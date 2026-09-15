快訊

政治野火燒向音樂節！德國極右翼崛起，華格納作品遭殃？

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

聽新聞
0:00 / 0:00

這間廟拜那尊神明？專家曝：看門口「這地方」一秒就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為石碇姑娘廟，門前對聯藏頭詩，正好以「姑」、「廟」為字首。聯合報系資料照
圖為石碇姑娘廟，門前對聯藏頭詩，正好以「姑」、「廟」為字首。聯合報系資料照

台灣人信仰眾多，很多廟宇同時供奉多尊神明，很多人進了廟看到神就拜，卻常常搞不清楚自己到底在拜什麼神明。

命理師王老師分享一個有趣的拜拜小常識，原來廟門口的對聯其實都藏有玄機，門口張貼的對聯，其實是藏頭詩，像是對聯右邊寫著「聖德乾坤萬民載福壽通貫古今」，左邊寫「母儀朝日月千載靈恩庇佑蒼生」，兩句的第一字分別是「聖」、「母」，就代表這間廟拜的神尊是天上聖母。

另外，另外像對聯右邊寫「福顯濟群生神功萬載感戴沐恩」，左邊寫「德漳霑萬物聖德千秋廣佑民安」，從藏頭第一字來看，分別是「福」、「德」，則代表裡面拜的神尊就是福德正神土地公公。

苗栗南庄鄉蓬萊村四十二份地區伯公廟，因伯公姓名為黃聰明，地方稱為「聰明伯公」，廟前對聯藏頭詩也以「聰」、「明」為字首。聯合報系資料照
苗栗南庄鄉蓬萊村四十二份地區伯公廟，因伯公姓名為黃聰明，地方稱為「聰明伯公」，廟前對聯藏頭詩也以「聰」、「明」為字首。聯合報系資料照

老師說，下次拜拜前不妨先看一下門口對聯，就能清楚知道裡面是那一個神尊，下次去拜拜不妨試看看吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

神明 拜拜 命理師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

真相只有一個！凡事講求證據三星座…天蠍追根究柢、他細節控

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月…傍晚五點後少出門

開運戒指你戴對了嗎？老師建議「戴左手」招財、戀愛、防小人大不同

她拜這間月老後桃花全消失 過來人證實：還想玩的人千萬別惹

相關新聞

惦惦吃三碗公！4生肖早年不起眼 中年後家底越來越厚

年輕時，誰都希望自己能早點闖出一番成績，最好抓住幾次機會，就能讓人生一路順風順水。但現實中，真正把日子越過越穩的人，未必是最早出頭的那一批。

「三星座女」越成熟越有魅力！處女不再為別人忙、她從從容容游刃有餘

《命運好好玩》白瑜老師分享，有三個星座的女生會越活越有魅力，越活越開心。請參考太陽、上升、金星、第五宮守護星。

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月…傍晚五點後少出門

古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重。而中秋當晚的月亮是整年中最圓最亮，也是最接近地球的時刻。又稱「極陰日」。他特別提到四大生肖在這段時間容易受到陰煞影響，應避免賞月及減少夜間戶外活動。

開運戒指你戴對了嗎？老師建議「戴左手」招財、戀愛、防小人大不同

多人為了求開運，會選擇戴戒指，但戒指可不是隨便戴都有相同效果。命理師王老師分享，依照傳統能量觀點，有「左手進、右手出」的說法，因此想招好運、迎接好的能量，開運戒指可以優先戴在左手，象徵把想要的好運帶進自身。

真相只有一個！凡事講求證據三星座…天蠍追根究柢、他細節控

在生活與工作中，有些人總是特別重視邏輯與事實，對於模糊不清的說法難以接受。他們習慣以數據、證據為依據，做決策前必定深入分析、查證到底。本篇帶你認識三類最講究實證思維、理性至上的代表人物，一起看看你是否也屬於其中之一。

三星座外表粗線條…內心卻超細膩！「第1名」反差最大

搜狐網分享有三個星座，外表大大咧咧，好像甚麼事都不放在心上。愛笑、愛鬧，看起來什麼都不在乎，實際上卻比誰都會察言觀色。一個表情、一句話，甚至語氣稍微改變，都可能被他們默默記在心裡。尤其面對真正重視的人，這份細膩更是藏都藏不住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。