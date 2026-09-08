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鬼門關提早了！命理師提醒今年「鬼月少1天」 更曝8大禁忌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
命理師柯柏成提醒，今年農曆七月僅29天，沒有農曆七月卅，因此9月10日就迎來「鬼門關」。聯合報系資料照
命理師柯柏成提醒，今年農曆七月僅29天，沒有農曆七月卅，因此9月10日就迎來「鬼門關」。聯合報系資料照

9月10日（四）鬼門關命理師柯柏成說，今年農曆七月僅29天，沒有七月卅，民俗上注意，已普度過就不必再拜一次，若要拜，地藏菩薩與好兄弟別混同桌，簡單清供，勿拖到深夜、勿交換條件、勿挽留、更不要放鞭炮，安靜送行收尾。

柯柏成指出，由於今年農曆七月是小月，所以沒有農曆七月卅，最後一天就是七月二十九，也就是本周四（10日）「鬼門關」，而相對於七月初一「鬼門開」，當天成了這整個月儀式的收尾，同時也是漢傳佛教所紀念的「地藏菩薩聖誕」。

而在鬼門關前的最後一次普度，民俗上通常建議簡單就好，重點不是怕好兄弟們「吃太好就不走」，而是儀式的性質已經從「款待」轉為「送行」，因此鬼門關當天「送普」就不用再大張旗鼓招請，宜用清供、乾糧、素食簡單表達送行之意。

柯柏成說，鬼門關當天，民俗上有8點須注意，首先，若公司、社區或家中之前已辦過中元普度，鬼門關不必再拜一次，改念地藏菩薩聖號、布施或迴向；其次，若仍要祭拜，一般家戶或公司以下午1至5時為宜，日落前完成，別拖到深夜。

而鬼門關「送普」供品以素食、乾糧為主，避免殺生，更要注意祭拜時內外、高低、對象要分清楚，若家中有供奉地藏菩薩，可在佛堂或神桌以鮮花、清水、素果供養；好兄弟則放在門外、騎樓或朝外的空間，不要把供佛與普度混成一桌。

此外，關鬼門基調是安靜送行，祭拜好兄弟時明確表達「送行」，避免「留下來」、「下次再來」等挽留話語，更不要向求財或交換條件，也不要放鞭炮或敲打吵鬧，儀式結束確認香火及金紙熄滅，收好普度燈（旗）及供品，不要整桌擺到隔天。

他也提到，民眾可將「鬼門關」當成一個慈悲、送別的日子，毋須想著「防鬼」或製造恐懼，當天不妨吃素1天，或念誦「地藏經」或「南無地藏王菩薩」聖號等，也能捐乾糧、助印經書或助弱，迴向功德給祖先或亡者，讓陰陽各歸其位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼門關 鬼月 命理師

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