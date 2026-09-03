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年底跳槽運最旺！屬龍有望被高薪挖角 還有2生肖貴人上門、薪資拚翻倍
年底前想換工作的人看過來！《搜狐網》指出，有3個生肖近期職場運勢轉強，不只容易遇到賞識自己的前主管、客戶或業界前輩，也可能收到挖角、轉職邀約，若把握得當，有機會換到更好的平台，甚至談到明顯加薪。
屬龍的人年底前容易被同業或競爭對手注意，機會可能來自獵頭、朋友介紹，甚至直接被公司主動接觸。尤其10月至12月之間，若持續更新履歷、維持業界人脈，較有機會遇到職位與待遇都更好的選項。
屬馬的人則容易因做事踏實、執行力強，被過去合作過的主管或客戶重新找上門。這類機會通常來得突然，可能只是一通電話或一則訊息，但對方往往已經有明確職缺與預算，因此若真的有意轉職，不妨把握機會談條件。
屬猴的人年底前則有較強的跨領域轉職運。由於學習快、反應靈活，可能收到不同產業的工作邀約，甚至透過活動、社交場合或網路交流認識新機會。對方若希望吸引人才跨行，待遇也可能高於原本職位。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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