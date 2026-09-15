開運戒指你戴對了嗎？老師建議「戴左手」招財、戀愛、防小人大不同

很多人為了求開運，會選擇戴戒指，但戒指可不是隨便戴都有相同效果。命理師王老師分享，依照傳統能量觀點，有「左手進、右手出」的說法，因此想招好運、迎接好的能量，開運戒指可以優先戴在左手，象徵把想要的好運帶進自身。

王老師也提醒，除了左右手有差別之外，戴在哪根手指也各自代表不同的寓意，如果最近特別想加強某方面的運勢，不妨依照自己的需求選擇適合的位置。

拇指／象徵權力地位

想提升個人氣勢、領導力，或希望在工作與人際關係中更有主導權，可以選擇佩戴在拇指。

食指／學業事業運

食指與目標、行動力有關，若近期想拚學業、升遷或拓展事業，希望自己更有衝勁，可戴在食指。

想加強財運、守住手上的財富，可以選擇戴在中指，象徵聚財、穩住財氣。

無名指／感情運

無名指主要代表感情運，王老師提醒，無論目前單身或已有伴侶，都可以佩戴在無名指，象徵提升感情方面的能量。

小指／防小人

若最近工作上是非較多、人際關係比較複雜，想降低小人干擾、避開不必要的口舌，可以選擇戴在小指。

另外，如果想提升偏財運，王老師建議可以將戒指戴在右手小指，利用「右手出」的概念，把不好的能量送出去，同時也有招來意外財、偏財機會的象徵。

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