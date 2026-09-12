殺破狼週運勢／白羊職場能力受肯定 摩羯帳面的財富暴增

殺破狼2026年9月14日～9月20日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的太陽相位良好，在職場能力受到肯定，成為人人倚賴的對象。正在轉換工作的白羊座，會獲得一個臨時性的工作，由於處理事務乾淨俐落，會被上級單位延攬，成為長期性的工作。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星相位良好，突然決定快閃某個想去的城市旅行，儘管能停留的時間不長，心情也覺得被清理乾淨了。某些白羊座臨時需要出差，差旅待遇良好，在外地可以享受高規格的款待。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到土星影響，對喜歡的人說話太白目，而被對方封鎖，自己卻不知做錯了什麼。感情穩定的白羊座，與情感對象溝通不良，雙方正在冷戰中。

金錢運方面，在財務宮位的金星受到在人際關係宮位的冥王星影響，被理財專員或是保險業務員糾纏，買了自己不需要的理財商品，覺得很後悔，想解約還遭到刁難。有投資習慣的白羊座，投資標的疲弱，會思考是否要重新佈局。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，金星進入感情宮位，同時在戀愛宮位的太陽相位良好，會被喜歡的人告白，雙方進入正式交往關係，相處甜蜜。感情穩定的金牛座，興起與交往對像結婚的想法，或是想一起同居。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，完成了一個案子，有額外的結餘款項平分給工作人員，領到不少資金，有一種小確幸。某些金牛座則發現很久沒用的戶頭還存著不少錢，喜出望外。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到土星影響，同時在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位的金星影響，與同事溝通不良，許多事務卡關，窒礙難行。某些金牛座會覺得職場不友善，萌生換工作的想法。

旅遊運方面，火星持續在旅遊宮位行進，行程排得太滿，以致有很多地區走馬看花，無法好好享受悠閒的旅程，某些金牛座則是訂到太吵的旅店，無法好好入睡，走行程時精神不濟。

雙子座：

整體運勢

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的木星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。需要參加證照、公職人員考試的雙子座，猜題準確，成績可跨越門檻，獲得執業證照，或進入公務機關服務。

旅遊運佳，在旅遊宮位的木星相位良好，常常被朋友揪團去旅行，到很冷門卻很特別的地方遊覽，心情被美好的旅行滋潤，感到愉悅。某些雙子座經常需要出差，可順便走訪當地有名的景點。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到在海外宮位的冥王星影響，目前執行的案件，需要大量地使用外語，與異國人士往來，對於語言不通很困擾。某些雙子座則需要經常到海外出差，時差經常非常混亂。

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到在人際關係宮位的土星影響，明明有公開的交往對象，卻還是被人告白，似乎有意介入你目前的關係，其心可議。某些雙子座則是喜歡的人桃花太旺，讓你覺得沒有安全感。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星相位良好，除了薪資調漲，還會有許多業績獎金，收入增加，每個月的經濟狀況都十分充裕。某些巨蟹座則是經常搶購到限量商品，心中感到滿足。

旅遊運佳，在旅遊宮位的太陽與命宮的火星有良好連結，出去遊玩都遇到好天氣，感到很幸運。某些巨蟹座，在社群媒體看到很嚮往的地方，即刻訂了交通票券要去朝聖，並玩得十分愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星受到在慾望、財務宮位的冥王星影響，與情感對象在親密關係不協調，某方甚至肉體出軌尋求慰藉，關係出現危機，某些巨蟹座不惜傾家蕩產追星，買了很多明星週邊小廢物，欠了很多卡債。

工作運方面，在志業宮位的土星受到在家宅宮位的水星影響，因為工作需求，需要搬家或是離家，但目前居住的地方很好，你並不想離開自己熟悉的環境。某些巨蟹座則是辭掉了工作回鄉發展，反而有點不習慣沒有壓力的生活。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽相位良好，薪資在此時微調，收入增加，對經濟狀況改善不無小補。某些獅子座則是多了一個兼職，日後會有額外的收入進帳，荷包變得豐裕。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，會與許多海外人士交流，因此交到來自異國的朋友。某些獅子座在國外遇到困難，會巧遇同鄉人伸出援手，覺得幸運。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在家宅宮位的金星影響，與情感對象的親人處不好，對方夾在雙方之間，兩面難為。某些獅子座會因為家事分配不均，和伴侶發生不愉快。

交通運方面，在交通宮位的水星受到土星影響，外出當心受困在人生地不熟的地方，動彈不得。駕駛車輛當心與人發生糾紛，被開罰單的機率也較高，不論搭乘大眾運輸系統，或是走路，皆須注意安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，遇到各種刁難，都能克服困難，將任務達成，危機處理能力受到肯定。某些處女座臨時需要接手主管職務，依然沈著應付，甚至執行得更好。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與命宮的太陽有良好連結，無意間幫了他人一個忙，收到意想不到的感謝，覺得對人付出依然是愉快的。某些處女座在社群媒體上無意間的一段發言得到很多認同，有莫名的成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到在財務宮位的土星影響，收到信用卡帳單，才發現嚴重透支，這個月的許多收入都必須還債。有投資習慣的處女座，戶頭的資金都放在投資市場，生活費用拮据。

健康運方面，冥王星在健康宮位逆行，海王星與土星在疾厄宮位逆行，許多慢性疾病不斷復發，需要經常進出醫院，感到很厭世。某些處女座開始高強度的運動，注重養生，卻發生運動傷害，反而要復健很久。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃某個城市，只是因為想品嚐當地的小吃，某些天秤座會需要與許多來自海外的人士交流，即便很短暫，也因此認識了很多外國朋友。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會加入一個大型的團體，認識許多知名人士，日後成為你工作上重要的人脈。某些天秤座遇到困難會有貴人伸出援手幫忙，讓你少走很多冤枉路。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到在命宮的水星影響，同時在戀愛宮位的冥王星受到在金錢宮位的金星影響，與戀愛對象價值觀有落差，溝通不良，雙方陷入冷戰狀態。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，由於自己過於低估某些事務的複雜程度，自己的能力完全無法處理，使得許多事務都無法推進，職場亂成一片，大家的情緒都不好。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與在遠行宮位的火星有良好連結，無意間幫助了一個外國人，對方與你交換聯絡方式，成為好朋友。某些天蠍座則是在海外遇到熱心的人幫助自己走出困境。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，在打掃祖厝的時候，發現非常古早的錢幣，價值不菲。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，總在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到水星影響，被一些流言蜚語波及，覺得心寒，很想一走了之，萌生換工作的想法。某些天蠍座與同事或主管溝通不良，導致許多事務進行不順利，但又不想自己先打破沉默。

遠行運方面，火星在遠行宮位行進，需要轉好幾趟交通工具，才能到達想去的地方，感覺舟車勞頓，已經沒有心情好好享受美景了。某些天蠍座則是旅行的行程排太滿，走馬看花，完全無法放鬆心情。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，在職場表現出專業能力，成為許多人倚賴的對象。某些射手座則是處理任何事務十分順利，許多問題都迎刃而解，是非常順利的一週。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，會決定在海外工作、留學、打工渡假、交換學生，目前許多資料與資源都已經備妥，甚至已經啟程，在異國享受著不同文化的洗禮。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的水星影響，會聽說喜歡的對象有其他人追求，心情會感到忐忑不安。情感關係穩定的射手座，當心被有心人介入現在的戀情。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，上個月的卡債欠太多，會花掉你許多生活費付帳單。有投資習慣的射手座，投資標的一直下探，帳面虧損嚴重，必須思考該不該認賠止損。

摩羯座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的太陽，相位良好，到海外旅行天氣都非常好，陽光明媚。某些摩羯座則是會受到票券或住宿升等的禮遇，並充分享受到當地的美食與賓至如歸的服務。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會繼承長輩一筆為數不少的資產，目前正在承辦許多轉讓手續。有投資習慣的摩羯座，投資標的不斷上揚，帳面上的財富暴增。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在感情宮位行進，與情感對象總是在吵架，吵完架又和好，會思考自己太快原諒對方。單身的摩羯座在各種管道遇到的對象都只想約炮，似乎沒有人有誠意想發展長遠的關係。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到在金錢宮位的冥王星影響，會收到好友寄來的紅色炸彈，荷包又要大失血了。某些摩羯座會借錢資助目前經濟有困難的朋友，也不奢望對方會還錢。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽相位良好，參與一些活動，家人會默默幫你繳掉保險費或是大額帳單，經濟壓力輕鬆不少。有投資習慣的水瓶座，投資標的不斷上揚，表現強勁，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的木星與在戀愛宮位的天王星相位良好，與喜歡的人閃電交往，並開始同居。某些水瓶座會有結婚生子的打算，目前正在準備婚事與備孕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到冥王星影響，上司賦予你一個極重要的任務，看似重用你的才能，其實背後潛藏著情緒上的利誘與勒索，執行起來只許成功不允許失敗。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到在交通宮位的土星影響，到人生地不熟的地方，容易受困在人煙稀少的地區，搭乘大眾運輸系統需注意班次。某些水瓶座嘗試在海外自駕旅遊，容易發生行車糾紛，需注意當地的交通規則。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽與在戀愛宮位的火星有良好連結，會以親密關係確認雙方的感覺，兩人正式交往。感情穩定的雙魚座，與情感對象有很多獨處的時間，關係愉悅。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，目前的職務工作輕鬆，表現容易被重視。某些雙魚座進入大型單位服務，薪資待遇與休假也比較多，受到許多人羨慕。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到在金錢宮位的土星影響，刷卡透支嚴重，接到帳單無力支付。有投資習慣的雙魚座，千萬不要炒短線，容易套牢在高點，進退兩難。

遠行運方面，在遠行宮位的金星受到冥王星影響，花了很多錢，訂高級的住宿，卻沒充分使用旅店的設施，覺得很浪費。某些雙魚座則是因為時差關係，無法好好睡覺，旅遊時精神狀況也很差。

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