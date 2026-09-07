白露到運勢大洗牌！「5生肖」迎來上升期 好運一路旺

今天(9/7)白露，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，這段期間看似表面風光，其實暗地裡亂成一團，但有5大生肖悄悄進入贏家上升期。其中屬龍者最旺，很多機會只來自一句話或一個介紹；第二旺的是屬虎者，會找回渴望的有趣生活；第三名是屬兔者，終於願意把家庭拖了很久的問題解決掉；第四名是屬雞者，人生開始換版本；第五名是屬蛇者，有進財機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(9/07至 9/23) 12生肖運勢：

Top1： 龍

屬龍的朋友，是白露期間整體運勢最亮眼的一群，這16天的優勢集中在資訊、溝通、學習、業務、寫作、人脈與專業表達上，很多機會不是從天上掉下來，而是從一句話、一個介紹、一場會議、一則訊息或一個新的合作開始，過去你可能知道很多東西，卻沒有真正整理成可以變現的能力，白露會讓你慢慢明白，「知道」跟「能夠創造價值」是兩回事。

財運：

屬龍者這段期間適合往顧問、教學、仲介、銷售、網路、自媒體、行銷、交通、通訊與資訊服務的方向發展，有些人甚至可能突然接到額外案件或新客戶，不過，錢來得快也容易花得快，尤其購買課程、設備、工具與行銷服務時，要先問清楚這筆錢是否真的能提高效率，讓你賺回更多錢，而不是只是讓自己有「正在進步」的感覺而已，那就自欺欺人了。

事業：

屬龍者這段時間非常適合考證照、調整履歷、整理作品集推出內容、開發市場與重新定位專業，但最大的問題是想法太多，容易同時開太多戰線。這16天最重要的是「選一件最有機會的事情先做完」。

感情：

屬龍單身者這16天容易透過聊天、網路、課程、朋友介紹認識新對象，真正打動你的不是外表，而是對方能不能和你聊到心坎裡；有伴者則要注意，不要凡事只講邏輯，有時對方需要的是理解，而不是分析。

健康：

屬龍者這段期間要留意肩頸、呼吸道、喉嚨、神經疲勞與睡眠品質問題。

Top2： 虎

屬虎的朋友，白露期間會重新找回「生活有趣」的感覺，前一段時間如果忙得比較累、責任比較重，這16天很容易重新對某件事情產生熱情，也可能開始想打扮、約會、旅行、創作，甚至把原本只是興趣的事情慢慢發展成收入來源，這是一段非常適合把個人魅力、創意與情緒價值轉換成實際成果的時間。

財運：

屬虎者這段時間擁有偏財運，也會有創意財的機會，尤其適合藝術、美容、美學、教育、兒童、親子、娛樂、設計、自媒體、心理、療癒與情感諮詢工作，如果你已經累積一段時間的作品或專業，可以開始測試市場，但不建議一開始就投入太多資金，很多人容易因為自己很喜歡，就以為別人也會願意付錢，白露這16天要你學會的就是把「興趣」與「市場」分開看。

事業：

屬虎者這段期間很適合推出新產品、新課程、新服務與新作品，但不用一直等到完美，你最大的問題不是能力不足，而是容易害怕被批評，最後拖太久，不妨先推出70分的版本，再慢慢調整，反而更容易真正走出去哦。

感情：

屬虎者白露期間是很有魅力的一群，單身者容易遇到談吐不俗、有品味、相處舒服的人，但桃花多不代表全部都適合，真正值得留下的，要看對方是否穩定、有責任感、願意處理問題；有伴者適合重新安排約會、旅行與共同興趣，讓關係不要只剩日常責任。

健康：

屬虎者這16天要注意腎臟、腰部、荷爾蒙、皮膚、睡眠與糖分攝取。

Top3： 兔

屬兔的朋友，白露期間最重要的主題不是外面的世界，而是「你的根基」，這16天容易把注意力拉回家庭、住處、父母、房產、家庭支出與內在安全感，有些人會想搬家、裝修、整理空間，也有人開始認真處理長輩、家族或過去拖很久的家庭問題，表面看起來好像只是生活瑣事，但其實這些事情會直接影響你的工作效率與情緒。

財運：

屬兔者這16天和房產、家庭、租賃、居家產業、熟人資源比較有關，可能因家人介紹或家庭資源得到機會，但同時家庭支出也容易增加，例如家電、修繕、搬遷、長輩照顧與房屋相關費用，這些錢不一定是破財，但要有預算，尤其涉及家族財產與房屋時，不要只靠口頭約定。

事業：

有些屬兔的人會發現，真正拖累自己的其實不是能力，而是生活太亂，睡不好、住得不舒服、家庭情緒太多，都會慢慢消耗自己，白露很適合重新整理辦公空間、工作時間與生活步調，當後方穩定，前面才有力量衝。

感情：

單身的兔兔白露期間可能透過家庭、熟人與生活圈遇到對象；有伴者很容易談到家庭瑣碎問題，理性溝通比情緒溝通，效果會好很多。

健康：

未來16天要注意胃、睡眠、心血管、眼睛與家庭壓力。

Top4： 雞

屬雞的朋友，白露期間是一段很重要的轉型期，你不一定會立刻感受到明顯升官加薪，但會越來越清楚知道，「以前那種做法，不能再繼續下去了。」有些人會開始接觸新產業、新平台、新科技、新工作模式，也有人想轉職、做副業、換跑道或重新定義自己的專業，這不是不穩定，而是人生開始準備換版本。

財運：

未來16天，屬雞者新的收入來源值得關注在網路、科技、平台、顧問、創新產業與跨區域工作方面，不過，不要看到「新趨勢」就急著投入，很多東西雖然熱門，不一定真的適合你，判斷標準很簡單，按照這個新方向能不能和你的能力結合？如果只是因為大家都在做，就很容易浪費時間與金錢。

事業：

屬雞者白露很適合重新思考長期位置，以前別人認識你是什麼定位，不代表未來一定要繼續是什麼定位，你可以更新履歷、重整品牌、學新工具，甚至慢慢移動到更有發展性的領域，真正危險的不是轉型，而是只因為已經投入很多年，就不敢承認這條路已經沒有未來。

感情：

屬雞者這段期間，工作與未來方向很容易影響關係，有伴者要討論生活規畫、工作地點與時間分配；單身者則可能在新工作、新圈子或網路平台認識對象。

健康：

屬雞者這16天要注意神經、循環、腳踝、睡眠與3C使用過度。

Top5：蛇

屬蛇的朋友，白露期間財務流動會變得非常明顯，你不是完全沒有財運，反而有不少進財機會，但同時也容易有支出、家庭責任、設備費與各種臨時花費，所以最明顯的感受就是「錢一直在動」，這段時間真正的重點不是賺多少，而是能不能把錢留下來。

財運：

屬蛇者白露期間適合往餐飲、家庭、房產、照護、教育、女性市場、服務業與熟客生意發展，也可能透過人情與介紹增加收入，但你要特別注意情緒性消費，尤其累了想補償自己、生氣就買東西、看到別人有就跟著買，這些小錢加起來非常可觀。

事業：

這段期間屬蛇者很適合重新評估自己的價值，長期低價服務、免費幫忙、無限修改或「不好意思開口收錢」的狀況，都需要慢慢改掉，白露不是叫你突然漲很多，而是讓你停止把自己的時間當成免費資源。

感情：

屬蛇者這16天容易與另一半談到錢與生活習慣問題，單身者不要只看對方收入，更要看他怎麼用錢；有伴者則適合談家庭預算、共同支出與儲蓄，兩個人的收入高，不代表財務一定健康，如果一方花錢沒概念，長期仍然會有壓力。

健康：

白露期間屬蛇者要注意胃、胸口、水腫、睡眠、發炎與情緒性飲食。

Top6：牛

屬牛的朋友，白露期間工作運相當有意思，你不一定是最忙的人，卻很容易變成「最後被找來處理關鍵問題的人」，這代表你真正的價值開始從任勞任怨，慢慢提升到專業與危機處理能力，當別人碰到複雜、棘手、需要判斷的事情時，如果第一個想到你，你的身價就會慢慢提高。

財運：

屬牛者白露期間以正財、專業財為主，適合醫療、研究、金融、保險、顧問、管理、分析、技術服務與需要高度責任感的工作，偏財不算最突出，但穩定收入有增加空間，如果你能證明自己可以替公司、客戶減少損失，反而更容易談薪資與價格。

事業：

這16天屬牛者容易遇到貴人或重要合作人物，這個人不一定直接給你錢，而是可能把你介紹到更重要的位置、交給你更關鍵的案子，或讓更多人看到你的能力。白露對生肖牛最大的要求是「不要永遠當救火隊」，同樣的問題處理一次後，要建立制度，否則每次出事都找你，最後只會越來越累。

感情：

屬牛者這段時間工作壓力容易影響相處，有伴者要小心不要把沉默、疲倦與壓力帶回家；單身者則可能在工作、日常生活圈或服務場合認識對象。

健康：

屬牛者這16天要注意泌尿、內分泌、腸胃、睡眠與壓力累積。

Top7： 豬

屬豬的朋友，白露期間財務與感情會比較容易綁在一起，這16天要特別注意合夥、股權、借貸、保險、稅務、房貸、家族財產與伴侶之間的金錢問題，很多事情過去可以用「以後再說」帶過，但白露開始，需要真正把條件談清楚。

財運：

屬豬者白露期間正財尚可，但共同財務一定要謹慎，尤其替人擔保、借名投資、朋友周轉、夫妻共同借貸或家族資產，都不能只靠信任，重大合作一定要先想「最壞情況怎麼辦」，包括退場機制、責任分配與金錢比例，這不是悲觀，而是真正成熟的作法。

事業：

屬豬者這段期間適合重新檢查合作架構，若一段合作一直讓你承擔較多責任，卻沒有相對回報，就要重新談，不要期待別人主動良心發現，真正能長久的合作一定要平衡。

感情：

這段期間有伴的屬豬者容易談婚姻、共同帳戶、房屋、孩子與家庭責任問題，這些問題越早談越好；單身者則要避免一開始就替對方處理財務困難，愛情不等於救援，更不應該用金錢證明感情。

健康：

屬豬者這16天要注意骨骼、膝蓋、腰腎、泌尿與慢性疲勞。

Top8：狗

屬狗的朋友，白露期間很容易突然對現在的生活產生不同看法，有些人想進修、換工作、出國、搬家、旅行，甚至整個人生方向都想重新來過，這代表你的世界觀正在改變，但要小心一件事，就是當你對現在不滿時，很容易把遠方想得特別美好。

財運：

這段期間，屬狗者在海外、教育、出版、顧問、法律、跨區市場與文化產業比較有機會，尤其有國際合作或跨城市工作的朋友，可以多觀察。但涉及遠距與跨國合作時，合約、付款方式、稅務與責任一定要確認，不要只看對方說得多有願景就上船。

事業：

白露這16天，屬狗者非常適合進修、考證照、學語言、建立第二專長，如果現在工作卡住，不一定需要立刻換公司，也有可能是你的能力已經碰到天花板，多一項技能，就可能多一條路，白露最適合「先創造新選擇，再離開舊環境」，而不是因為受不了就直接翻桌。

感情：

這段期間屬狗者容易出現遠距、異地或背景差異較大的對象，有伴者要談人生方向，若彼此對未來的想法完全不同，問題會慢慢浮現，這並不代表一定要分開，而是需要更成熟的溝通。

健康：

屬狗者這16天要注意神經、腿部、循環、睡眠與長途交通帶來的疲累。

Top9：鼠

屬鼠的朋友，白露期間合作、客戶、伴侶與人際關係會變得比較複雜，你不是沒有好運，而是同時也容易遇到條件講得很好、真正做起來卻問題很多的人，這16天最重要的不是多認識人，而是提高合作門檻。

財運：

屬鼠者這段期間合作財仍然有機會，但不透明的合作、口頭約定、高報酬話術與朋友揪團投資要特別謹慎，只要有人一直叫你「相信我」，你反而更應該把資料看清楚，真正可靠的人，不會害怕你問問題，更不會阻止你做功課。

事業：

白露期間建議屬鼠者，客戶與合作對象需要重新篩選，有些案子看起來金額很大，但修改多、溝通成本高、情緒問題又多，最後真正留下的利潤反而很少，這16天要開始算「真實利潤」，不只是報價多少，而是扣掉時間、心力與後續麻煩後，還剩多少。

感情：

這段時間單身的鼠鼠容易遇到會聊天、有魅力的人，但不要太快投入；有伴者則容易因金錢、自由、生活安排與承諾產生摩擦，有些問題表面是情緒，底下其實是責任分配沒有講清楚。

健康：

這16天要注意肝膽、筋骨、坐骨神經、睡眠與交通安全。

Top10：猴

屬猴的朋友，白露期間會重新檢視友誼、社群、團隊與自己的長期目標，有些人你以前覺得很重要，這段時間卻會慢慢發現彼此方向已經不同，這不是你變冷淡，而是你開始知道時間與資源有限，不需要再平均分配給每一個人。

財運：

屬猴者白露期間，團隊財與合作財需要比較保守，朋友推薦的投資、團隊創業、共同計畫等尤其要先看數字，不要只因為「大家都參加」就跟著進，真正的合作要有成本表、時間表、責任表與退場方式，否則再好的夢想都很容易變成消耗。

事業：

屬猴者白露很適合重新整理長期目標，過去可能只是想「做大、做紅、做出影響力」，現在應該更實際地問：第一個客戶在哪裡？第一個產品是什麼？誰要負責什麼？真正成熟的夢想，不是越講越大，而是開始能被拆成一步一步完成。

感情：

屬猴者這段期間，桃花可能來自朋友圈、團隊或社群，有伴者則要避免朋友過度介入感情，不要什麼事情都拿去問別人，因為外人永遠只看到片段。

健康：

這16天要注意頭部、血壓、發炎、肌肉、睡眠與過勞。

Top11：羊

屬羊的朋友，白露期間比較容易出現一種「表面沒事，心裡很忙」的狀況，資訊、訊息、舊問題、睡眠、秘密與一些突發的小變化，容易同時出現，最大的風險不是發生什麼大事，而是你在過度疲累與資訊混亂中做錯判斷。

財運：

屬羊者白露期間宜守不宜攻，尤其匿名投資消息、社群內幕、短線科技題材與快速交易要特別小心，也要注意帳戶安全、自動扣款、資料外洩與小筆支出累積，很多破財不是一次花很多，而是每天一點點漏掉，最後才發現數字不小。

事業：

白露期間屬羊者適合幕後研究、資料整理、備份、重新修正策略與低調準備，不適合事情還沒有做到成熟階段就到處宣布，也不要把所有計畫提前告訴別人，這16天越能保留底牌，越有機會避開不必要的干擾。

感情：

這段期間屬羊者舊愛容易回頭，或出現秘密桃花、曖昧或遠距離聯絡的感情，也很容易因對方一個訊息就開始腦補，不要自己把一個小動作延伸成整部劇情，真正想知道答案就直接問。

健康：

這16天屬羊者要注意神經系統、失眠、肩頸、呼吸、手臂、焦慮與過度使用手機。

Top12：馬

屬馬的朋友，白露期間比較像是「內部整理期」，表面上不一定有很大的變化，但你可能會一直有一種感覺，好像哪裡要變了，卻又說不出來，這種狀態最容易讓人焦慮，尤其當答案還沒出現時，很可能因為不耐煩而亂做決定。

財運：

白露期間屬馬者以守為主，不適合頻繁交易、情緒性購物、借錢投資或突然加大風險，這16天保留現金，反而是一種優勢，如果一個機會需要你在很短時間內做決定，最好多想一下，不要因為怕錯過就追進去。

事業：

這段期間屬馬者適合重新整理方向，你可以問自己，「現在做的事情，三年後還有價值嗎？」，如果答案越來越模糊，就可以開始測試新的方向，但不需要一次全部推翻，先小規模嘗試，等答案越來越清楚，再正式轉換。

感情：

這段時間屬馬者，特別容易敏感與過度解讀，對方一個語氣、回應訊息的速度或態度變化，都可能讓你想很多，這16天最重要的是不要把情緒當證據，有疑問就溝通，不要自己在心裡推演最壞結果。

健康：

這16天屬馬者要特別注意睡眠、神經、呼吸道、頭痛、自律神經、精神疲勞與過度焦慮。

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