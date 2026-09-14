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9月下旬3生肖走大運！正財、偏財一把抓 與另一半互動更甜蜜

聯合新聞網／ 綜合報導
生肖牛、馬、狗名列9月下旬好運前3名，從收入、工作到感情，都有令人期待的變化。圖／AI生成
生肖牛、馬、狗名列9月下旬好運前3名，從收入、工作到感情，都有令人期待的變化。圖／AI生成

9月下旬，3個生肖被看好迎來一波大運，從收入、工作到感情，都有令人期待的變化。「搜狐網」分享，生肖牛、馬、狗名列好運前3名，除了固定收入看升，也可能碰上意外收穫或額外進帳，整體氣勢相當不錯。

第一名：生肖牛｜踏實努力終有回報 事業財運旺、另一半也越來越黏

生肖牛的朋友向來踏實勤奮，做事認真，一步一腳印，不急著求快，也不喜歡投機取巧。就像埋頭工作的「老黃牛」，靠著持續努力把日子一步步過好。進入9月下旬後，過去累積的努力有望開始轉化成實際收穫。

財運方面，生肖牛最大的優勢就是「穩」。平時認真工作、努力累積，到了這段時間有望看到回報，收入或獎金都有機會增加；除此之外，也可能碰上一些小驚喜，偏財運跟著沾光，讓荷包更加充實。

事業上，生肖牛靠著踏實肯做的個性，即使遇到困難也不輕易放棄，這股穩定的力量有望帶著他們持續往前，升職、加薪等好消息值得期待。

愛情方面，生肖牛的可靠就像另一半身邊的一座靠山，雖然話不多，卻總能用實際行動給予照顧，每句話也都能讓人感受到溫暖。另一半被寵得舒服又安心，自然會更喜歡待在他身邊，感情甜度也跟著上升。

第二名：生肖馬｜衝勁十足、行動力強 工作表現亮眼帶動財運

生肖馬的朋友天生精力充沛，個性積極又有衝勁，遇到事情敢做敢當，行動力更是相當強。他們不習慣一直等待，而是看到機會就會主動出擊，這股拚勁在9月下旬有望帶來更多收穫。

財運方面，生肖馬的好運與工作表現密切相關。憑著一身闖勁，他們在職場上容易展現實力，只要抓住合適的機會，就有望替收入帶來提升。此外，原本的偏財運也可能出現驚喜，讓整體進帳比平時更加亮眼。

事業方面，生肖馬的衝勁與果斷是最大優勢，做事不拖泥帶水，也敢於接受挑戰，因此容易在工作中展現實力，在人群中脫穎而出，成為受到注意的那個人。

愛情方面，生肖馬的真心熱烈又直接，就像點燃一團小火苗，很容易讓喜歡的人感受到自己的心意。遇到心儀對象時，他們也願意主動靠近，感情越來越熱絡，甚至可能出現對方開始默默跟在身邊的甜蜜互動。

第三名：生肖狗｜忠誠真誠又講義氣 好人緣帶來財運與貴人

生肖狗的人天生重情重義，講義氣、待人真誠，也很重視自己的品格與信用。平時願意幫助身邊的人，因此容易累積好人緣，遇到事情時，也常有人願意伸手幫忙。

9月下旬，生肖狗的財運有望因為過去的付出而有所回饋。固定收入維持穩定之外，也可能出現額外收穫，偏財方面同樣有機會帶來助力，讓財務狀況比原本更加寬裕。

事業方面，好人緣將成為生肖狗的重要優勢。平時累積的人脈可能在關鍵時刻派上用場，身邊容易出現願意幫忙的貴人，新的工作機會也可能因此找上門。

愛情方面，生肖狗忠誠又真心，對待另一半願意付出，也重視陪伴，因此容易給人溫暖、踏實的感覺。有伴侶者能享受穩定的陪伴與偶爾的小驚喜；單身者則可能因為好人緣吸引新的桃花，就像一群小喜鵲悄悄靠近，讓感情生活多了新的期待。

整體來看，9月下旬這3個生肖各有自己的好運特色。生肖牛靠踏實努力收穫成果，生肖馬憑著衝勁與行動力抓住機會，生肖狗則受到人緣與貴人運加持。財運、事業與愛情都有望迎來令人開心的變化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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