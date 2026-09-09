節哀順變其實是「接哀順便」？喪禮上的眼淚…不代表比較孝順

聽完這個故事，開車回家的路上，我還在想那些延遲哭的人。他們可能平靜地辦完所有事，但突然在摺衣服、倒垃圾、路上聽到某首歌的時候崩潰。不是沒感情、沒眼淚，而是以別的方式展現悲傷，有人胃痛、有人失眠、有人天天做噩夢、有人發脾氣、有人開始狂做事。

那些在喪禮上議論別人不哭的人，也許忽略了一件事：既然表達開心慶祝的方式有五花八門，那麼宣洩悲傷的形式為什麼要千篇一律呢？那些叫人家哭一下免得被誤會的人，自己才是掀起誤會的造浪者吧？

不管是在職場、情場或商場，我們都曾被迫戴上社會期待的面具，在職場看到厭惡的人，還是會保持表面假象的和平；在情場遇見曾讓自己傷透心的人渣，也還是會故作豁達地展示「分手後我更快樂地逍遙自在」。

凡事留一線，日後好相見，原本只是人際關係的金科玉律，但卻被無限上綱，延伸到不只人與人的分際，就連人與鬼的分際也算在內。

哭喪有一套邏輯，不管是孝女白琴還是哭路頭，哭得愈大聲愈孝順，愈冷靜就愈冷血，但真實世界不該是這樣，哭與不哭，都不是孝順的證據；這樣說起來，哭童還比較歡樂一點。

然而，真實的悲傷或歡樂都不是戲劇演出，也不是儀式流程。

從心理角度來說，悲傷是一個人的呼吸、一個人的記憶、一個人的黑夜、一個人的心碎。從生理角度來說，悲傷是一段呼吸頻率加快、過度換氣，導致體內二氧化碳排出過多，誘發血液pH值升高的反應。

人類是唯一會因為情緒而落淚的動物，嬰兒哭泣可以得到父母關注；大人哭泣可能得到朋友或親人的憐惜，但如果我們認為只能以落淚演繹悲傷，那就太糟蹋這項獨一無二的天賦，和每個人獨一無二的愛了。

與假哭演出一樣讓我反感的，就是那些禁止在喪禮上哭泣的習俗，例如：眼淚滴到亡者會驚擾他上路，或是讓他不能安心。鑼鼓喧天的送葬都不會驚擾亡者了，幾滴眼淚會驚擾？幾滴眼淚就能讓他不安心上路，那熊熊烈火又該怎麼辦？

臺灣喪俗裡的那些禁忌多半不是惡意，甚至可以說，起點都是人性裡最單純的「怕你心痛到失控」。像是「眼淚不要滴到亡者身上」，長輩說這會讓亡者走得不安、讓喪禮現場情緒失控；又像是「喪家不要太悲傷，會傷身子」，聽起來好像是在叮嚀你保重。可是多年傳下來，這些提醒卻慢慢變成無形的壓力，其中有一句話，看似最輕描淡寫，卻變成最鋒利的巨斧，那就是「節哀順變」。

老實說，我每次聽到都會在心裡小小翻白眼，喪家不在喪禮上痛痛快快地大哭一場唏哩嘩啦，難不成要在之後七七四十九天每天分批次排程哀悼嗎？哭跟不哭，本來就沒有標準答案，沒有 KPI，也沒有計分制度，更沒有人有資格要求他們該以什麼樣的方式悲傷。

節哀？順變？

人在剛失去親人的那一刻，哪一項是做得到的？

「順變」就已經是人生裡最難的功課了，還要求「節哀」，簡直像要傷者忍著傷口撒鹽的痛，去跑馬拉松。這些年，我在法事或告別式現場最常觀察到的，不是喪家哭得如何，而是「喪家哭笑不得」。

哭太多怕被說不堅強、怕破壞儀式、怕親戚閒言閒語，甚至有人在靈堂外偷哭，走回靈堂前還要擦乾眼淚，深呼吸三次，讓自己看起來像個有故事的社會人。

我自己做過喪俗研究，有一種說法認為，也許節哀順變是一字之差的錯誤變體，就像「無尖不成商」。無尖不成商是源自古代商業習俗的俗語，原意是指米商在量米時，會多舀一勺讓米堆成尖頂，以示讓利與誠信，代表商人需要有寬廣的胸懷和「以義取利」的商業道德。後來因諧音訛傳為「無奸不成商」，變成了負面的意思。

更古早之前，也許人們講的是「接哀順變」，請接受哀傷，順其自然地接受變故，但不知為變成「節哀順變」，一字之差，但意思完全是差之毫釐失之千里。不論古今，雖然社會步調不同、習俗不同，不變的是，我們要讓喪親者有時間「接」受自己的「哀」傷和情緒，亦要有機會學習如何「順變」去面對生活上的挑戰，這件事應該才是治喪追悼最重要的核心。

何況，有些人不哭，是因為全家都哭成失心瘋，總要有一個人不哭、扛起事務、保持理智，而那個人是男性的比例，似乎比女性要高一點。這除了自小到大的男兒有淚不輕彈洗腦教育外，我記得有一份研究報告指出，男性荷爾蒙會讓男性對於哀傷的感受比較淡定，所以像小芳那樣較無反應的事情，也許更常發生在男性身上。

在實務上，我也曾經看過一個家庭，還在唸小學的孩子意外溺水去世，那位爸爸看得出來很克制自己，保持冷靜。一個人包辦了很多事情，除了跟禮儀公司碰面開會、司法相驗後領回遺體、去學校辦理休學手續、跟保險公司走完理賠流程，甚至連兒子養的兔子都記得餵食和清理屎尿等等。

孩子的媽媽則是不斷地哭，一直哭，從見到孩子的遺體那刻起，就沒有停過，從撕心裂肺的哭鬧，到低聲啜泣的哭鳴。那個炎夏的七月天，我第一次見識到，原來人的淚腺比汗腺更會分泌水分。她哭到無法挑壽衣、哭到遺照選一半又哭倒、哭到要簽字也拿不穩筆，連兒子的骨灰罐和想燒給兒子的玩具都哭到沒辦法挑。媽媽只要看到先生就大罵：「我想不通我兒子怎麼會這樣，我真的好生氣、好難過，但我更想不通我老公怎麼可以這麼無情。孩子死了也無動於衷！整天不見人影，也不陪我！」

她理智斷線，完全沒有意識到，其實孩子的爸爸不是不難過，只是硬撐著當不倒翁，他必須扛起所有治喪相關的無關的那些大小事，因為這孩子也只剩爸爸能為他做主了。這位爸爸就像一臺一直運轉的機器，鼻頭紅了、眼眶濕了，可是就是不哭。因為只要他一哭，這個家就會一起垮掉。安靈儀式結束之後，禮儀師跟過去他確認一些細節，他一直重複一句話：「他只有我了，我不能倒。」

「爸爸你要哭出來啊。」

「不哭很不正常。」

「你要哭出來，孩子才會感受到你的愛啊。」

「爸爸，你不難過嗎？」

「你應該要讓自己宣洩。」

換作是你在這個故事的現場，你會跟那位爸爸講這些話嗎？或者我該問的是，你真的相信這些鬼話嗎？這些年看下來，我最想對每個人說的是，不要逼人哭，也不要把自己的悲傷方式，強加在別人身上。只要陪著他就好，也不用給建議、解法，更不要分析對與錯，家家有本難念的經，你家門前有小河，他家門前可能是臭水溝。

有些人，不是不難過，他們只是還找不到哭的地方；就算有些人是為了哭而哭，也不用去揭穿他們，看穿是一門功夫，不說穿是一門藝術，看穿不說穿是一門功夫極高的藝術。既然哭與不哭都不是孝順的證據，人走茶涼就只能是「如人飲水，冷暖自知」的一言難盡。

「真正的哀悼，不需要被旁人驗收。」 《我在生命終點站上班》。圖／柿子文化提供

悲傷來的時候沒有預告，走的時候沒有時程表。我們不該用他人的哭泣方式，來衡量一個人愛得深不深，真正的哀悼，是一場看不見的內心戲。

真正的哀悼，是某天你看到過去一起旅遊照片時的酸；是你在夢裡看到他笑著對你招手的甜；是你想到再也沒人陪你從公園走回家的苦；是某首歌讓你眼眶燥熱起來的辣；是吃到一碗餛飩麵時突然掉進湯裡的鹹。

悲傷不會在喪禮結束的那天畫下句點，它只是被你暫時封裝在生命某個角落的調味罐裡，箇中滋味你自己知道就好。

哭不哭都沒關係，也不用覺得愧疚，因為悲傷的唯一標準是由自己決定的。

(本文摘錄自《我在生命終點站上班》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。