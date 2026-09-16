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入秋三生肖健康拉警報！龍別去這些地方、這動物注意車關

聯合新聞網／ 綜合報導
疲勞駕駛示意圖。圖／AI生成
疲勞駕駛示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師分享臉書影片，秋季有三個生肖當心健康出大事，快看看該怎麼避免。

▍生肖龍

龍最近晦氣比較重，建議不要再去晦氣比較重的地方，避免去醫院探病、喪家慰問，這些不好的磁場容易影響人的運氣。晦氣太重，也可能讓人情緒低落，建議不妨去小旅行、多閱讀，增加智慧與正能量。

▍生肖狗

狗最近容易有血光災，可能是舊疾復發需要開刀，或開車、騎車、走路容易有車關。建議外出要提高警覺，還有使用刀具也要特別謹慎，才能避開血光災。

▍生肖豬

豬最近容易過勞，可能是家庭工作兩頭忙，疲於奔命，人也比較容易精神耗弱，最近特別容易生病。建議多休息，補充營養，度過健康這一關。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 健康 湯鎮瑋 醫院

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