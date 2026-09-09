你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

台股接連創高，股民也很關心自己的投資運勢如何。命理師小孟臉書分享，從姓名學角度來看，如果名字有下列64個字中任一個字，你的偏財運、投資運將會旺到年底。小孟老師也強調，僅是姓名，無任何特殊含義。

★旺財64字 科、亞、駿、俊、日、興、隆、國 安、太、蒂、州、立、意、歌、士 馬、欣、康、世、積、緯、霈、紀 發、月、湖、策、穎、電、川、巨 台、旺、藥、海、達、聯、捷、順 華、仁、達、光、廣、矽、驊、邦 南、美、大、健、鴻、信、崴、南 新、耀、輝、創、谷、山、力、迅

網友看了這些字，「直接台灣50就好了」、「直接破題南亞科」、「健策、川湖、鴻海、華邦、欣興、南電、台積電」、「難怪較旺的公司都用這些字取名」。也有網友開心大喊「中了」。

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