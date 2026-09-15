秋天節氣「3生肖」特別好運！馬正財偏財雙旺、他人脈通錢脈

最近天氣涼涼的，似乎已經感受到濃濃的秋意。命理師湯鎮瑋老師影片指出，有三個生肖秋天特別有財運，要好好把握。另外老師也加碼分享，有兩種八字命格的人秋天節氣也有財運，秋天節氣五行屬金，八字火旺的人會有財運，另外本命金弱的人，秋天也會有幫扶之身，財運也不錯。

秋天財運旺生肖

生肖蛇／事業運極佳

事業有好機緣，想找工作或是換跑道，可以多把握，或建議可以培養專業，帶動正財好運氣。

生肖馬／正財偏財雙旺

財運有收獲，秋天節氣正財偏財都不錯，只要謹慎理財都有好結果，但別忘記賺到錢也要多行善布施。

生肖牛／人脈通錢脈

迎來貴人好運，遇到難關，總能人脈通錢脈，建議遇到困難多尋求專家幫忙，不要閉門。

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