。這類型最需要注意的就是睡眠，晚餐後應減少咖啡等含咖啡因飲品，早上起床後則可適度接觸陽光，幫助調整作息與精神狀態。

土象星座

包括金牛座、處女座與摩羯座，秋季調養重點則放在飲食。經過夏天大量喝冰飲、吃冰品後，身體可能仍處於較疲弱狀態，這時可以多攝取秋季當令食材。由於土象星座也較容易透過吃東西紓解壓力，因此與其追求份量，不如更講究食材品質，避免一不小心吃過量。

風象星座

包括雙子座、天秤座與水瓶座，最需要留意的是溫差。秋季早晚溫度變化大，加上陰雨天氣，容易引發肩頸痠痛、頭痛或受涼等問題。即使白天天氣仍偏暖，也別持續用夏天的穿衣方式，建議準備薄外套或方便穿脫的衣物，依照室內外溫度隨時調整。

水象星座

包括巨蟹座、天蠍座與雙魚座，則可以靠泡澡放鬆。這類型較容易累積情緒與壓力，如果夏天習慣只沖澡，入秋後不妨改成泡溫水澡，讓身體慢慢放鬆，也可以搭配碳酸類入浴劑，幫助促進循環、舒緩疲勞。

此外，秋季掉髮增加也常被認為與夏季紫外線曝曬、季節變化及身體疲勞有關。若最近明顯感覺精神不濟，不妨從睡眠、飲食、穿著與休息習慣開始調整，替身體慢慢把夏天累積的疲勞補回來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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