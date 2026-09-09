中秋後錢滾錢！四生肖財運大好…狗創業有成、「這動物」有人報明牌

中秋月圓人團圓，但運勢也在變動。命理師小孟老師臉書分享影片，中秋節馬上要到了，有四個生肖中秋過後投資運勢大變盤，可望賺到錢，快看看你上榜沒。

第四名 生肖虎

中秋後投資運很好，AI利多湧現，可以多注意AI類股。

第三名、生肖鼠

有機會有人向你報明牌，或是能找到被低估的投資標的。

第二名、生肖猴

中秋後可望錢滾錢，可以鎖定全球型科技類股或是ETF。

第一名、生肖狗

想要創業的人，中秋後可以找到商機，提升績效。建議可以打掃或裝潢一下店鋪，提升財氣。

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