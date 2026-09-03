死亡不可怕！禮儀業者：看過女兒捧斗「那是和媽媽的最後擁抱」

我很喜歡一位網友形容的說法：「捧斗就是和媽媽的最後擁抱。」明明是很溫馨的一件事，為什麼老是要搞得像是鬼影追追追？捧斗本意是香火傳遞沒錯，但香火不就是父母和子女的心靈聯繫嗎？出生率大崩跌的現代社會，只生一個孩子的家庭相當多，那是不是代表二十年後有一半人可能都沒男丁可以捧斗，所以子孫都應該被教訓一頓？

「親情何苦分性別？」

死亡咖啡館的創辦人，生死關懷教育推廣協會的理事長──郭慧娟老師曾在接受我的採訪時，說過這句讓我很有感觸的話，親情是血緣，不是股份。真正讓人不舒服的，不是喪俗本身的儀式，而是那套「把親情當作對價交易」的邏輯。

「我養你這麼大，你怎麼可以不養我？」

「你是長子，本來就該扛。」

「妳是女兒，輪不到妳說話。」

這些話聽起來是不是都很熟悉？這些話不是在談愛，是在談投資報酬率，只是把「股東」換成「父母」、把「分紅」換成「孝順」。

當血緣變成勒索的籌碼，親情就不再是關係，而是帳單。所以，很多家庭爭的不是誰比較孝順，而是誰比較不會反抗；在父母跟前侍奉的子女永遠最倒楣，天邊孝子永遠最棒。然後哪天真的走了，積壓一輩子的情緒在靈堂一次爆炸，有人吵捧斗，有人吵助念，有人吵站位，嚷嚷沒男丁捧斗會倒房，沒做頭七會變孤魂野鬼。

如果不是在這一行，我真的不敢相信：在女性都已經當總統、當將軍、當企業總裁的今天，我還是會收到女性網友或家屬來信或私訊，告知自己正在服喪期中，卻遭受這樣的霸凌。此時，通常我一方面要強裝斯文鎮定，安慰她們，要她把被霸凌當作修行；另一方面我只想大吼出一堆圈圈叉叉的髒話！這些熱心人士，口口聲聲說為往生者，其實都是為了利益。已經跟隨佛祖修行的祖先們格局真的這麼小？跟子孫計較這些表面功夫？

在這個歌頌「不婚不生，快樂一生」的現代，有人願意送終就該感恩了。我們必須面對一個現實：「孤獨死」已經常態化，很多人這一生，沒有配偶、沒有孩子、更別說男丁。未來兩腿一伸的時刻，有人願意來悼念時帶個布丁，就已經謝天、謝地、謝祖宗，阿彌陀佛保佑你、哈里路亞祝福你了。 《我在生命終點站上班》。圖／柿子文化提供

如果有一天，願意替你辦後事的是女兒、外甥、朋友，或是一位你花錢請來卻全程尊重你的禮儀人員，你會怎麼取捨？也許錢買不到世上所有的東西，但總能買到體面的結局。不是有句話說：「免費的往往最貴。」如果最後的結局只能拜託鄰居、朋友、看護、社福體系、或是那個連你生日和忌日都分不清楚的姪子，那麼還有什麼資格可以挑性別、挑遠近親疏？除非自己有足夠的遺產可以當作送終者的驅動程式。

在現今這樣的時代，如果還在堅持「一定要男的捧」、「女兒不算數」，那肯定是很有信念、堅守傳統的人，又或者只是拒絕面對現實。有人願意送自己最後一程，讓自己避免跟著無主遺體一起登記公告等二十五天、賭看看是不是無人認領直接送火化，已經是萬幸。

真的，不要太為難活人了。

(本文摘錄自《我在生命終點站上班》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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