0907-0913唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業衝刺期 射手感情過於挑剔

九月才剛開始，中秋節的烤肉局和月餅預購，是不是已經把你的錢包吃乾抹淨了？看著乾癟的戶頭，每天上班都在思考人生嗎？別嘆氣啦，這禮拜的財神爺，可是準備了超級大紅包要來解救大家！市場上的熱錢正在悄悄大洗牌，有幾組幸運兒，這幾天被財神爺看中了！不管做什麼都能精準踩中發財點，鈔票就像長了眼睛一樣往口袋裡鑽。想知道自己是不是那個被財富之神眷顧、準備笑著吃香喝辣的大贏家？趕快往下滑對號入座吧！

2026-09-07 08:48