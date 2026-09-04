聽新聞
0:00 / 0:00
桃花擋不住！4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
不少人認為，女性的魅力會隨著年齡增長而有所改變，但有些人反而是越成熟越有韻味，即使年紀漸長，身邊仍不乏追求者。搜狐網整理出4個生肖女性，認為她們隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。
生肖兔：溫柔優雅，越成熟越有韻味
屬兔的女性個性溫柔，同時也不失活力，隨著年齡增長，她們的氣質與韻味逐漸累積。她們的優雅與智慧容易吸引他人注意，即使到了不同人生階段，身邊依舊可能有人欣賞、追求。
生肖龍：獨立堅韌，魅力隨年齡增加
屬龍的女性被形容天生麗質、才華出眾，歲月似乎沒有減少她們的魅力，反而讓這份特質更加明顯。她們個性獨立且堅韌，與她們相處時，容易感受到一股獨特的力量。因此，即使年紀漸長，依然可能受到他人青睞。
生肖蛇：智慧敏銳，神祕感吸引目光
屬蛇的女性則以智慧與敏銳著稱。雖然歲月會在外表留下痕跡，但她們隨著年齡增長所展現出的從容與淡定，也讓自身魅力更加突出。她們帶有神祕、深沉的氣質，容易引起他人的好奇心，吸引想進一步了解她們的人。
生肖馬：熱情直率，真誠讓人難以抗拒
屬馬的女性個性熱情、充滿活力，即使年齡增長，這份熱情也沒有因此減退，反而依舊保持鮮明。她們直率又真誠，與人相處時較不拐彎抹角，也容易讓身邊的人卸下心防、展現真實的一面。這樣的性格特質也讓她們具備難以抗拒的吸引力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。