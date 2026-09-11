超級戀愛腦！5星座總委屈自己…巨蟹拚命忍、金牛妥協到分手那天

對有些星座來說，愛情就是他們的命。不管發生什麼事，永遠都會用沒關係去包裝，不是真的沒事，是太害怕失去了，所以很會把所有的委屈都吞下去，快看看有誰上榜。

▍雙魚座 愛到失去自己

雙魚座一旦談戀愛，很容易把自己整個人丟進去，會記住對方所有的喜好，配合對方的腳步。雙魚座在感情的委屈是連自己都沒發現的，以為那都是因為愛，以為愛就是要不停退讓。可是退到最後，對方早已習慣你的退讓，你也忘記了自己本來的樣子。

▍巨蟹座 敏感得要命 卻選擇沈默

雖然很敏感，但也很會忍。對方一句不好的語氣，都可以在腦海回想一整天，對方一個冷淡的表情，都可以想到是不是不愛了。很多時候巨蟹不是不想說，而是不敢說。怕說了之後對方會認為自己小題大作，怕說了會影響兩人關係的和諧。所以才會選擇自己消化，把所有的情緒都藏在殼裡。

▍天秤座 把感受放到最後

天秤座很害怕關係的失衡。在感情中最害怕就是吵架，所以只要有一點點氣氛不對勁，天秤就會開始讓步。把自己的感受放到最後，都是以大局為先。天秤的委屈是一種慢慢的滲透，從來不會大吵大鬧，只會在某個深夜裡醒來，問自己到底一直讓步換來的是什麼。

▍金牛座 一直在妥協

金牛座雖然看起來固執，所有事情都要按自己的方式來，但在感情裡，往往都是一直妥協的人。 金牛的原則都會在感情中一條一條的鬆動。本來接受不到的事情就因為愛對方，可以一次又一次的改變自己去迎合。金牛座的委屈是說不出來的，因為無數次的沒關係，其實都只是金牛座愛你的表現。可能到分手那一刻的爆發，你才終於發現金牛所受的委屈。

▍處女座 完美主義的錯

處女座在感情裡的委屈，不是因為對方，而是因為自己的完美主義。對自己要求高，想要在關係裡很多事情都是完美的，你以為處女座很冷靜，其實在情感關係中一直在檢討自己，一直在想有什麼做得不夠好，還可以做什麼讓關係更好。這種委屈是連對方都不會察覺，因為都是在處女座心裡的獨角戲。

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