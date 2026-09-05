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戀愛腦發作？「3星座女」最重感覺不重物質 容易被渣男套牢

聯合新聞網／ 綜合報導
戀愛示意圖。圖／AI生成
戀愛示意圖。圖／AI生成

在感情世界裡，每個人看重的條件都不一樣，有些人重視經濟與生活條件，也有人認為真正重要的是兩人之間的感覺與心靈交流。「搜狐網」列出以下3個星座女就被認為比較容易把「感覺」放在物質條件之前，一旦遇到讓自己心動、產生共鳴的對象，往往很容易投入感情，也可能因此忽略對方其他面向，甚至不小心愛上不適合自己的對象。

牡羊座：一有心動感就容易全心投入

牡羊座女生個性熱情直接，喜歡自由，也勇於追求新鮮與刺激。面對感情時，她們通常不會過度計較對方的物質條件，只要對方能夠帶給自己強烈的心動感，就可能願意毫不保留地投入。不過，牡羊座有時容易因一時衝動而做決定，感情來得快、投入程度也高，因此在挑選伴侶時，除了感受之外，也需要多觀察對方的人品與相處方式，避免因一時心動而陷入感情困境。

雙子座：重視心靈交流 容易被有趣的人吸引

雙子座女生聰明機靈、擅長與人互動，對感情也特別重視彼此之間的交流與默契。比起單純的物質條件，她們更容易被能和自己聊得來、懂得自己想法的人吸引，只要遇到讓她們覺得「很有感覺」的對象，就可能迅速陷入愛情。然而，雙子座的情緒與想法有時變化較快，在感情中也容易受到當下感受影響。因此，在投入一段關係之前，除了確認彼此是否有火花，也別忘了仔細了解對方是否真的適合長期相處。

射手座：追求浪漫自由 小心把愛情想得太美好

射手座女生天性樂觀開朗，喜歡自由，也嚮往豐富多彩的生活。對她們來說，感情最重要的往往是兩個人能不能一起體驗生活、探索未知，只要遇到願意陪伴自己看世界、享受人生的對象，就很容易產生強烈好感。只是射手座有時容易對愛情抱持過於理想化的想像，看到對方吸引自己的特質後，可能忽略一些現實中的問題。因此，面對感情時不妨多一點理性，別只憑感覺做決定，才能降低遇人不淑的可能性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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