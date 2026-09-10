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今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

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今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今晚鬼門關，命理師楊登嵙提醒民眾留意民俗觀念與禁忌。圖／AI生成
今晚鬼門關，命理師楊登嵙提醒民眾留意民俗觀念與禁忌。圖／AI生成

農曆7月倒數計時，今天是農曆7月29日，也是今年鬼月最後一天。命理師楊登嵙表示，民俗上晚間11時是「關鬼門」時刻，象徵好兄弟結束整整一個月的陽間「暑假」，準時收假返回冥府，提醒祭拜時，供品、金紙準備原則，特別警告「留」、「不要走」等字眼，千萬別說出口，以免好兄弟誤會受邀常駐人間。

命理師楊登嵙指出，「關鬼門」又稱「謝燈篙」，通常落在農曆7月30日，若逢閏月則提前至29日。鬼門關閉前，民眾多會準備供品恭送好兄弟，若有逾假未歸者，城隍爺將派范謝將軍前往捉拿，各地繞境習俗略有不同。

基隆知名的老大公廟則格外「佛心」，每年延至農曆8月初1傍晚才關龕門，讓好兄弟多享1天假期，儀式後須收妥鑰匙並記錄關門時辰，才算圓滿完成。

楊登嵙提醒，一般公司行號或住家祭拜好兄弟，時間宜選在下午1時至5時之間，供品以乾貨為主，如餅乾、泡麵、罐頭，另可準備米、油、鹽，象徵讓好兄弟帶回冥界，未來11個月不愁吃穿。

金紙部分，敬普渡公須備大百壽金、普渡金、壽金、刈金、福金；獻給好兄弟則是刈金、大小銀紙、經衣、往生錢等。

楊登嵙特別提醒，祭拜時切忌說出「留」、「不要走」、「再見」、「明年再豐盛一點」等字眼，以免好兄弟誤以為受邀常駐人間。此外，若門前掛有普渡燈籠，也應趁鬼門關當天一併焚化或收起，象徵送走好兄弟、迎回平靜生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門關 禁忌 好兄弟

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