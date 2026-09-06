3時辰出生孩子自帶富貴命！人緣好、行動力佳 全家跟著沾光

有些家長會從出生時辰看孩子未來運勢。《搜狐網》運勢專欄指出，寅時、辰時、戌時出生的孩子，被認為較容易具備好人緣、行動力與發展機會，不只自身運勢不錯，也有「旺家」的說法。

寅時：3點至5點，做事有衝勁

寅時出生的孩子通常被認為反應快、學習力強，個性也較有企圖心。長大後在工作或學業上容易展現領導能力，遇到機會時也比較敢主動爭取。

辰時：7點至9點，懂得察言觀色

辰時出生的孩子，多半被形容個性溫和、善於溝通，懂得察言觀色，也較容易累積人脈。無論職場或生活中，都可能因為人際關係不錯，替自己帶來更多合作與發展機會。

戌時：19點至21點，敢闖又有創意

戌時出生的孩子則被認為行動力強、想法多，也比較敢嘗試新事物，在藝術、科技或需要創意的領域較容易發揮。除了自己追求成就，也常願意分享資源、幫助身邊的人。

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