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中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月…傍晚五點後少出門

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
中秋節月亮大又圓示意圖。圖／AI生成
中秋節月亮大又圓示意圖。圖／AI生成

古人認為月亮「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重。而中秋當晚的月亮是整年中最圓最亮，也是最接近地球的時刻。又稱「極陰日」。他特別提到四大生肖在這段時間容易受到陰煞影響，應避免賞月及減少夜間戶外活動。

生肖屬馬人士

屬馬人士因今年犯太歲，容易受到月光影響「財帛宮」。戶外賞月過久可能會感到頭暈、集中力不足等。因此建議晚上5時後盡量待在室內「躲月」。

生肖屬牛人士

屬牛人士須注意健康和心理情緒狀況，如長時間賞月可能出現精神混亂、做錯決定等情況。如難以避免外出，可隨身攜帶紅包辟邪。期間亦應留意言行舉止，避免與其他人有言語衝突。

生肖屬羊人士

屬羊人士在中秋期間容易受到月亮引力影響，令睡眠品質下降、影響精神狀態。中秋節期間應盡量避免上山及靠近樹林燒烤。若必定要去，則可穿著鮮豔色衣服擋陰氣。

生肖屬猴人士

屬猴人士是今年中秋節最需要避月的生肖。小孟老師提到，屬猴當日正沖長時間暴露月光下恐影響情緒。建議避免前往溪邊、湖畔等範圍活動。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 中秋節 月亮

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