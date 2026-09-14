0914-0920「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物被幸運點名 聚財秘訣曝光

才到月中，普度也才結束，卻看著體重計上的數字跟錢包裡的餘額，是不是雙雙想讓人落淚？肉長了就算了，錢怎麼也跟著飛了啦！別急著把購物車清空，這禮拜的財富雷達已經重新鎖定目標。想知道自己這幾天是不是財神爺的親信，準備直接體驗短暫的財富自由嗎？快點滑下去看看這份超燙手的榜單，說不定你就是那個即將悶聲發大財的低調贏家！

TOP 5：血型A型 + 生肖屬狗

本週A型屬狗的朋友，財富吸力根本是加大版的磁鐵，別人在猶豫的時候，你已經把現金吸進口袋了！在片場翻滾跳躍的「特技替身演員」，這陣子你完美無瑕的高難度動作，讓大導演驚為天人，不僅直接簽下三部動作片長約，超大包的危險津貼，更是讓你數錢數到指紋變淺；每天緊盯小白球的「桌球裁判」，近期你精準又果斷的判決，獲得國際賽事主辦方青睞。你那份被重金禮聘出國執法的超高執勤費，絕對讓你樂不可支；專門幫毛小孩舒緩筋骨的「寵物推拿師」，你溫柔的手法讓脾氣暴躁的貓狗瞬間融化，飼主看呆之餘，更是爽快買下整年份的頂級按摩療程。這組的朋友，別猶豫，看到機會先抓再說，滿滿的財氣等著你！建議出門前在口袋放一顆帶殼的花生，能幫你撥開阻礙迎來好事發生！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬馬

本週AB型屬馬的朋友，這禮拜你們的吸金功力太搶眼了！在極低溫下創作的「冰雕師」，你鬼斧神工的精緻雕刻，在頂級婚宴上大放異彩，不僅尾款結得超阿莎力，還吸引大批名流爭相預約，酬勞跟著水漲船高；每天在廚房替毛孩把關營養的「寵物鮮食廚師」，近期你研發的秋季養生餐盒，大受飼主歡迎，瘋狂湧入的訂單，讓你光是清算利潤就嘴角下不來；負責掌控全場聲光震撼的「舞台特效技師」，你完美無瑕的爆破與煙霧時間點，讓演唱會主辦方讚不絕口，私下塞給你的超大包激勵獎金，絕對讓你樂不可支。這組的朋友，只要願意跨出舒適圈，到處都是閃閃發光的黃金，不妨在辦公桌左前方放一株小小的多肉植物，能讓你的賺錢雷達更加銳利！

TOP 3：血型B型 + 生肖屬猴

這週B型屬猴的朋友，大金庫的門已經為你們敞開，這幾天不管走到哪裡，都有種「天上掉餡餅」的夢幻感！如果你正在從事「水電維修」，這週會接到好幾場豪宅社區的緊急搶修單，憑著你俐落的神救援，業主不但不囉嗦直接付清天價維修費，還會把你推薦給整個管委會；若是靠聲音吃飯的「廣播電台DJ」，這陣子你的節目收聽率會突然狂飆，連帶吸引到超大咖的乾爹砸重金下廣告，業績抽成絕對讓你笑得合不攏嘴；假設你剛好是「專職塔羅占卜師」，精準無比的預測會讓客人大為震驚，瘋狂加碼預約未來半年的時段，諮詢費收到手抽筋。這組的朋友，請把眼光放遠一點，敢開口要價，市場就敢給你超乎預期的回報。出門上班前記得把鞋子擦得亮晶晶，閃耀的步伐能幫你踩出更多意想不到的橫財！

TOP 2：血型AB型 + 生肖屬豬

這週AB型屬豬的朋友，這禮拜你們就像點鈔機一樣，別人還在苦苦掙扎，你已經在終點線數錢了。拿著雷射筆在台上口沫橫飛的「補習班名師」，近期你編寫的秋季衝刺講義大受學生歡迎，報名人數直接擠爆教室，超狂的招生分紅絕對讓你笑傲補教界；而在花市裡忙進忙出的「會場花藝師」，這幾天會意外接獲頂級時尚品牌的公關大單，只要發揮你獨特的美感，結帳時那筆超豐厚的利潤，絕對讓你滿意到不行；還有那些在夜市擺攤賣「創意雞蛋糕」的老闆們，新研發的牽絲爆漿口味會引發排隊狂潮，麵糊倒到手痠，但口袋裡的鈔票也是塞到滿出來。這組的朋友，只要你願意動腦筋變花樣，這波大好的財富氣流就會把你推向人生巔峰。睡前在床頭放一本你最喜歡的書，能讓你在睡夢中持續吸收招財的智慧能量！

TOP 1：血型O型 + 生肖屬牛

這週O型屬牛的朋友，財氣旺到連走在路上都有可能被錢絆倒！如果你是每天盯著顯微鏡的「寶石鑑定師」，這幾天你銳利的雙眼會在一堆原石中挖出價值連城的頂級珍寶，光是抽成就夠你直接買台新車；拿著麥克風帶團的「國內旅遊領隊」，秋高氣爽的好天氣讓阿公阿嬤團報名大爆滿，他們買土產的超強實力，會讓你的回扣獎金瞬間衝破天花板；隱身在電腦螢幕後的「防駭客資安工程師」，成功幫大型企業擋下一次致命的網路攻擊，高層為了答謝，絕對會開出一張讓你雙眼發直的天價支票。這組的朋友，這陣子你就是全宇宙的幸運星，請毫無保留地去大展身手吧，鈔票可是不等人的！建議隨身帶一條乾淨的亮黃色手帕，明亮的顏色就是你這週最強大的聚財法寶。

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