週一白露到！農諺說此時空心菜「毒過眼鏡蛇」？真相是這樣

2026年9月7日晚上10時41分，二十四節氣正式進入「白露」。

元代吳澄《月令七十二候集解》記載：「白露，八月節。秋屬金，金色白，陰氣漸重，露凝而白也。」白露為秋季第三個節氣，代表孟秋結束、仲秋開始。臺灣此時雖然仍可能出現秋老虎，白天暑氣未消，清晨與夜間卻已逐漸轉涼，日夜溫差增加，飲食與作息也應隨季節調整。

臺灣民間流傳「秋茄白露蕹，恰毒過飯匙銃」的農諺，「蕹」指蕹菜，也就是空心菜，「飯匙銃」則是臺語對眼鏡蛇的俗稱。若只從字面理解，彷彿白露後的空心菜會產生劇毒，甚至比眼鏡蛇更加可怕，但這並不是現代食品安全意義上的「有毒」。農業部食農教育相關資料也收錄這句農諺，其文化意義主要在提醒人們順應時令，留意作物隨氣候改變後的生長狀態，而不是宣稱空心菜會在白露當天突然產生毒性。

空心菜是喜愛高溫的作物，盛夏期間生長快速，莖葉通常較為鮮嫩；白露後氣溫漸降，生長速度與口感可能隨之改變。先民缺乏現代農業檢測與冷鏈保存技術，因此常透過簡潔、誇張且容易記憶的農諺，傳遞作物盛產期與飲食經驗。「毒過飯匙銃」真正警告的，不是蛇毒，而是人們不應忽略季節已經轉換。

從傳統食養觀念來看，空心菜原本就被歸為寒涼性食物，並不是白露後才突然「變寒」。夏季暑熱時，適量食用較為清爽；進入仲秋後早晚轉涼，本身容易畏寒、手腳冰冷或腸胃較弱者，若仍長期大量食用，可能較容易感到不適。同一種食物會因食用者的體質、分量、烹調方式與當時氣候不同產生不同感受，因此不能簡化成「白露後完全不能吃空心菜」，也不宜將農諺當成醫療診斷。

民間常以羊肉搭配空心菜，也可從寒熱相濟的飲食思維理解。羊肉屬於溫熱、甚至偏燥熱的食材，與寒涼性的空心菜同炒，形成一熱一涼、一葷一素的組合。然而，羊肉並不是替空心菜「解毒」，也不代表所有人都適合進補。體質偏寒者可以適量搭配；容易口乾、便祕或感到燥熱者，羊肉、麻油、辣椒與酒類則不宜過量。選擇瘦羊肉、增加蔬菜比例並減少重油重鹹，才是較符合現代飲食需求的做法。

節氣文化的價值，不在製造禁忌，而在提醒人們觀察環境與調整生活。春耕、夏耘、秋收、冬藏，白露正是陽氣逐漸收斂、萬物走向成熟的時節，也是檢視一年成果的重要節點。已經完成的事要確認成果，尚未完成的事要加快收尾，久拖無果的方向也應適時調整。秋收不是停止努力，而是讓長久以來的付出，真正轉化成看得見的成果。

忙了大半年，不能只剩疲憊；把努力變成成果，才叫秋收。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。