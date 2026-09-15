快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

秋天節氣「3生肖」特別好運！馬正財偏財雙旺、他人脈通錢脈

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為秋天節氣示意圖。圖／AI生成
圖為秋天節氣示意圖。圖／AI生成

最近天氣涼涼的，似乎已經感受到濃濃的秋意。命理師湯鎮瑋老師影片指出，有三個生肖秋天特別有財運，要好好把握。另外老師也加碼分享，有兩種八字命格的人秋天節氣也有財運，秋天節氣五行屬金，八字火旺的人會有財運，另外本命金弱的人，秋天也會有幫扶之身，財運也不錯。

秋天財運旺生肖

生肖蛇／事業運極佳

事業有好機緣，想找工作或是換跑道，可以多把握，或建議可以培養專業，帶動正財好運氣。

生肖馬／正財偏財雙旺

財運有收獲，秋天節氣正財偏財都不錯，只要謹慎理財都有好結果，但別忘記賺到錢也要多行善布施。

生肖牛／人脈通錢脈

迎來貴人好運，遇到難關，總能人脈通錢脈，建議遇到困難多尋求專家幫忙，不要閉門。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 命理師 五行 節氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

惦惦吃三碗公！4生肖早年不起眼 中年後家底越來越厚

惦惦吃三碗公！4生肖早年不起眼 中年後家底越來越厚

9月下旬3生肖走大運！正財、偏財一把抓 與另一半互動更甜蜜

中秋後錢滾錢！四生肖財運大好…狗創業有成、「這動物」有人報明牌

相關新聞

惦惦吃三碗公！4生肖早年不起眼 中年後家底越來越厚

年輕時，誰都希望自己能早點闖出一番成績，最好抓住幾次機會，就能讓人生一路順風順水。但現實中，真正把日子越過越穩的人，未必是最早出頭的那一批。

秋天節氣「3生肖」特別好運！馬正財偏財雙旺、他人脈通錢脈

最近天氣涼涼的，似乎已經感受到濃濃的秋意。命理師湯鎮瑋老師影片指出，有三個生肖秋天特別有財運，要好好把握。另外老師也加碼分享，有兩種八字命格的人秋天節氣也有財運，秋天節氣五行屬金，八字火旺的人會有財運，另外本命金弱的人，秋天也會有幫扶之身，財運也不錯。

「三星座女」越成熟越有魅力！處女不再為別人忙、她從從容容游刃有餘

《命運好好玩》白瑜老師分享，有三個星座的女生會越活越有魅力，越活越開心。請參考太陽、上升、金星、第五宮守護星。

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月…傍晚五點後少出門

古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重。而中秋當晚的月亮是整年中最圓最亮，也是最接近地球的時刻。又稱「極陰日」。他特別提到四大生肖在這段時間容易受到陰煞影響，應避免賞月及減少夜間戶外活動。

開運戒指你戴對了嗎？老師建議「戴左手」招財、戀愛、防小人大不同

多人為了求開運，會選擇戴戒指，但戒指可不是隨便戴都有相同效果。命理師王老師分享，依照傳統能量觀點，有「左手進、右手出」的說法，因此想招好運、迎接好的能量，開運戒指可以優先戴在左手，象徵把想要的好運帶進自身。

真相只有一個！凡事講求證據三星座…天蠍追根究柢、他細節控

在生活與工作中，有些人總是特別重視邏輯與事實，對於模糊不清的說法難以接受。他們習慣以數據、證據為依據，做決策前必定深入分析、查證到底。本篇帶你認識三類最講究實證思維、理性至上的代表人物，一起看看你是否也屬於其中之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。