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0907-0913唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業衝刺期 射手感情過於挑剔
【唐綺陽星座運勢週報9/7-9/13】
重要星象：金星進天蠍、水星進天秤、天王星逆行
本週金星進天蠍，檢視關係當中的金錢問題，天蠍座者易展現出價值。水星進天秤，討論各種關係與相處之道，天秤座受矚目成八卦焦點。天王星逆行，影響星盤中有3-5度者，適合深度探索與補救過去的亂象。
十二星座個別影響：
牡羊：事業穩但不盡如人意，感情狀態聚少離多
巨蟹：過度敏感易失去機會，感情自我保護太強
射手：事業理念別輕易放棄，感情有點過度挑剔
魔羯：事業暫時卡關別氣餒，感情中要務實溝通
雙子：適時鬆手多信任他人，感情避免剛愎自用
處女：資源充足執行力強，感情多點溫柔別太務實
水瓶：適合成為幕後推手，感情太嚴肅會嚇走桃花
雙魚：事業遇強則強有好勝心，感情避免過度犀利
金牛：貴人多來自親友家人，居家約會能展現優勢
獅子：適時妥協以退為進，感情雙方觀點有落差
天秤：運勢佳應做好自我保護，感情付出要有限度
天蠍：事業衝刺期展現活力，忙於工作易忽略感情
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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