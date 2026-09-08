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白露過後不只要添衣！故宮古畫藏玄機..秋日風水開運關鍵看過來

聯合新聞網／ 文∕谷帥臻．博士設計學博士
白露示意圖。圖/ingimage
白露示意圖。圖/ingimage

丙午年國曆9月7日晚間10時41分，廿四節氣走到「白露」。

白露究竟是什麼？這幅國立故宮博物院典藏的清代作品《張若靄畫墨妙珠林（卯）冊．白露》或許比文字說得更清楚。畫中可見秋江、蘆葦、樹木、房舍與雁鳥。畫家不只描繪葉尖上的露水，而以一整片山水，呈現白露來臨時天地之氣的轉變。畫作對幅由莊有恭書寫白露三候：「鴻雁來、鳥歸、羣鳥養羞。」意指大雁南來、燕子歸去，群鳥開始儲備食物。畫上並鈐有乾隆與嘉慶御覽之寶，不只是一幅秋景，也是清代宮廷認識時序與自然的作品。

▋ 一幅《白露》畫的是看不見的「氣」

​進入初秋，夜間漸涼，水氣凝結於草木之上。露珠雖小，表示天地正從夏日的向外生長，走向秋天的向內收斂。畫中江水仍在流動，草木已染秋意；房舍安靜地坐落山水間，雁鳥感知季節轉變，開始飛往下個方向。氣候原本看不見，畫家卻透過水、樹、雁鳥與房舍，讓人看見「氣」的流動。這正是風水的核心：觀察風從哪裡來、水往哪裡去、空間能否藏氣，人是否處於合宜的位置。

▋ 江水、房舍與雁群，藏著三層風水智慧

​第一層：畫中的江水代表「氣要流動」。

​水能滋養萬物，停滯則易形成濕氣與濁氣。白露後，臺灣仍然潮濕，若家中窗框凝水、牆角返潮、衣櫃出現霉味，就是水氣沒有出口。此時開運不在增加擺設，而是讓空氣流通、濕氣排出。水能流，氣才會活。

​第二層：畫中的房舍代表「人要安頓」。

​房子沒有凌駕山水，安穩地落在自然之中。好的住宅不必富麗堂皇，

要能避風納氣，陽光空氣適度進入，居住者感到安定，才是真正藏風聚氣。

​第三層：畫中的雁群代表「人要懂時機」。

大雁不會等到大雪封路才遷徙，而是在氣候初變時便知道動身。風水不只談空間，也講時間；同一間房子、同一個方向，在不同時運中，也會產生不同氣運。

▋ 白露節氣仲秋酉月風水開運之法

​​故宮這幅《白露》樸質，卻畫出深刻的開運智慧：水要有出路，屋要有所安，人要懂時機。仲秋酉月時節風水開運之法：是排除家中滯留的濕氣，讓風與光重新流動；同時重新觀察自己的位置，判斷下一步應前進、停留，還是轉向。白露氣候轉涼，更提醒我們：天地正在改變，人的生活也應隨之調整。

​懂得察氣、安身、知進退，就是秋天最好的風水。

參考文物：清張若靄《墨妙珠林（卯）冊．白露》國立故宮博物院典藏

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 風水 開運 節氣 國立故宮博物院

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