水星對沖海王星 「4星座容易誤判」！雙子溝通有誤、他恐買地雷股

近日水星對沖海王星，水星象徵思考、溝通與判斷，海王星則帶有模糊、想像的能量，當兩者對沖時，容易讓人誤判、誤解、誤會，甚至因一時情緒而做錯決定。塔羅牌老師艾菲爾提醒，四大星座特別當心，建議凡事多確認，避免誤判形勢後悔。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主、上升為輔。

雙子座／工作溝通別急著下定論

近期工作上容易因資訊不完整而誤會對方意思，聽到「應該」「大概」這類說法時，別以為事情已經拍板。凡是涉及工作重要事項，最好都留下文字紀錄。雙子反應快，但這段時間容易出錯，越是平常駕輕就熟的事情，越容易因為太過自信，忽略再確認而出錯。

處女座／別因一個細節想太多

近期在人際關係中容易過度解讀，對方少回一句訊息、表情比較冷淡，都可能讓處女座猜測「我做錯了什麼」。建議處女不要用單一細節，替整件事情下結論。一時冷淡，可能只是對方正好在忙，與其反覆糾解，不如直接問清楚，別因一時敏感就替一段關係下結論。

雙魚座／感情別把曖昧當承諾

雙魚座近期要小心感情中的錯覺，對方一句溫柔的話或一次主動邀約，都可能讓雙魚座開始幻想兩人的未來。不過，好感不一定等於承諾，曖昧也不代表關係已經確定。與其反覆猜測對方心意，不如少猜多問，不要光聽對方說的，要看對方做的，才能看清這段感情是否是真心。

射手座／金錢投資別馬上決定

射手座近期會遇到「看起來很不錯」的機會，可能是股市投資、一大筆消費，或人生財務的重大選擇，射手座容易被美好願景吸引忽略風險，建議凡是涉及金錢投資或長期承諾，都不要當下決定，多查一下資料確認、比較選項，問過可靠的人再做決定。

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