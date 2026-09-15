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「三星座女」越成熟越有魅力！處女不再為別人忙、她從從容容游刃有餘

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中年女性悠閒自在喝咖啡示意圖。圖/AI生成
圖為中年女性悠閒自在喝咖啡示意圖。圖/AI生成

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第3名 處女座／放下苛求，活出自在光彩

處女座是很容易觀外的星座，很容易看別人在幹嘛，是很容易被環境影響的星座，當環境有需要，處女座就會拚命往前衝，讓自己非常忙碌。但有年紀之後，處女座會比較觀內，開始放下別人的需求，認清自己的需求。人放鬆了，關係也放鬆。

第2名 天蠍座／看透人心 魅力更加深邃

天蠍年輕時很燃燒，燃燒自己和別人。他很有洞察力，不相信人，也不相信自己，會比較負面，讓自己很累。當他們有了一定年紀後，天蠍開始會變得更獨立，可以處理一切，讓自己過得更好，天蠍也變得更有自信，也開始過得越來越好。

第1名 摩羯座／厚積薄發 越老越有價值

摩羯座年輕時容易有壓力，他們會給自己很多壓力，也會篩選周圍的朋友，常常在會和周圍的人競爭比較，很怕自己被時代淘汰，很怕自己不如人。有了年紀之後，魔羯的壓力累積成實力，魔羯的態度反而變得從從容容，游刃有餘的狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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