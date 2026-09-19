殺破狼週運勢／天秤與情感對象不愉快 2星座有驚喜的意外之財

殺破狼2026年9月21日～9月27日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，目前正在學習一項顛覆你以往認知的新知識，參與其中，覺得十分神奇有趣。某些白羊座考試猜題準確，在沒有多做準備的情況下，意外考出理想的成績。

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，會有很多人對你表示好感，桃花旺盛，但由於進入感情宮位的太陽受到海王星影響，爛桃花居多。某些白羊座目前懷有身孕，可能奉子成婚。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到在人際關係宮位的冥王星影響，收到紅色炸彈，荷包又要大失血了，有投資習慣的白羊座，太過相信投顧老師的明牌，以賭博的心態投資，可能逐漸發現是一場騙局。

健康運方面，滿月發生在命宮，與海王星合相，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，飲食注意衛生新鮮。女性則要注意婦科問題，睡眠狀況不佳，連帶情緒也會較差，會需要助眠藥物幫助入睡。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，先前借人一筆錢，不算多也不算少，原以為拿不回來了，想不到對方居然主動還你，還加了一點利息，荷包裏多出一筆可動用的資金。

家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，會有一筆資金準備購置房地產，或是想搬到環境更好的區域居住，最近可找到適合的物件。某些金牛座則是想重新裝潢居住空間。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的太陽受到滿月能量影響，對於目前的工作壓力到了極限，可能會丟下辭呈，轉換工作。某些金牛座則是突然收到被資遣的通知，覺得錯愕。

感情運方面，在感情宮位的金星受到在志業宮位的冥王星影響，容易因為工作或創業的問題，忽略另一半的感受，使得對方跟你冷戰。某些金牛座常有突如其來的會議或加班，取消重要的約會，錯過能和喜歡的人好好相處的時光。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，木星持續在旅遊宮位行進，會挑戰花較長的時間，到自己想去的地方深度探索，或是生活一陣子，每天挖掘屬於自己的私房景點，或是不知名卻美味的小店，感受旅行的愉悅。

面試運、考試運方面，木星持續在面試、考試宮位逆行，不論是學生，或是想獲得執業證照的雙子座，考試成績都能跨越門檻，得到不錯的成果。想轉換跑道的雙子座，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與海王星合相，會因為一些不愉快的事情，離開某個團體，與他們漸行漸遠。某些雙子座莫名其妙被朋友封鎖，自己都不知做錯了什麼。

感情運方面，進入戀愛宮位的太陽受到海王星影響，與某個人朝夕相處，關係逐漸曖昧，但是對方或你另外有穩定的感情對象。某些雙子座與對自己表示好感的人維持著若即若離的距離，名聲卻被外人傳得很難聽。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，除了正職之外，還多兼一份職，賺一些外快，收入增加很多。某些巨蟹座會因為興趣，販賣自己手做的物品，大受歡迎，成為新的收益來源。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，階段性任務完成，會在此時轉換到新的單位，目前正在交接。某些巨蟹座遭到資遣，雖然會領到許多資遣費用，但也面臨求職的困境。

感情運方面，在戀愛的金星受到在慾望、財務宮位的冥王星影響，與喜歡的人在親密關係上不協調，甚至有種被對方強迫的不適感，對這段關係的發展猶豫了起來。

健康運方面，火星持續在命宮行進，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，飲食、作息需控管好。這段時間依然要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，無意間在社群媒體的發言引發很多共鳴，獲得很多的按讚與回饋。某些獅子座則是會有機會與許多異國人士交流，並成為好朋友。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，對於某個科目失去熱誠，而決定放棄，選擇休學重考。某些獅子座與老師處不好，會想換指導者，或是乾脆擺爛不交作業，以示抗議。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星影響，家人對自己的情感問題干涉太多，甚至擅自安排相親對象，使你十分困擾。某些獅子座與另一半的家人相處有疙瘩，對於他們的訊息一律冷處理。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到滿月能量影響，交通工具在此時壽終正寢，必須要換新車了。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統也必須注意安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，在職場被人發現身懷其他特殊的專長，轉調到新型態的部門發揮才能。某些處女座副業發展比正職還亮眼，會想專心經營，發展成自己的事業。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，參加員工旅遊，住宿餐飲都十分高級，待遇還不錯。然而金星受到在工作宮位的冥王星影響，實在不想跟討厭的同事一起出去玩，卻沒有選擇的權利。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與海王星合相，有一些不明原因的扣款紀錄，需要追究一下消費的款項細目。有投資習慣的處女座，投資標的太多，自己也搞不清楚究竟是虧還是有盈餘。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，為了幫朋友的忙，花費了很多的心力，卻感受不到對方的謝意，被當成工具人使喚。某些處女座陪人去談判的場合，氣氛火爆，自己似乎是被叫去撐場面的NPC。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，在社群媒體發表作品，會獲得許多人關注，粉絲數量一直在增加。某些天秤座受到貴人提攜，可到嚮往的領域發展事業。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，目前正在進行一項先進的研究計畫，題目受到指導者關注，會有機會登上受人矚目的期刊發表。某些天秤座則是提前修完許多學分，功課壓力輕鬆很多。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象有些不愉快，兩人容易因此冷戰，甚至分手。某些天秤座目前曖昧的對象常常失聯好幾天，使你常常胡思亂想，情緒內耗。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作已經堆積如山，還要參與許多會議，甚至成為被檢討的對象。某些天秤座職場氣氛不佳，滿肚子的怨氣不知怎麼發洩，容易內傷。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的天王星相位良好，電子發票載具跳出發票中獎的消息，讓你頗為驚喜。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，各種標的都可逢低買進，並在高點時出脫，獲利了結。

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，既然難得出國遊玩，會排滿行程，絕不想漏掉任何想朝聖的景點。某些天蠍座會挑戰較為困難的山嶽，去別人難以到達的秘境，覺得很有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到冥王星影響，目前戀情發展順利，對方非常黏你，然而也要當心對方有強烈的掌控慾，可能是恐怖情人。某些天蠍座桃花旺盛，會有許多人對你表達好感，但很多是爛桃花。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與海王星合相，在職場情緒內耗嚴重，決定離職，日後打算自己創業。某些天蠍座突然遭到資遣，心情難以接受，會對公司或上司懷恨在心。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會有機會到海外工作、留學、打工渡假、交換學生、長時間旅行，體驗不同文化的生活方式。某些射手座最近會交到許多來自海外的新朋友。

學業運方面，在學業宮位的木星相位良好，申請到不錯的學校繼續深造，甚至到海外留學。某些射手座的論文深受指導者重視，可望登上國際性的期刊發表，成為相關領域具有影響力的人士。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，與海王星合相，曖昧中的戀情會因為情敵先出手追求，局勢不利自己，只好黯然退出。某些射手座迷戀的明星突然結婚，或發生不當的行為，瞬間幻滅，手上的周邊商品只好送人或丟掉了。

人際關係方面，在人際關係的太陽受到滿月以及海王星影響，千萬不要干涉他人情感的問題，容易公親變事主。某些射手座發覺某個朋友似乎對自己超乎超越朋友的情感，會暫時裝傻冷處理，不想破壞友情。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，偏財運極佳，除了電子發票載具跳出中獎通知外，也別忘了對手中的紙本發票，會有驚喜。有投資習慣的摩羯座，逢低佈局，目前帳面已經翻了好幾倍，資產富裕。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，在職場會需要應付各式各樣的客戶與同事，對你的專業能力都給予肯定。某些摩羯座則是危機處理能力得宜，化解許多問題，獲得許多人倚賴。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人情緒不佳，使得家庭氣氛很差，會讓你想搬出去住。某些摩羯座則是租約到期，無法續租，需要到處尋覓新居棲身，在滿月期間可找到理想物件。

感情運方面，火星在感情宮位行進，與情感對象經常為了小事就吵起來，但其實都不是什麼大問題，很多事情常會讓你莫名其妙火大起來。某些摩羯座則是與喜歡的人價值觀有些落差，會重新評估是否能長期發展。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，與情感對象正在準備婚事，會發現突然懷孕了，雙喜臨們。某些水瓶座則是與喜歡的人同居，並收養毛小孩，生活充滿溫馨。

工作運方面，金星在志業宮位行進，同時火星即將離開工作宮位，工作接近收尾階段，即便工作很忙，但成果的顯現，讓許多人注意到你的專業能力，並受到上司與客戶的肯定。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，與海王星合相，交通工具在此時壽終正寢，要換新車了。本週搭乘大眾運輸系統，容易迷路、搭錯車、轉錯線，造成嚴重的遲到。駕車時當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，火氣大，容易長痘痘或是嘴破，注意飲食與作息正常。當心發生刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，進入友善的職場，會覺得執行工作比較自在。某些雙魚座擔任光鮮亮麗的職務，經常要與知名廠商或名人合作，工作性質受到許多人羨慕。

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，許多雙魚座會預約到海外非常難預約的旅店，品嚐當地的美食、享受高級的設施，以及當季的美景。某些雙魚座會想搭乘遊輪，盡情放空，並享受船上的各種設備。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，上個月的信用卡預支過度，繳完帳單後生活費就所剩無幾了。某些雙魚座收入減少許多，存款不斷消耗，財庫已經見底，經濟狀況堪憂。

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位行進，與情感對象經常吵架，有時會對未來兩人的發展感到悲觀。某些雙魚座的小孩或是寵物身體狀況不太好，使你十分擔憂。

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