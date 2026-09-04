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今日諸葛武侯聖誕！羽扇綸巾、神機妙算...看他留給現代人的三種智慧

聯合新聞網／ 文∕谷帥臻．博士設計學博士
台灣南投縣日月潭附近的「啟示玄機院孔明廟」的諸葛亮塑像。新華社
台灣南投縣日月潭附近的「啟示玄機院孔明廟」的諸葛亮塑像。新華社

農曆七月廿三日，相傳為諸葛武侯聖誕

受到《三國演義》影響，許多人提起諸葛亮，首先想到草船借箭、借東風與空城計，彷彿他只要搖動羽扇、掐指一算，便能預知勝敗、扭轉乾坤。然而，諸葛亮真正值得後世敬仰的，並不是「每一件事都算得準」，而是身處政局動盪、資源有限的時代，仍能看清大勢、整合條件，並承擔決策所帶來的結果。這種能力，正與奇門遁甲重視天時、地利、人事與行動策略的思維相互呼應。

▋ 諸葛亮為何成為智慧與忠義的象徵？

諸葛亮字孔明、號臥龍，為三國時期蜀漢丞相，生前受封武鄉侯，死後諡為「忠武侯」，後世多尊稱為諸葛武侯或孔明先師。他從「隆中對」分析天下形勢，到白帝城託孤後輔佐後主、整頓軍政，展現的不只是智謀，更是對國家與承諾的長期承擔。「鞠躬盡瘁，死而後已」使諸葛亮逐漸超越歷史人物的身分，成為華人文化中智慧、忠誠、謀略與責任的象徵。人們敬奉諸葛武侯，真正祈求的也不應只是預知結果，而是在重大選擇之前，擁有辨識風險、權衡利弊的清醒能力。

▋ 八陣圖與奇門遁甲必須分清史實與傳說

《三國志．諸葛亮傳》記載：「推演兵法，作八陣圖，咸得其要。」由此可知，諸葛亮確實研究兵法並創製八陣圖；但正史沒有直接說明八陣圖就是依奇門遁甲排布，也未留下諸葛亮在特定戰役中使用奇門局盤的完整資料。後世小說、道法與民間傳說，才逐漸將八陣圖與九宮八卦、陰陽遁局，以及「休、生、傷、杜、景、死、驚、開」八門相互連結。因此，談論諸葛亮與奇門遁甲時，應區分正史記載與後世演繹，才能在保留術數文化價值的同時，避免把小說情節全部當成歷史事實。

雖然現存史料難以證明諸葛亮與奇門遁甲之間每一項具體的術法傳承，但兩者的決策精神確實高度契合。奇門遁甲並不是憑空創造勝利的神術，而是以九宮為時空架構，綜合八門、九星、八神、天地盤干與宮位旺衰，分析特定時空中人與事的互動關係。它的核心不是替人宣判吉凶，而是幫助人看懂自己正處於什麼局勢，以及此刻適合採取何種行動。

▋ 三種值得現代人學習的決策智慧

【第一種智慧是先看全局，再做決定】

奇門遁甲不能只看到生門、開門便認定萬事大吉，也不能遇到死門、驚門就認為沒有機會，還要綜合九星、八神、天地盤干、擊刑入墓、門迫空亡，以及當事人的能力、資源與現實環境。吉門若落在不適合的事情上，未必真正為吉；凶門若能提醒人降低風險、提前止損，有時反而是一種保護。任何決策若只擷取自己想看的資訊，都可能失去判斷全局的能力。

【第二種智慧是懂得等待，也認得時機】

「借東風」雖屬文學演義，卻說明再好的策略，如果缺乏適合的時間與環境配合，仍可能功敗垂成。懂得天時，不是把人生交給運氣，而是知道何時準備、何時行動、何時暫停。對現代人而言，無論轉職、創業、投資或合作，真正重要的都不只是「能不能做」，還包括「何時做、與誰做、要投入多少資源」。

【第三種智慧是術可以協助判斷，卻不能取代實力】

「空城計」若抽離小說的戲劇效果，其核心仍是對人性、資訊落差與對手心理的掌握。沒有長期累積的能力與信任，只模仿表面的奇招，空城便只是一座沒有防備的危城。奇門遁甲可以提供時機與策略的參考，但專業、準備、責任與風險承擔，才是決策能否落實的根本。

▋ 南投魚池孔明廟見證臺灣三國人物信仰

南投縣魚池鄉的「啟示玄機院孔明廟」，一樓主祀諸葛武侯與玄天上帝，二樓奉祀武聖關公；院前設有臥龍台、三顧茅廬塑像，以及一尊高達三十六尺、右手持羽扇、左手持書卷的諸葛孔明神像。孔明與關公共同受祀，也呈現臺灣三國人物信仰的文化特色：關公象徵忠義、誠信與勇決，孔明象徵謀略、智慧與盡責；前者提醒人做人必須守住原則，後者提醒人做事需要方法與布局。

農曆七月廿三諸葛武侯聖誕，紀念的不只是傳奇軍師的神機妙算，更是一種面對複雜世界的思考能力：先看清全局，再選擇時機；先衡量條件，再承擔結果。「智慧」不是算盡天下，而是在局勢紛亂時依然能辨認方向；真正的「謀略」，也不是保證每一場都贏，而是以可以承受的代價，完成最值得守護的目標。

本文內容已獲 谷帥臻博士 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

諸葛亮 農曆七月 三國演義 關公 玄天上帝

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