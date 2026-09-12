四星座吵架超兇…其實都在演！天蠍等人哄、他怕真的被拋棄

有一種人，吵架的時候最難搞，話說得比誰都難聽，姿態比誰都擺得高，你以為他的不在意，但其實心裡早已慌了。

天蠍座 冷戰是假的

天蠍在吵架的時候，最不愛解釋。尤其是感到失望的時候，只會用冷漠來包裝自己的悲傷。雖然內心焦慮，但天蠍在吵架時只擺高姿態，實際內心是渴望你懂得他的心，可以來抱一抱，哄一哄。天蠍把愛情看得很重，就算只是很小的爭執，都會讓天蠍陷入深深的情緒當中。

處女座 用行動表達

吵架的時候處女座說出來的話最狠，可以精準地說出你最在意的痛點，讓你當場氣到走人。但是話一說出口，立馬就會感到後悔自責。處女座會先低頭從來不是因為覺得自己做錯了，而是因為贏了一場吵架卻輸了你這些事，一點都不值得。只是情緒上頭說了難聽的話，過後冷靜了又會覺得一點都應該。

獅子座 只想贏氣勢

獅子座只是不想輸，就會不停輸出『我才不在乎』『你以為你是誰』這樣的說話，為了只是不想輸這一場架。但當你真的轉身離去，獅子座肯定會馬上拉住你。獅子座的自尊只是保的鎧甲，也是他的軟肋，在外面可以是最強的人，但在感情面前，只是一個害怕被拋棄的小孩。只要看穿這一種防備，獅子座就會破防，所有的偽裝都會放下。

魔羯座 不認錯，但會用行動彌補

魔羯座的吵架都是安靜的，你以為魔羯不想處理，在玩冷戰，其實在魔羯的腦中在思考，把整個事件回放一百次，在想到底中間出現了什麼問題。魔羯不太會說情緒，也不擅長承認自己的錯誤，但他會用實際的行動去改善這個問題，盡量的不再讓同樣的事情發生第二次。用行動來證明其實我是在乎的，只是我覺得說話再好聽，不如做出來。

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