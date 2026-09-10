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前一秒還好好的！「斷崖式分手」最狠3生肖 愛再深也能秒抽離

聯合新聞網／ 非貓不可
有些生肖特別喜歡斷崖式分手。示意圖／AI生成
有些生肖特別喜歡斷崖式分手。示意圖／AI生成

在感情中最令人錯愕的，莫過於毫無預警的「斷崖式分手」，昨天還深情款款，今天卻冰冷疏離，連溝通的餘地都不留，有些生肖，就具有如此的果斷作風，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：羊

屬羊人平時給人溫和、順從且體貼的印象，在戀愛中總是習慣默默忍耐與付出，然而這種溫和並不代表沒有底線，屬羊人習慣將不滿與委屈積壓在心底，不斷給對方機會，卻極少大吵大鬧，當內心的失望累積到臨界點時，他們的愛意會在一瞬間徹底燃盡，此時的屬羊者會展現出與以往截然不同的決絕，抽離得乾乾淨淨，甚至封鎖所有聯繫方式，這種平時極度壓抑、最後一鼓作氣斷絕關係的模式，往往給伴侶帶來極大的震驚與錯愕。

第二名：鼠

屬鼠人在情感中極具理性與警覺心，他們重視安全感與未來規劃，一旦發現兩人觀念不合或看不到未來，便會在心中悄悄進行評估。屬鼠人極擅長隱藏真實想法，在沒做出決定前依然能維持溫柔貼心的模樣，讓對方毫無察覺，但當他們決定切割，就會立刻執行，屬鼠人的分手通常冷靜且果斷，絕不拖泥帶水，甚至能迅速理清所有經濟與情感糾葛，這種前一秒深情、下一秒理智至極的轉變，無疑是標準的斷崖式分手。

第一名：馬

屬馬人性格熱情奔放、崇尚自由，對愛情的態度往往憑感覺而行，當愛意濃烈時，他們可以全心付出，但當感覺消逝或感到受到束縛時，熱情便會迅速降溫，屬馬人極度討厭糾纏與沉重的壓迫感，當他們決定結束關係時，往往不願意經歷冗長的爭執或溝通，而是選擇最直接的方式遠離，他們來去如風，上一刻或許還維持正常互動，下一刻就能瀟灑轉身離開，迅速抽離這段感情，這種毫無預兆的轉變，常常讓另一半沉浸在錯愕與遺憾中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 分手 溝通 戀愛

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