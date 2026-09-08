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桃花原來那麼近！3星座9月下旬「朋友可能示好」 國慶連假感情升溫

聯合新聞網／ 綜合報導
未來30天有3個星座的桃花能量逐漸升溫，原本看似普通的人際互動，可能慢慢產生不一樣的火花。圖／AI生成
未來30天有3個星座的桃花能量逐漸升溫，原本看似普通的人際互動，可能慢慢產生不一樣的火花。圖／AI生成

走在人來人往的街道上，有些人只是擦肩而過，有些人卻會不知不覺留在心裡。搜狐網分享，隨著秋分前後氣氛轉變，未來30天有3個星座的感情運勢逐漸升溫，原本只是生活圈裡的一個人，可能慢慢變成讓自己在意的對象。

天秤座｜意外邂逅桃花 慢熱型對象更有機會

天秤座最近對感情其實沒有太強烈的執著，比起急著找另一半，更傾向抱著「順其自然就好」的態度。也因為沒有過度期待，反而可能在沒有心理準備的時候遇見讓自己心動的人。

9月下旬到10月中旬，天秤有機會在老朋友聚會、團體活動、吃飯聚餐，甚至網路聊天中遇到特別的對象。對方未必是第一眼就讓天秤驚艷的人，反而可能屬於慢熱型，兩人相處後才逐漸發現彼此很有話聊、想法也很合。

不過天秤的個性容易想太多，面對曖昧訊號時，常會反覆分析「他到底有沒有意思」，甚至因為太在意細節而錯過機會。與其一直猜，不如真誠一點、少算計一些，給彼此自然發展的空間。中秋到國慶連假前後多參加聚會，也可能成為桃花出現的契機。

巨蟹座｜熟人可能變情人 別再只站在原地觀望

巨蟹座的桃花其實可能早就在身邊，只是過去沒有特別注意。這個人甚至可能是認識很久的朋友、熟人，原本一直被放在「朋友」的位置，直到近期互動開始出現變化，才讓巨蟹察覺對方似乎有不一樣的心思。

秋分後到國慶前後，巨蟹可能感受到對方更明顯的示好，例如主動約單獨見面、分享比較私人的心情，或頻繁按讚、留言、回覆訊息。這些看似不起眼的小舉動，都可能是關係準備往前一步的訊號。

只是巨蟹本身比較慢熱，也容易在感情裡先退一步觀察，想確定對方是不是真的有意思才願意行動。但如果一直站在原地等答案，很可能反而把機會等掉。

如果對方已經釋出足夠明顯的善意，巨蟹不妨給一點正面回應，甚至主動跨出小小一步。接受一次約會、主動聊幾句，都可能讓原本熟悉的關係開始出現新的可能。

雙魚座｜遇到聊天超合拍的人 關係有望升溫

雙魚座面對感情同樣不喜歡勉強，比起轟轟烈烈，更希望遇到一個相處舒服、聊天自然的人。對雙魚來說，真正有吸引力的往往不是外表有多亮眼，而是兩個人能不能聊得來、彼此是否有默契。

9月下旬到10月底，雙魚可能在原本沒有抱太大期待的聚會中，遇到一個聊天特別合拍的人。兩人可能從工作、生活一路聊到興趣和價值觀，越聊越覺得「這個人好像懂我」。

但雙魚有一個比較容易出現的問題，就是剛開始對一個人很有興趣時會相當熱絡，過了一陣子卻又可能因為工作、生活或其他事情，把注意力轉移開，導致聯絡逐漸減少。

如果真的覺得對方不錯，就不要總等對方主動。偶爾主動傳訊息、約出門，反而更容易讓這段關係延續下去。尤其國慶連假期間若有旅行或聚會，也可能成為進一步確認彼此是否合拍的機會。

整體來看，天秤、巨蟹、雙魚未來30天都有機會迎來感情上的新變化。與其苦等「命中注定」的人出現，不如多走出去、多和人接觸；有時候真正的桃花，早就在身邊，只差自己願不願意往前一步。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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