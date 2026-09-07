快訊

蔣經國日記／蝙蝠中隊英魂33年後返家 還原祕密任務

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

聽新聞
0:00 / 0:00

0907-0913「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合成「全宇宙幸運兒」：放手迎接鈔票雨

聯合新聞網／ 非貓不可
本周有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。圖／ingimage
本周有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。圖／ingimage

九月才剛開始，中秋節的烤肉局和月餅預購，是不是已經把你的錢包吃乾抹淨了？看著乾癟的戶頭，每天上班都在思考人生嗎？別嘆氣啦，這禮拜的財神爺，可是準備了超級大紅包要來解救大家！市場上的熱錢正在悄悄大洗牌，有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。想知道自己是不是那個被財富之神眷顧、準備笑著吃香喝辣的大贏家？趕快往下滑對號入座吧！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬牛

本週AB型屬牛的朋友，這幾天賺錢的手感熱到發燙，隨便一個轉念都能變成白花花的鈔票！每天拯救失眠患者的「睡眠諮詢師」，你量身打造的作息方案，讓大老闆們終於能一覺到天亮。對方感激涕零之餘，直接砸重金包下你的年度顧問約；掛在鷹架上揮灑色彩的「壁畫藝術家」，這陣子你充滿視覺衝擊的作品，在社群上瘋傳。知名品牌捧著超高額的設計費排隊求合作，讓你數錢數到手軟；用心沖泡每一壺好茶的「侍茶師」，你精準的品味讓米其林餐廳的主廚大為驚豔，順勢簽下的長期茶葉供應合約，讓利潤直接翻倍跳。這組的朋友，財神爺已經幫你把路鋪好，只要大膽開口就能名利雙收，建議出門前在手腕戴上一條低調的黑曜石手鍊，能幫你穩穩守住這波強勢財氣！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友，這禮拜你們的吸金功力簡直不講武德！在極低溫下創作的「冰雕師」，你鬼斧神工的精緻雕刻，在頂級婚宴上大放異彩，不僅尾款結得超阿莎力，還吸引大批名流爭相預約，酬勞跟著水漲船高；每天在廚房替毛孩把關營養的「寵物鮮食廚師」，近期你研發的秋季養生餐盒，大受飼主歡迎，瘋狂湧入的訂單，讓你光是清算利潤就嘴角下不來；負責掌控全場聲光震撼的「舞台特效技師」，你完美無瑕的爆破與煙霧時間點，讓演唱會主辦方讚不絕口，私下塞給你的超大包激勵獎金絕對讓你樂不可支。這組的朋友，只要願意跨出舒適圈，到處都是閃閃發光的黃金，不妨在辦公桌左前方放一株小小的多肉植物，能讓你的賺錢雷達更加銳利！

TOP 3：血型O型 + 生肖屬狗

這週O型屬狗的朋友，賺錢的過程簡直猶如神仙教母幫你開路，超級順遂！每天待在暗房裡跟藥水為伍的「復古底片沖洗師」，你那細膩的手工沖洗技術拯救了客人珍貴的絕版老照片，對方感動到直接豪邁匯入三倍的處理費來答謝；專門教導鳥類規矩的「鸚鵡行為訓練師」，這幾天你神乎其技地安撫了好幾隻脾氣暴躁的名貴鸚鵡，鳥主人開心之餘，更是爽快塞出超大包車馬費；坐在顯微鏡前敲敲打打的「珠寶鑲嵌師」，你零死角的鑲工完美呈現了頂級鑽石的光芒，大老闆看完滿意度爆表，指定手工費與分紅輕鬆入帳。這組的朋友，別猶豫，看到機會先抓再說，滿滿的財氣等著你！出門時在包包掛上一個金屬小鈴鐺，清脆的聲音能幫你喚醒沉睡的金流。

TOP 2：血型B型 + 生肖屬龍

這週B型屬龍的朋友，財神爺根本是追著你跑，各種賺錢的好康都會自動導航到你身邊！專門拯救垃圾屋的「鐘點收納整理師」，你靈感大噴發的空間規劃，讓整個屋子煥然一新，豪宅主人不僅立馬付清高昂的時薪，還直接包下你未來一年的定期整理合約；拿著探測儀器四處聽音的「抓漏防水專家」，你精準無比的判斷，揪出了讓社區管委會頭痛好幾年的陳年漏水點，超高額的工程款與獎金，絕對讓你樂不可支；每天穿著不同新鞋踩街的「高跟鞋試穿員」，你敏銳的腳感，幫鞋廠避開了嚴重的設計瑕疵，老闆為了感謝你，直接發放極度誘人的激勵大紅包。這組的朋友，這陣子你就是名副其實的吸金機器，閉著眼睛都能精準踩中商機！上班前對著鏡子大笑三聲，快樂的頻率能幫你吸附更多意想不到的橫財。

TOP 1：血型A型 + 生肖屬蛇

這週A型屬蛇的朋友，你們這幾天根本是直接實現財富自由體驗週，業績直線超車，沒人能擋得住你的發財路！躲在麥克風前，製造療癒白噪音的「ASMR聲音創作者」，你最新上傳的咀嚼音影片流量突然大暴衝，隨之而來的龐大廣告收益與乾爹贊助，讓你睡夢中都在笑；每天握著大方向盤穿梭車陣的「市區公車司機」，你平穩又充滿人情味的駕駛風格，不僅收到滿滿的乘客讚美信，公司更是額外發放最高等級的優良服務獎金；在無塵室裡盯著面板測試的「電子紙研發工程師」，你突破性的良率改善方案，幫公司省下上百萬成本，超大筆的專案分紅直接塞滿你的存款帳戶。這組的朋友，別懷疑，這禮拜你就是全宇宙的幸運兒，放手一搏去迎接鈔票雨吧！建議隨身攜帶一張百元新鈔當作錢母，能幫你引來更多大額進帳！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4生肖9月上旬財運旺！正職、副業迎來新機會 屬狗、猴上榜

9月星座財運TOP5！處女座收入大爆發 水瓶合作帶來財富成長

9月超適合換工作星座TOP3！摩羯超搶手、1星座問清楚「當心屎缺」

白露到運勢大洗牌！「5生肖」迎來上升期 好運一路旺

相關新聞

0907-0913「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合成「全宇宙幸運兒」：放手迎接鈔票雨

九月才剛開始，中秋節的烤肉局和月餅預購，是不是已經把你的錢包吃乾抹淨了？看著乾癟的戶頭，每天上班都在思考人生嗎？別嘆氣啦，這禮拜的財神爺，可是準備了超級大紅包要來解救大家！市場上的熱錢正在悄悄大洗牌，有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。想知道自己是不是那個被財富之神眷顧、準備笑著吃香喝辣的大贏家？趕快往下滑對號入座吧！

白露到運勢大洗牌！「5生肖」迎來上升期 好運一路旺

今天(9/7)白露，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，這段期間看似表面風光，其實暗地裡亂成一團，但有5大生肖悄悄進入贏家上升期。其中屬龍者最旺，很多機會只來自一句話或一個介紹；第二旺的是屬虎者，會找回渴望的有趣生活；第三名是屬兔者，終於願意把家庭拖了很久的問題解決掉；第四名是屬雞者，人生開始換版本；第五名是屬蛇者，有進財機會。

0907-0913唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業衝刺期 射手感情過於挑剔

本週金星進天蠍，檢視關係當中的金錢問題，天蠍座者易展現出價值。水星進天秤，討論各種關係與相處之道，天秤座受矚目成八卦焦點。天王星逆行，影響星盤中有3-5度者，適合深度探索與補救過去的亂象。

週一白露到！農諺說此時空心菜「毒過眼鏡蛇」？真相是這樣

臺灣民間流傳「秋茄白露蕹，恰毒過飯匙銃」的農諺，「蕹」指蕹菜，也就是空心菜，「飯匙銃」則是臺語對眼鏡蛇的俗稱。若只從字面理解，彷彿白露後的空心菜會產生劇毒，甚至比眼鏡蛇更加可怕，但這並不是現代食品安全意義上的「有毒」。農業部食農教育相關資料也收錄這句農諺，其文化意義主要在提醒人們順應時令，留意作物隨氣候改變後的生長狀態，而不是宣稱空心菜會在白露當天突然產生毒性。

今白露…命理師曝「火煉秋金」別急開新局 3生肖恐變動

今天是節氣「白露」，命理師柯柏成表示，白露後「火煉秋金」，金漸旺，運用得好可整頓清理建立規範，讓專業變現；若失衡恐釀糾紛，真相被揭露，注意金屬相關意外及健康，提醒先清舊帳，別急開新局，又以兔、雞、狗3生肖特別有感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。