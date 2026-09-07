0907-0913「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合成「全宇宙幸運兒」：放手迎接鈔票雨

九月才剛開始，中秋節的烤肉局和月餅預購，是不是已經把你的錢包吃乾抹淨了？看著乾癟的戶頭，每天上班都在思考人生嗎？別嘆氣啦，這禮拜的財神爺，可是準備了超級大紅包要來解救大家！市場上的熱錢正在悄悄大洗牌，有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。想知道自己是不是那個被財富之神眷顧、準備笑著吃香喝辣的大贏家？趕快往下滑對號入座吧！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬牛

本週AB型屬牛的朋友，這幾天賺錢的手感熱到發燙，隨便一個轉念都能變成白花花的鈔票！每天拯救失眠患者的「睡眠諮詢師」，你量身打造的作息方案，讓大老闆們終於能一覺到天亮。對方感激涕零之餘，直接砸重金包下你的年度顧問約；掛在鷹架上揮灑色彩的「壁畫藝術家」，這陣子你充滿視覺衝擊的作品，在社群上瘋傳。知名品牌捧著超高額的設計費排隊求合作，讓你數錢數到手軟；用心沖泡每一壺好茶的「侍茶師」，你精準的品味讓米其林餐廳的主廚大為驚豔，順勢簽下的長期茶葉供應合約，讓利潤直接翻倍跳。這組的朋友，財神爺已經幫你把路鋪好，只要大膽開口就能名利雙收，建議出門前在手腕戴上一條低調的黑曜石手鍊，能幫你穩穩守住這波強勢財氣！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友，這禮拜你們的吸金功力簡直不講武德！在極低溫下創作的「冰雕師」，你鬼斧神工的精緻雕刻，在頂級婚宴上大放異彩，不僅尾款結得超阿莎力，還吸引大批名流爭相預約，酬勞跟著水漲船高；每天在廚房替毛孩把關營養的「寵物鮮食廚師」，近期你研發的秋季養生餐盒，大受飼主歡迎，瘋狂湧入的訂單，讓你光是清算利潤就嘴角下不來；負責掌控全場聲光震撼的「舞台特效技師」，你完美無瑕的爆破與煙霧時間點，讓演唱會主辦方讚不絕口，私下塞給你的超大包激勵獎金絕對讓你樂不可支。這組的朋友，只要願意跨出舒適圈，到處都是閃閃發光的黃金，不妨在辦公桌左前方放一株小小的多肉植物，能讓你的賺錢雷達更加銳利！

TOP 3：血型O型 + 生肖屬狗

這週O型屬狗的朋友，賺錢的過程簡直猶如神仙教母幫你開路，超級順遂！每天待在暗房裡跟藥水為伍的「復古底片沖洗師」，你那細膩的手工沖洗技術拯救了客人珍貴的絕版老照片，對方感動到直接豪邁匯入三倍的處理費來答謝；專門教導鳥類規矩的「鸚鵡行為訓練師」，這幾天你神乎其技地安撫了好幾隻脾氣暴躁的名貴鸚鵡，鳥主人開心之餘，更是爽快塞出超大包車馬費；坐在顯微鏡前敲敲打打的「珠寶鑲嵌師」，你零死角的鑲工完美呈現了頂級鑽石的光芒，大老闆看完滿意度爆表，指定手工費與分紅輕鬆入帳。這組的朋友，別猶豫，看到機會先抓再說，滿滿的財氣等著你！出門時在包包掛上一個金屬小鈴鐺，清脆的聲音能幫你喚醒沉睡的金流。

TOP 2：血型B型 + 生肖屬龍

這週B型屬龍的朋友，財神爺根本是追著你跑，各種賺錢的好康都會自動導航到你身邊！專門拯救垃圾屋的「鐘點收納整理師」，你靈感大噴發的空間規劃，讓整個屋子煥然一新，豪宅主人不僅立馬付清高昂的時薪，還直接包下你未來一年的定期整理合約；拿著探測儀器四處聽音的「抓漏防水專家」，你精準無比的判斷，揪出了讓社區管委會頭痛好幾年的陳年漏水點，超高額的工程款與獎金，絕對讓你樂不可支；每天穿著不同新鞋踩街的「高跟鞋試穿員」，你敏銳的腳感，幫鞋廠避開了嚴重的設計瑕疵，老闆為了感謝你，直接發放極度誘人的激勵大紅包。這組的朋友，這陣子你就是名副其實的吸金機器，閉著眼睛都能精準踩中商機！上班前對著鏡子大笑三聲，快樂的頻率能幫你吸附更多意想不到的橫財。

TOP 1：血型A型 + 生肖屬蛇

這週A型屬蛇的朋友，你們這幾天根本是直接實現財富自由體驗週，業績直線超車，沒人能擋得住你的發財路！躲在麥克風前，製造療癒白噪音的「ASMR聲音創作者」，你最新上傳的咀嚼音影片流量突然大暴衝，隨之而來的龐大廣告收益與乾爹贊助，讓你睡夢中都在笑；每天握著大方向盤穿梭車陣的「市區公車司機」，你平穩又充滿人情味的駕駛風格，不僅收到滿滿的乘客讚美信，公司更是額外發放最高等級的優良服務獎金；在無塵室裡盯著面板測試的「電子紙研發工程師」，你突破性的良率改善方案，幫公司省下上百萬成本，超大筆的專案分紅直接塞滿你的存款帳戶。這組的朋友，別懷疑，這禮拜你就是全宇宙的幸運兒，放手一搏去迎接鈔票雨吧！建議隨身攜帶一張百元新鈔當作錢母，能幫你引來更多大額進帳！

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