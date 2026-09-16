真的吃不膩！12星座「每次都點一樣」排行 雙子最怕無聊、第一名竟是公認美食家

每天上班前經過的咖啡廳、公司餐廳，甚至住家附近的便利商店，生活中總有許多時候需要面對「今天要吃什麼」的選擇。你是否也有一套自己的固定菜單，不管走進哪家店，都習慣點同樣的餐點？有些人喜歡嘗鮮、追求不同口味，有些人則認為「熟悉的最好」。「占TV」列出12星座「每次都點一樣菜單」排行榜，看你是不是固定菜單派。

第12名雙子座：最怕無聊 怎麼可能每天吃一樣？

雙子座天生容易對事物感到厭倦，要他們長期重複吃同一道餐點，幾乎是難以想像的事。比起穩定和固定，他們更喜歡新鮮感與變化。

因此不論是速食店還是家庭餐廳，雙子座都可能抱著「全部都想試試看」的心情，把菜單上的餐點一一嘗過，彷彿非得吃遍所有選項才甘心。

第11名處女座：想吃炸豬排 還是得先顧營養

處女座可以說是健康控，雖然內心或許很想每天都來一碗炸豬排丼，但實際選餐時，還是會考量營養均衡。

因此，他們通常會刻意更換不同餐點，讓每天攝取的營養種類更加多元。對處女座而言，好吃固然重要，但健康與均衡同樣不能忽略。

第10名射手座：勇於冒險 奇怪菜色也敢挑戰

射手座就是天生的冒險家，比起每次都點熟悉的餐點，他們更喜歡嘗試一些沒吃過的選項。

即使冒險挑戰的新奇料理最後不合胃口，射手座也不太會放在心上，反而能把這次「踩雷」當成趣事分享。對他們來說，點餐本身就是一場小小的冒險。

第9名天秤座：為了拍照好看 連不想吃的都能點

天秤座非常重視「拍起來好不好看」，甚至可能把社群貼文的視覺效果放在口味之前。

為了避免連續幾天發出相似的餐點照片，他們有時寧願選擇自己原本不太想吃的料理，只要能拍出漂亮、吸睛的照片就值得。

第8名水瓶座：前一天吃義大利麵 隔天突然大轉彎

水瓶座受到象徵「突發變化」的天王星守護，最大的特色就是讓人猜不到下一步。

他們可能連續好幾天都吃辣味義大利麵，讓身邊的人以為這就是固定菜單，結果某一天突然改點拿坡里義大利麵，完全不按牌理出牌。看似固定，其實隨時可能突然改變。

第7名巨蟹座：不一定愛固定餐點 更愛划算的選擇

巨蟹座其實不一定對某一道料理特別執著，比起「每次都吃一樣」，他們更在意的是餐點是否划算。

因此不管走進哪一家店，都可能優先尋找「今日特餐」、「優惠午餐」這類價格實惠的選項。與其說他們是固定菜單派，不如說是非常懂得精打細算的務實派。

第6名獅子座：外食就是要吃那一道「經典款」

如果要用一句話形容獅子座，那就是「長不大的大孩子」。

就像有些孩子每次跟父母外食，都堅持一定要吃漢堡排一樣，獅子座心中也往往存在一道「只要外食就是要點這個」的經典餐點。

只要是自己認定的招牌選擇，就會很自然地一再回頭品嘗。

第5名雙魚座：選來選去 最後還是回到原本那道

雙魚座容易陷入選擇障礙。面對菜單時，可能這個也想吃、那個看起來也不錯，反覆看了兩三遍後，最後卻又默默回到平常最熟悉的餐點。

身邊一起吃飯的人看到這一幕，恐怕會忍不住想吐槽：「猶豫這麼久，結果還不是點一樣的！」

第4名摩羯座：換菜單竟有種背叛熟悉選擇的罪惡感

摩羯座個性認真，做事往往有自己的原則，因此突然點一份和平常不同的餐點，反而可能讓他們產生一種莫名的罪惡感。

明明只是一份菜單，卻彷彿對原本熟悉的餐點做出「背叛」一般。或許在摩羯座心中，熟悉的選擇就是有它存在的理由。

第3名牡羊座：不想浪費時間 點餐就是要快速決定

牡羊座雖然具有強烈的開創精神，但在選菜單這件事上，卻意外地偏向固定。

這並不是因為牡羊座個性保守，而是他們不喜歡花太多時間猶豫。考量到服務人員可能還在等著點餐，加上本身重視人情與效率，因此往往養成快速決定的習慣。

也因為不想站在菜單前慢慢挑，季節限定或新推出的餐點可能根本沒注意到，最後自然又回到平常熟悉的那一道。

第2名天蠍座：同樣的炸雞套餐 也能吃出每天的細微差異

如果每天都和天蠍座一起吃午餐，身邊的人可能會忍不住問：「每天都吃這個，真的不會膩嗎？」

但對天蠍座來說，答案可能是「不會」。他們一旦認定某件事，就喜歡一路鑽研到底，就連同一道餐點，也能觀察出其中不同之處。

例如同樣是炸雞套餐，每天的酥脆程度、油炸火候，甚至細微的口感差異，都可能成為他們享受的樂趣。對天蠍座而言，菜單上的「吃膩」似乎根本不存在。

第1名金牛座：只想確保每一次都吃到真正好吃的東西

看到金牛座拿下第1名，或許有人會覺得意外：不是常說金牛座是12星座中的美食家嗎？既然這麼愛吃，怎麼反而最常點固定菜單？

其實正因為金牛座對吃非常講究，所以才會選擇熟悉的餐點。他們最在意的就是「一定要好吃」。如果改點其他料理，運氣好可能發現新歡，但萬一踩雷、味道不合胃口，就會讓這頓飯留下遺憾。

為了盡可能避開踩雷風險，金牛座寧願選擇自己已經確認過、吃起來滿意的餐點。與其冒險嘗試未知選項，不如每次都享受那份「確定好吃」的安心感。

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