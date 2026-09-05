孕媽流產！傷心的她想看孩子模樣…「我們為他P了天使告別照」

那是一個下大雨的早晨，濕氣讓整個辦公室都黏黏的，雖然冷氣機多少有點除濕效果，但鞋襪被雨水浸溼的黏膩不適依然擾人。我和同事Leo到辦公室第一件事，就是脫下雨具，整理跟沖完澡沒兩樣的頭髮，還有泡水的襪子。連早餐都來不及吃，就忙著開始一天的工作。

突然，Leo滑到討論區裡那則陌生的貼文，並把螢幕轉向我：「你看這篇。」

發文者是一位懷孕約十八週的媽媽，前一晚因突發性出血被送進急診，醫師搶救了幾個小時，她雖然被救回，但孩子沒有那麼幸運。

「我沒能聽見他哭的聲音。」這是貼文的第一句話。

這位傷心母親接著表示，她想替寶寶辦一場小小的告別式，可是她什麼都沒有，就連孩子的樣貌都不完整。孩子是在肚子裡流掉的，所以沒有可以放在靈前的影像，只有那張灰白色的超音波照，上面模糊的輪廓，像是蜷縮成一團雲的人形。

她到處發文求助：「有沒有人可以幫我P圖？我想看看他長什麼樣子。」這種貼文通常會被網友轉發一陣子，然後靜靜沉入演算法的底層，但那天被我們看見了，Leo 推推眼鏡看著我：「我們要不要幫她？」

我點了點頭。嚴格來說，這次幫忙是我們職務範圍之外的事，因為做這件事跟任何一項業務或KPI都扯不上關係，但卻也是職業範圍之內的事，算是助人生死兩相安。

這種事情在殯葬業，有些人稱為「做功德」，有些人稱為「積陰德」，但我喜歡把這種事視為「讓人少一個自殺的理由」。本質上這是在扼殺業績，但是我既不是老闆，也沒有業績壓力。我沒任何損失，還可以幫助人，何樂不為呢？

我們不是好人，也可以做好事

這件事發生時，AI一鍵成圖還沒有問世。也就是說，要從一張超音波照，描繪出一個鮮明的新生兒，只能靠手藝。而我的同事Leo是一位不擅言詞但手藝精湛的視覺設計師，他對色溫、光線、膚質有近乎強迫症的要求。

Leo告訴我：「我不想做一張卡通寶寶，我想讓她看到一個真的孩子。」

他翻找了資料庫裡幾十張新生兒照片，挑出最接近那週數的比例，拼湊出頭偏大、手臂細、眉毛還未濃，身子被仔細地包覆在嬰兒被中，安詳地睡著的人物外型設定。接下來，就是進入沉浸模式的繪製修圖，那是一種極度專注的狀態。而我，除了加油與應援之外，就是盡量把當天的例行工作攬在自己身上、提早完成工作，讓Leo可以盡量在不被打擾的情況下多騰出一點時間。我和他一起趁著午休分頭趕工，希望來得及在告別式之前完成這張照片。

幾個小時之後，寶寶的遺照完成了！那是一張近乎真實的照片，一個安靜的嬰孩，閉著眼，嘴角微微翹起，柔光從一側照入，像是有人開著太空船，正輕輕地喚醒在座位睡著的他：「醒來吧，孩子，我們到地球囉！」

我們把照片發給那位媽媽。過了幾分鐘，她回來一串訊息：「謝謝你們讓我看見他，跟我想像中的樣子真的好像。」

我和Leo看著螢幕的文字，突然不知道該回什麼，我們的行業日常就是見聞各種生離死別，我們在被汙名化為「賺死人錢」的產業裡討生活。然而，藏在這字裡行間的片刻，我第一次覺得，這次不是送人永別，更有點幫人回魂的味道，雖然寶寶只是短暫地回來一趟。我突然覺得，這一次沒收錢，也沒賺到死人錢，至少應該可以當一次好人了。

當天快下班時，我對Leo說：「我跟那位媽媽又連繫過了，我們的照片剛好趕上告別式，她和孩子終於可以不用隔著肚皮見面，她很感謝我們。」

Leo推推眼鏡，露出一慣帥氣又憨厚的笑容：「感覺今天做了一件好事。」

我笑：「是啊，雖然我們不是好人，也還是可以做好事的。」

Leo翻個白眼：「你才不是好人，我可是好人好嗎？」

我們發自內心的大笑，這種笑，不僅僅是自得，也是一種倖存者的幽默，在這行裡，如果沒有幽默，就只能被悲傷淹死。 《我在生命終點站上班》。圖／柿子文化提供

在那位媽媽舉辦的小型告別式上，她用小白花點綴、點了蠟燭裝飾，並將那張P圖裝裱起來放在桌上，她說：「這是我唯一能替他做的事。」

我們不認識負責那場喪禮的禮儀師，不過她很貼心地將那張圖，貼在紙紮的護照、奶粉禮盒與登機箱上。她說那是孩子「前往天堂的登機證」，火化時就可以陪著孩子登上天國航班。連一紙死亡證書都拿不到的他，至少有一本自己的小護照了。

我沒有參加那場告別式，但看著那些現場照片，我可以想像，也許現場沒有哭嚎，只有輕輕的音樂伴隨燭光搖曳一下、兩下、三下，就像那個孩子在媽媽懷裡，微微活動伸展了一下、兩下、三下。

(本文摘錄自《我在生命終點站上班》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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