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寂寞是一種病？12星座「單身症狀」大公開 你中了幾項

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寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀(圖片來源：Shutterstock)
寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀(圖片來源：Shutterstock)

單身久了，漸漸也習慣了一個人的感覺。然而，太久沒嘗到感情的甜蜜與痛苦，很可能會有以下的併發症狀！雖然不至於影響生活，卻很可能影響你下一段戀情喔。科技紫微網秉持早發現早預防的觀念，提醒你單身久了務必要小心的症狀是什麼？

牡羊座

易患：狂躁症

症狀：有對象了不起啊，看見秀恩愛就不爽。

內心OS：「你到底在哪？趕緊給我滾出來。」

金牛座

易患：勢利眼症

症狀：對沒能力給另一半幸福的人，各種白眼。

內心OS：「沒有錢，有什麼資格說愛我？」

雙子座

易患：焦慮症

症狀：一參加別人婚禮，就著急心慌。

內心OS：「我能遇到那個人嗎？我會有姻緣嗎？」

巨蟹座

易患：迷失症

症狀：前任是我放不下的傷。

內心OS：「我也恨這樣的自己，可就怕重蹈覆轍。」

獅子座

易患：搞小團體症

症狀：排擠戀情甜蜜的朋友，只約其他人出去玩。

內心OS：「有異性沒人性的朋友，不希罕！」

處女座

易患：脫俗症

症狀：愛情觀太過完美脫俗，完全不堪忍受任何現實侵擾。

內心OS：「想要一份純粹的愛情，有那麼難嗎？」

天秤座

易患：心花怒放症

症狀：遇見不錯的對象就心跳加速，特別想表現自己。

內心OS：「快看我，快看我！」

天蠍座

易患：裝沒事症

症狀：第二杯半價，我一個人能喝兩杯！誰說一定要兩個人喝？

內心OS：「那個人不來，我能怎麼辦？我也很絕望！」

射手座

易患：盲目症

症狀：以飛蛾撲火的姿態，為錯的人燃燒。

內心OS：「愛不就是要勇往直前嗎，勇敢去愛才愛得無悔！」

摩羯座

易患：愛無能症

症狀：單身太久，已失去愛人的能力。

內心OS：「誰能拯救我這顆孤獨寂寞的心？」

水瓶座

易患：漸凍症

症狀：對愛情越來越理性，可有可無。

內心OS：「又不是朋友不好，還是自由滋味太差，我幹嘛要愛情？」

雙魚座

易患：被動症

症狀：永遠不敢踏出第一步。

內心OS：「我們不就應該矜持，等著被追嗎？」

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寂寞是一種病？12星座「單身症狀」大公開 你中了幾項

單身久了，漸漸也習慣了一個人的感覺。然而，太久沒嘗到感情的甜蜜與痛苦，很可能會有以下的併發症狀！雖然不至於影響生活，卻很可能影響你下一段戀情喔。科技紫微網秉持早發現早預防的觀念，提醒你單身久了務必要小心的症狀是什麼？ 牡羊座 易患：狂躁症 症狀：有對象了不起啊，看見秀恩愛就不爽。 內心OS：「你到底在哪？趕緊給我滾出來。」 金牛座 易患：勢利眼症 症狀：對沒能力給另一半幸福的人，各種白眼。 內心OS：「沒有錢，有什麼資格說愛我？」 雙子座 易患：焦慮症 症狀：一參加別人婚禮，就著急心慌。 內心OS：「我能遇到那個人嗎？我會有姻緣嗎？」 巨蟹座 易患：迷失症 症狀：前任是我放不下的傷。 內心OS：「我也恨這樣的自己，可就怕重蹈覆轍。」 獅子座 易患：搞小團體症 症狀：排擠戀情甜蜜的朋友，只約其他人出去玩。 內心OS：「有異性沒人性的朋友，不希罕！」 處女座 易患：脫俗症 症狀：愛情觀太過完美脫俗，完全不堪忍受任何現實侵擾。 內心OS：「想要一份純粹的愛情，有那麼難嗎？」 天秤座 易患：心花怒放症 症狀：遇見不錯的對象就心跳加速，特別想表現自己。 內心OS：「快看我，快看我！」 天蠍座 易

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