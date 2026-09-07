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選舉登記截止日地震是徵兆？命理師示警9大災難 股市恐上演「大怒神」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣東南部海域9月4日下午5時11分發生規模4.5地震，命理師高輔進針對地震卜卦，解讀選戰、股市及9大災難。示意圖／ingimage
台灣東南部海域9月4日下午5時11分發生規模4.5地震，命理師高輔進針對地震卜卦，解讀選戰、股市及9大災難。示意圖／ingimage

台灣東南部海域9月4日下午5時11分發生芮氏規模4.5地震，震央位於台東縣政府東南東方44.9公里，地震深度13.7公里。巧合的是，當天正逢今年選舉登記截止日，命理師高輔進6日在臉書發文，針對這起地震以《易經》及太極空間卜卦，解讀選舉、投資市場及未來可能面臨的災難。

台東4.5地震巧撞選舉登記截止日 命理師示警法律風險

高輔進表示，此次地震卦象取得「益」卦，卦意為「利益」，太極空間則取得「留連」卦，代表「凡事拖延」，其中還出現「帶枷鎖」的象徵。他認為，今年九合一選舉競爭恐相當激烈，部分候選人可能為了勝選出現不實抹黑、攻訐或不當言論，因此提醒參選人務必注意法律紅線，否則可能衍生訴訟，甚至面臨牢獄之災。

高輔進指出，今年除了各級地方選舉，也包含村里長等基層選舉，在競爭激烈情況下，部分候選人可能為爭取選票而採取較激進選戰手段。他提醒，若無掌握充分證據，不宜輕易對外指控，即便使用「疑似」、「可能」等字眼也應審慎，否則不論最終是否當選，都可能在選後面臨法律問題。

針對選戰方位，高輔進也提出自己的命理解讀。他認為，各選區若候選人的競選總部位於東南方，贏面可能較高，若競爭對手的總部位於南方，則可能成為選情中的重要變數。他也提醒，若選區南半部發生突發事件，可能進一步影響選情，候選人如何應對將成為關鍵。

卦象火元素逾6成 股市恐「沖天炮接大怒神」

除了選舉，高輔進也將解讀延伸至投資市場。他表示，此次卦象火元素超過6成、金元素約4成，市場可能出現劇烈變化，他形容股市恐出現「一下沖天炮、一下大怒神」震盪走勢，建議投資人放慢腳步、保守操作。此外，他特別點名AI等科技相關標的，提醒留意資金流向及財務槓桿問題。

9大災難有哪些？命理師點名爆炸、停電、大火與天坑

最後，高輔進因應卦象中的火元素旺盛，提出9項需要留意的事件，包括爆炸、停電、大火、大型車禍、槍擊、隔離、住院、公安意外及天坑。此外，他還提到「因熱而有雪」的特殊象徵，認為雪相關災情也值得注意。

上述內容屬於高輔進透過《易經》及太極空間所作的個人命理解讀，相關資訊仍應以官方發布為準。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

2026九合一選舉 台股 地震

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