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周四「鬼門關」逢地藏菩薩聖誕！真正要送走的是這三樣東西

聯合新聞網／ 文∕谷帥臻．博士設計學博士
農曆鬼門關示意圖。圖／AI生成
農曆鬼門關示意圖。圖／AI生成

2026年9月10日是農曆七月廿九，也是今年農曆七月最後一天。由於今年七月是小月，沒有七月三十，因此民間所稱的「鬼門關」與地藏菩薩聖誕都落在這一天。多數人知道鬼門關象徵農曆七月告一段落，卻未必知道，這一天同時蘊含地藏菩薩慈悲、孝親與救度眾生的深刻意義。

▋地藏菩薩不是專門「管鬼的」

​提到地藏菩薩，許多人立刻聯想到地獄、亡魂與超度，甚至誤以為祂是掌管陰間的神明。其實，地藏菩薩與觀音、文殊、普賢並列漢傳佛教四大菩薩，以「地獄不空，誓不成佛」的宏願著稱。「地」如大地，承載眾生；「藏」如寶藏，蘊含無盡慈悲與智慧。地藏菩薩所救度的，不只是幽冥眾生，也包括仍活在人間，卻被病苦、怨恨、愧疚與執念困住的人。

​「鬼門關」屬於民間歲時習俗，象徵好兄弟結束人間行程、各歸其位；地藏菩薩聖誕則源於佛教信仰，著重孝親報恩、反省懺悔與慈悲行善。兩種信仰在同一天交會，提醒人們：農曆七月最後一天，不只是向外送別，也是一場向內整理。

▋第一樣要送走的，是怨念

​有些傷害雖然已經過去，情緒卻一直留在心裡。放下怨念，不代表認同對方，也不是否定自己曾經受過的委屈，而是不再讓別人的錯誤繼續控制自己的生活。鬼門關這一天，可以寫下最想放下的一段怨，告訴自己：事情可以被記住，但痛苦不必永遠被供養。

▋第二樣要送走的，是愧疚

​人難免做錯決定、辜負他人，或錯過來不及完成的道歉。真正的懺悔，不是反覆責備自己，而是承認錯誤、盡力彌補，並停止讓同樣的傷害再次發生。對已故親人的遺憾，也可以轉化為行善、布施或關懷弱勢，再將這份善意迴向親人，讓思念有一個溫暖的出口。​

▋第三樣要送走的，是執著

​最難告別的，往往不是一個人，而是心中對那段關係的期待；最難放下的，也不只是失敗，而是「人生本來應該如何」的想像。地藏菩薩的願力不是逃避困境，而是明知路遠，仍願意一步一步向前。放下不適合的關係、過度的期待與無法改變的過去，才能為未來騰出新的位置。​

▋地藏菩薩聖誕如何祈福？

​民眾可前往供奉地藏菩薩的佛寺或寺廟，以鮮花、清水、清茶、素食糕點及水果供養，不宜準備葷食與酒類，並應尊重寺方儀軌。參拜時可稱念「南無大願地藏王菩薩」，為祖先、已故親人及現世父母家人祈福，也可發願改正一項過失、完成一件孝親之事，或持續幫助需要關懷的人。供品再豐盛，都不如一個真正的改變。農曆七月最後一天，民間送別好兄弟；地藏菩薩聖誕則提醒我們，別忘了送走心中多年不肯離去的怨念、愧疚與執著。

​鬼門關，關上的不只是農曆七月；當我們願意放下、原諒與改變，才能為自己重新打開一扇通往光明的門。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門關 菩薩 農曆七月 佛教 鬼月

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