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4生肖9月上旬財運旺！正職、副業迎來新機會 屬狗、猴上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》運勢專欄指出，9月上旬起，屬狗、猴、鼠、蛇的朋友財運有機會逐步升溫。圖／AI生成
《搜狐網》運勢專欄指出，9月上旬起，屬狗、猴、鼠、蛇的朋友財運有機會逐步升溫。圖／AI生成

生肖看過來！《搜狐網》運勢專欄指出，9月上旬起，屬狗、猴、鼠、蛇的朋友財運有機會逐步升溫，不只收入來源增加，也可能出現新工作、副業或合作機會。

生肖狗

生肖狗的機會多半來自過去累積的信用與口碑，容易因為工作表現被交付新任務或介紹客戶。不過機會變多後，也要學會篩選，避免什麼都接，反而忙多賺少。

生肖猴

生肖猴容易從新點子、新技能或不同工作方式中，找到額外收入來源。若能挑出最適合自己的方向持續發展，副業或額外工作都有機會變得更穩定。

生肖鼠

生肖鼠的財運較可能來自過去累積的人脈，包括老客戶回流、舊同事牽線，或先前停擺的合作重新啟動。與其到處追逐新機會，不如先把已有需求的項目做好。

生肖蛇

生肖蛇適合把時間從低報酬、低效率的工作抽離，集中在熟悉領域、長期客戶或更具價值的項目。同時減少不必要支出，也有助於把賺到的錢真正留下來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 運勢 工作

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