周一白露撞鬼月「加倍凶險」？命理師曝真相：別自己嚇自己

9月7日迎來節氣「白露」，但因落在農曆七月，常有加劇陰氣匯集更「凶險」之說。但命理師柯柏成說，24節氣與鬼月為兩套系統，並無根據說兩者重疊會加倍凶險，真正意義是收尾、歸位，不用自己嚇自己，甚至可善用白露幫自己開運。

柯柏成指出，今年「白露」交節氣落在農曆七月廿六，也就是明天（7日）晚上 10時40分59秒，屆時也才正式進入丁酉月。而今年白露仍在農曆七月內，距離七月底「鬼門關」只剩幾天，也就是落在鬼月內，常被討論會「加倍凶險」。

不過，24節氣與「鬼月」其實屬於兩套曆法系統，沒有充分根據說兩者重疊就會「加倍凶險」，真正的意義反而都是「收尾、歸位」，適合清理舊事，因此民眾不必自己嚇自己，甚至可利用「白露」打掃家裡或辦公室，或透過簡單儀式來開運。

柯柏成說，正因為白露及鬼月末段的意義在於「收尾、歸位」，民眾不妨把握7日交節氣後至8日上午，整理住家或辦公室的正西方，可清掉故障電器、鏽蝕金屬、過期文件及堆積雜物，並擦乾淨門窗、鏡面與辦公桌，象徵「秋金澄明」。

此外，民眾也能對著一杯清水念佛108聲，再把水喝下，念佛期間可安定心緒，感受內心平和，也藉此把白露的氣調頻校準至天地同頻，對下半年運勢有所助益。

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