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1句「在嗎」就動搖？最容易和前任糾纏不清5星座 巨蟹太念舊、天蠍嘴硬心軟

聯合新聞網／ 綜合報導
有5個星座容易在分手後和前任藕斷絲連。 示意圖／AI生成
有5個星座容易在分手後和前任藕斷絲連。 示意圖／AI生成

感情結束後，有人能果斷往前走，也有人明明嘴上說著已經放下，心裡卻還是忍不住想起前任，甚至因為一句關心、一次示好，就再度陷入拉扯。根據「搜狐網」報導，從星座性格來看，有5個星座特別念舊、重感情，也更容易在分手後和前任藕斷絲連。

巨蟹座

巨蟹座向來重感情又念舊，只要曾經真心愛過，就很難說放就放。即使分手已經一段時間，仍可能反覆想起過去相處的點滴，心裡也默默替對方留下一個位置。只要前任主動道歉、釋出善意，巨蟹座很容易再次心軟，甚至重新回到這段關係中。

天秤座

天秤座很在意一段感情是否「好好結束」，如果分手時留下遺憾或有話沒有說完，就容易一直放在心上。他們可能忍不住重新聯絡前任，希望把事情說清楚，卻也可能在一次次互動之間，重新勾起感情，讓原本已經結束的關係再次變得曖昧。

雙魚座

雙魚座感情豐富，也很容易替回憶加上美好濾鏡。即使過去曾經受傷，時間一久，可能只記得對方曾經的溫柔，而淡忘那些不愉快。當前任再次出現、主動關心，雙魚座往往很難完全無動於衷，一不小心就可能再陷入舊情。

天蠍座

天蠍座談感情時相當投入，愛得深，分手後也未必能真正瀟灑離開。即使表面表現得冷淡，甚至嘴上堅稱「絕對不會回頭」，內心卻可能還放不下過去的心結，也會默默注意前任近況。對他們而言，真正難放下的有時不只是愛，還包括遺憾與不甘心。

雙子座

雙子座容易受到當下情緒影響，恢復單身後，如果遇到寂寞或生活低潮，就可能開始懷念過去戀愛時的自在與甜蜜。他們常在「已經該往前走」和「是不是還有機會」之間擺盪，因此也特別容易重新和前任取得聯繫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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