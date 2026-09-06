2026下半年12星座運勢出爐！天蠍「事業愛情雙旺」 3星座工作運最強

2026年進入下半場，工作、財運與愛情是否有機會迎來新局？命理專家Princess.Tarot公布12星座下半年運勢，其中天蠍座堪稱「年度話題王」，不僅桃花運發動，事業也有望靠著強勢表現逆轉勝；金牛座、牡羊座工作運同樣亮眼，有望迎來合作、訂單及財運機會。不過，雙魚座、摩羯座的感情發展則相對辛苦。

Princess.Tarot在臉書粉專發文指出，下半年「工作事業紅人」由天蠍座、金牛座及牡羊座出線。天蠍座有機會發揮強悍的一面扭轉局勢，金牛座整體順風順水，好運與機會接連出現；牡羊座則有「好事成雙」之勢，除了工作機會，金錢方面也有望迎來好消息。

其中牡羊座在工作上可能獲得資金雄厚的合作對象或優質公司青睞，甚至被直接指名合作；金牛座則有大案子、訂單及賺錢機會找上門，職場可望出現一番新氣象。雙子座雖也可能遇到欣賞自己、主動提出合作的人，但後續協商未必順利，還要留意職場小人。

愛情方面，下半年最甜蜜的3個星座則是天蠍座、牡羊座及獅子座。天蠍座桃花運正在發動，牡羊座無論身處何種狀況，都有機會吸引桃花靠近，包括新追求者甚至想復合的前任；獅子座則有望遇到願意配合、疼愛自己的對象，享受被寵愛的感覺。

進一步觀察感情走向，巨蟹座有機會解決原本存在的問題，讓關係重新回暖；天秤座則可能成功追到心儀對象，讓曖昧關係迎來結果；天蠍座先前若遇到態度冷淡的對象，下半年關係有望逐漸穩定。處女座則有「重獲新生」的機會，可能迎來條件不錯的新對象。

部分星座的愛情則要多加留意。Princess.Tarot分析，牡羊座可能面臨「復合後又分手」的局面，過去的緣分最終仍可能走向結束；雙子座容易感受到另一半或曖昧對象冷落，心中累積不滿；射手座感情關係較不穩定，還須注意第三者問題；已婚水瓶座則要留意關係中的倦怠與需求落差。

至於金牛座雖然可能有人主動追求，可惜對方未必符合自己的理想型；摩羯座下半年對戀愛相對缺乏動力，即使想談感情，也較難真正付諸行動。獅子座則可能出現曖昧對象，但關係是否能長久發展仍有變數。

Princess.Tarot也將天蠍、摩羯與雙魚列為下半年「年度話題王」，天蠍事業、愛情表現皆強；摩羯可能面臨難以掌控的感情發展，雙魚則可能經歷苦追無果。不過，命理運勢屬民俗說法，實際生活與感情發展仍取決於個人選擇及相處狀況，相關內容僅供參考。

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