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0914-0920唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作獲得機運 魔羯感情別太負面

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。 聯合報系資料照
唐綺陽。 聯合報系資料照

唐綺陽星座運勢週報9/14-9/20】

重要星象：金星天蠍、火星衝刺

金星天蠍，凸顯關係當中權力不對等之處，行事上容易執著或鑽牛角尖，財務與貸款問題紛紛出籠，0-8度有星者較有感應多留意。火星衝刺期，引動集體意識的情緒化，眾人傾向以感情用事，多注意火能量帶來的影響及爆發事件。

十二星座個別影響：

牡羊：勿焦急養精蓄銳多休息，感情關鍵在多溝通

射手：提高專注力防漏東漏西，感情避免過於散漫

魔羯：煩心事較多需療癒舒緩，面對感情別太負面

雙魚：面對失利保持平常心，感情在患難中見真情

金牛：放輕鬆別糾結他人情勒，感情缺點要多溝通

雙子：工作繁忙多注意健康，感情從自我保養做起

巨蟹：適時休息同時思考未來，感情別太冷落對方

天秤：工作下屬助手是貴人，感情展現可愛會加分

獅子：事業以和為貴更順利，感情兩情相悅易成功

處女：工作協商有成可談錢，感情應積極展現優點

天蠍：面對困難反能展現實力，感情要多以柔克剛

水瓶：工作承擔重任獲得機運，感情避免太過務實

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 星座運勢 唐綺陽

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0914-0920唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作獲得機運 魔羯感情別太負面

【唐綺陽星座運勢週報9/14-9/20】 重要星象：金星天蠍、火星衝刺 金星天蠍，凸顯關係當中權力不對等之處，行事上容易執著或鑽牛角尖，財務與貸款問題紛紛出籠，0-8度有星者較有感應多留意。火星衝刺期，引動集體意識的情緒化，眾人傾向以感情用事，多注意火能量帶來的影響及爆發事件。 十二星座個別影響： 牡羊：勿焦急養精蓄銳多休息，感情關鍵在多溝通 射手：提高專注力防漏東漏西，感情避免過於散漫 魔羯：煩心事較多需療癒舒緩，面對感情別太負面 雙魚：面對失利保持平常心，感情在患難中見真情 金牛：放輕鬆別糾結他人情勒，感情缺點要多溝通 雙子：工作繁忙多注意健康，感情從自我保養做起 巨蟹：適時休息同時思考未來，感情別太冷落對方 天秤：工作下屬助手是貴人，感情展現可愛會加分 獅子：事業以和為貴更順利，感情兩情相悅易成功 處女：工作協商有成可談錢，感情應積極展現優點 天蠍：面對困難反能展現實力，感情要多以柔克剛 水瓶：工作承擔重任獲得機運，感情避免太過務實 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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