殺破狼週運勢／金牛突然煞到一個人「2星座」荷包大失血

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始一個新的職務或任務，職場也有新的氣象，有新進同事加入團隊。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，與喜歡的人發展順利，兩人會以結婚為前提交往。某些白羊座有懷孕的跡象，或是會收養寵物，孩子在充滿愛的環境被期盼到來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到進入財務宮位的金星影響，收到好朋友的喜帖，荷包要大失血了。某些白羊座的交際應酬太多，經常需要請客，收到信用卡帳單時會感到內心在淌血。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，親人在吵架，自己也無法介入調解，家庭氣氛不太愉快。居住空間當心電器與爐火的使用，並注意門戶安全，以免宵小入侵。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會突然煞到一個人，每每看到他都會臉紅心跳。有對象的金牛座，兩人關係更進一步，正式交往。新月期間，可許下與戀愛、小孩、寵物、追星......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，突然發現很久沒使用的戶頭裡居然還有不少資金，可讓你過好幾天好日子，感覺喜出望外。某些金牛座則是會在舊的大衣口袋裡撿到遺忘很久的鈔票。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入夥伴宮位的金星影響，同時進入工作宮位的水星被海王星影響，原來設定好的工作流程，被同事硬是插手，打亂你執行事務的步調。工作狀況被搞得一團混亂。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，經常需要在外到處奔波，每天都感到舟車勞頓。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。不論駕車、走路、搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會需要搬家到新的地方生活，可找到不錯的物件，不需要搬家的雙子座，會買新的傢俱或家電，生活煥然一新。新月期間，可許下與住宅或家庭相關的願望，會獲得新月能量的庇佑。

旅遊運方面，木星在旅遊宮位行進，不斷會有朋友邀約，一起到外地出遊，收集了許多獨特的私房景點。某些雙子座一有空閒時間就到外地旅行，享受各種旅遊的樂趣。

本週須注意的部分

感情運方面，進入戀愛宮位的水星受到海王星影響，喜歡的人似乎還有其他的曖昧對象，讓你覺得失望。某些有穩定關係雙子座會和朋友發展出曖昧不明的關係，自己會知道不應該，卻難以抗拒。

工作運方面，進入工作宮位的金星受到在遠行宮位的冥王星影響，需要到海外出差，雖然差旅待遇頗佳，但是要執行的任務責任重大，上司對你的期望很高，只許成功，不容失敗。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會找到優秀的指導者，學習新的知識或技術。某些巨蟹座則是在此時準備考證照或各種考試的科目，新月期間，可許下有關學習、考試方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，業績蒸蒸日上，除了獲得基本薪資，還能得到許多額外的獎金。某些巨蟹座會接到很多外快，收入一下暴增許多，經濟也改善許多。

本週須注意的部分

感情運方面，進入戀愛、子女宮位的金星受到在慾望宮位的冥王星影響，與喜歡的人有許多親密的互動，很容易意外懷孕，但你目前並未有生育的打算。某些巨蟹座的小孩或寵物身體狀況不佳，會花很多醫療費用在孩子身上。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到在家宅宮位的水星影響，為了要處理家中的許多事情，工作處理得十分混亂。某些巨蟹座為了配合工作的轉調，會需要搬家或離家，對居住很久的地方感到不捨。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，會有新的收益來源開始運營，薪資待遇也會有所調整。新月期間，可要求上司加薪，或是許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，與海外人士交流的機會較多，會因此交到來自異國的朋友。某些獅子座則是接觸許多個性特別的人士，覺得價值觀受到新的啟發。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到金星影響，霸道的一面常常不自覺讓對方困擾，或許可以滿足一時的控制欲，但對方可能早就受不了了。某些獅子座會讓家人見見自己喜歡的人，對方會很錯愕，雙方根本還沒確認交往關係。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與水星呈現對分相位，到海外遊玩容易因為突發事件，造成你沒趕上航班，或是末班電車，當心受困在人生地不熟的地方，動彈不得。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，同時在志業宮位的天王星相位良好，想法可以落實在工作上，有很多資源挹注。新月期間，可許下任何願望、開始任何計畫，會有良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入金錢宮位的水星受到在財務宮位的海王星影響，太多帳單要支付，經常挖東牆，補西牆，財務狀況十分混亂。有投資習慣的處女座，千萬不要隨便加入不熟悉的理財群組，容易被詐騙。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到在慾望宮位的土星影響，放在網路上的照片下方被陌生人留了不堪入目的言語，感到噁心。某些處女座與朋友之間的界線需要劃清，避免不必要的身體觸碰，事後覺得似乎被人性騷擾。

旅遊運方面，進入旅遊宮位的金星受到在工作宮位的冥王星影響，會因為工作需要，到外地出差，儘管差旅待遇不錯，但要完成的任務十分棘手，沒心情順便旅遊及享受。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與喜歡的人心有靈犀，兩人常常想到同樣的事情，覺得找到靈魂伴侶。新月期間，可許下靈魂伴侶、心靈戀人相關的願望，會獲得良好能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與在娛樂宮位的冥王星有良好連結，追星追到海外去看演唱會，或參加各種活動，與喜歡的偶像近距離接觸，感到十分值得。某些天秤座則是追海外的戲劇，迷上新的明星，覺得日子多了一些樂趣。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在夥伴宮位的天王星影響，工作夥伴留下很多爛攤子要收拾，每天都處理得焦頭爛額，加班也做不完。某些天秤座與同事發生不愉快，每天上班十分痛苦。

金錢運方面，進入金錢宮位的金星受到冥王星影響，被迫捐獻一些金錢給某些團體，覺得金錢被浪費掉了。某些天秤座則是花錢買了很多偶像週邊商品，其實都是一些小廢物。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與海外宮位的火星有良好連結，會加入一個團體，其中不乏有來自海外的人士，也因此會交到來自異國的新朋友。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好能量幫助。

感情運方面，金星進入命宮，桃花有盛開的跡象，會有許多人對你表達好感，其中不乏有你的菜。某些天蠍座會被所愛的對象表白，兩人互訴衷曲，決定交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星相位皆不佳，即便目前在職場的地位與待遇都挺不錯，但是勞心勞力，身體因此出現很多毛病，會萌生辭職的想法，好好休息一陣子。但目前的工作量卻不容你任性。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到進入命宮的金星影響，與親人有些不愉快，會以冷戰的方式抗議，使得家庭氣氛不是太好。某些天蠍座居住環境有些可怕的事件發生，經過發生的地方都覺得有有心理陰影。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接新的任務或職務，許多工作重新開始執行。新月期間，可許下與事業、成就、工作......有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，許多射手座正在海外工作、打工渡假、留學、交換學生，某些射手座則是會接觸到來自海外的人士，甚至成為很好的朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到進入人際關係宮位的水星影響，發現喜歡的對象對其他人也會釋放著曖昧的氛圍，心中感覺很複雜，無法討厭對方，卻也不敢再陷下去。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘與嘴破，飲食清淡一些為佳。並當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個旅行計劃，或是決定到海外工作、打工渡假、留學、交換學生。某些摩羯座會交到來自異國的新朋友。新月期間，可許下與海外、遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，水星亦進入了志業宮位，善用ＡＩ軟體，解決許多繁瑣的事務，工作效率極佳。某些摩羯座危急處理能力得宜，受到上司肯定。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到進入志業宮位的水星影響，因為工作所需，經常需要出差、加班，家中十分混亂，沒時間整理與打掃。某些摩羯座正在搬家，有許多雜物沒時間打包或是拆封。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，受到在金錢宮位的冥王星影響，有些交際應酬無法推託，某些摩羯座收到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，感覺有些尷尬，但荷包勢必要失血了。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，財務狀況重新佈局，將不良的金融商品認賠停損，買進潛力股，增值空間變多。新月期間，可許下有關偏財、投資、債務......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，同時在感情宮位的木星相位也極佳，與喜歡的人關係親密，可能因此意外懷孕，此時奉子成婚的居率較高。某些水瓶座則是會與情感對象一起收養寵物，兩人因此有了共同的牽絆。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量堆積如山，並有許多突發狀況需要處理，經常需要加班。某些水瓶座的職場氣氛不太好，同事之間合作有摩擦，使得你必須跳過一些人執行一些事務，十分麻煩。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科的問題。火星持續在健康宮位行進，工作有過勞的跡象，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，須注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會邂逅讓你心動的人士，會希望與對方有進一步的發展。新月期間，可許下有關情感關係、婚姻方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，在職場的地位重要，許多人都倚賴著你。某些雙魚座工作量增加，都是讓你有表現舞台的好機會，任何事情都能穩定的執行，會很快有好結果。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星進入遠行宮位，受到在精神宮位的冥王星影響，遠行會因為時差，或是認床的問題，睡眠不足，在外地精神狀況不佳。某些雙魚座到外地過度放鬆，很容易遺失重要的東西。

金錢運方面，進入財務宮位的水星受到海王星影響，某些帳單忘記繳納，需要繳納很多滯納金。有投資習慣的雙魚座，千萬不要亂加入陌生的投資群組，容易被詐騙。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。