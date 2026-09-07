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心裡要有數！3星座吵架最不肯讓步 戀人再親近也很難包容

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人，面對戀人沒有什麼包容力，可能會變得固執己見。示意圖。圖／AI生成
有些星座的人，面對戀人沒有什麼包容力，可能會變得固執己見。示意圖。圖／AI生成

在廣大的星座世界中，每個星座都有其獨特的性格特點與相處方式。「搜狐網列出有些人在吵架的時候，不會去包容戀人，其中牡羊座、獅子座和射手座分別上榜。

牡羊座：吵架時容易固執己見

牡羊座的人通常直率、熱情，但在爭吵中，他們可能會變得固執己見。他們不願意妥協，總是想證明自己是對的。在這種情況下，牡羊座的戀人需要學會傾聽對方的觀點，而不是一味堅持自己的立場。同時，牡羊座的戀人也應該學會控制自己的情緒，避免因為一時衝動而說出傷人的話。

獅子座：吵架時容易表現強勢

獅子座的人自信、驕傲，他們在爭吵中可能會表現得非常強勢。他們喜歡掌控局面，不願意接受任何形式的批評。在這種情況下，獅子座的戀人需要學會尊重對方的意見，而不是試圖壓制對方。同時，獅子座的戀人也應該學會表達自己的感受，而不是用命令的方式讓對方屈服。

射手座：吵架時可能選擇逃避

射手座的人樂觀、自由，他們在爭吵中可能會顯得有些逃避現實。他們可能不願意面對問題，而是選擇逃避。在這種情況下，射手座的戀人需要學會直面問題，而不是選擇逃避。同時，射手座的戀人也應該學會承擔責任，而不是將責任推給其他人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

吵架 星座 搜狐網

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