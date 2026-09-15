這間廟拜那尊神明？專家曝：看門口「這地方」一秒就知道

台灣人信仰眾多，很多廟宇同時供奉多尊神明，很多人進了廟看到神就拜，卻常常搞不清楚自己到底在拜什麼神明。

命理師王老師分享一個有趣的拜拜小常識，原來廟門口的對聯其實都藏有玄機，門口張貼的對聯，其實是藏頭詩，像是對聯右邊寫著「聖德乾坤萬民載福壽通貫古今」，左邊寫「母儀朝日月千載靈恩庇佑蒼生」，兩句的第一字分別是「聖」、「母」，就代表這間廟拜的神尊是天上聖母。

另外，另外像對聯右邊寫「福顯濟群生神功萬載感戴沐恩」，左邊寫「德漳霑萬物聖德千秋廣佑民安」，從藏頭第一字來看，分別是「福」、「德」，則代表裡面拜的神尊就是福德正神土地公公。

苗栗南庄鄉蓬萊村四十二份地區伯公廟，因伯公姓名為黃聰明，地方稱為「聰明伯公」，廟前對聯藏頭詩也以「聰」、「明」為字首。聯合報系資料照

老師說，下次拜拜前不妨先看一下門口對聯，就能清楚知道裡面是那一個神尊，下次去拜拜不妨試看看吧。

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