9月份生命靈數分析：5號人人際運勢回溫中 7號人不需自我懷疑

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 使用的牌組。 圖／巧巧提供

生命靈數1 ／ 1宮．天秤．海王星

整體運勢：心意拿定，就能撥開所有逆境的九月，會看到很多停在原地、沒有進度的事情，在財務上，也容易發生本來該進帳、卻無限延後的局面，或是在溝通上，遲遲沒有回音，你能感覺到，並非狀況不樂觀，最討厭的就是「一切都看似很好，卻只差一步就停住了」；

但那些外界的不確定，其實有部份也是你內心搖擺的體現，當你決心要擺脫這些，做出決定時，就是對生活按下重新啟動鍵，譬如金錢、也譬如沒有答案的事，只要一號人開始行動，一切都會隨之塵埃落定。

工作／學習狀況：在時間安排上需要更多餘裕，也需要更明確的計畫，才能避免這個週期一直都處在等待、等著等著又開天窗的窘境，一號人在九月多數的時間，可能因為迷茫、覺得自己要等著某人、某事、到某個程度，然後你再加入，所有的進度就被拖在原地，錯失原本該做完成的時機；

其實不需要「等」，你沒什麼好等的，如果有在等的東西，那一定就是你主動去追著進度，盯著自己跟對方一起來完成，當你火力全開的抓人抓進度，那事情就會高速運轉起來，這不是輕鬆就能過關的一個月，快幫自己上緊發條吧！

愛情：單身者本週期的桃花，會開在虛擬的空間中，譬如網路、交友APP、或是加入相同興趣的群體，都是機會的來源，但這需要你主動投入之外，也需要專心一點跟眼前的人互動，才有可能辨識、進而找到可以發展的對象；

機會雖然不少，但都是快速來去，若不刻意的話，要有再深入一點的交談是很困難的，類型落差也相當大，在明確知道自己要什麼的狀態下，會比較容易有好消息。

有伴侶者，在關係中的雙方，都不太專心，相處的時間變少了，而好不容易能有長一點獨處的時間，又很容易因為小事而起爭執，在對話中，似乎少了一些深入的對談、或是都被手機、或其他身邊的瑣事吸走了；

這些並非必然要發生，都是只要有一方願意，就可以大幅降低爭吵機率的事，若你正困在小事吵不停的迴圈，是可以值得努力看看的，好消息是，只要發現、做出一點點的微調，就會發現關係往完全相反，增溫的方向前進。

訊息指引：寶劍九(R)＋PURPLE FLUORITE

沒什麼值得這樣被你無限延伸繁衍，

都不是該煩惱的那些，就留給昨天。

生命靈數2 ／ 5宮．魔羯．太陽

整體運勢：自律性甚高的九月，源自於不想再廢下去了，開始對自己有所要求，支出需求變高，但慾望也帶來了動力，更想享受或妝點自己，跟著帶來追求金錢上想要更多的動力，幸運的是，有追就會有相應的報酬，這段時間的物質收獲不少，若二號人願意，行動上持續、那收益也不會只在九月，可以複製貼上到未來較長的時間區間裡；

此外想玩、想展現才華，終於比較像個地球人了，在有投入行動的前提下，這段時間的成果都不會讓你失望。

工作／學習狀況：在工作上會遇到高需求的客戶或長官，一方面難以討好，但另一方面，在你努力證明之後，又會發現對方意外的買單，嚴厲是他展現對你認同的方式，在學習的過程也一樣，會被高度嚴格要求，但也會得到相應的認同，在痛並快樂著的九月，二號人可說是被逼著前進，雖然痛苦，但在最終成果展現時，你是會感謝這些刁難你的人的；

才華被看見，這些逼迫推你完成了你原本想、但欠缺決心的事，你會發現其實自己或許沒有想像中的那麼不會，事實上，你可能已經準備好很久了。

愛情：隨著機運到來、職場的能見度跟位置的轉換，單身者會看到那個「就是他」的命定對象，雖然心裡明白，但似乎缺了一點動力，因為對方展現出的，也不是想像中那種好喜歡你的粉紅泡泡，反而是有點難以親近，或許對誰都親切，但對你就特別冷淡，不過請相信自己的直覺，刻意的拉開距離，是對方的「特別對待」，需要你更走近一點，才能看得清。

有伴侶者，在關係中感受到對方對戀情的高度投入，完全的被愛、被在意，在互動中，對方的每一個明確態度，都是對這段感情在意的最佳證明，這些二號人都看在眼裡，但卻缺乏太多相應的回應，若你處在「本來都好好的，對方突然捉摸不定、突然翻臉」的情境中，起因大概不脫回應不足的問題，在得到的時候，也請給對方多一點「我知道、我收到、我很開心」的明確反應吧！

訊息指引：權杖五+CHRYSOCOLLA

弭平的不安成了轉動輪軸的燃料，

把在原地跺步的習慣，全都換掉，

終點還遠，期待的未來，還沒到。

生命靈數3 ／ 8宮．天秤．土星

整體運勢：幸運被藏在各種的小縫隙當中，需要被挖掘跟把握就會出現，在本週期三號人看到的，先是眼前狀況不明、緩慢、甚至停擺，財務支出也會比較多，有種計畫趕不上變化的感覺，但這段時間同時容易出現隨機的財源拓展機會，這就是你「需要抓住的幸運」；

損失跟機運相伴而生，狀況頻出、會看到許多不順心的事沒錯，但幸運的是如果積極想辦法，通常都能迎刃而解，難行能行的九月，若要順風，靠的是解謎的熱情跟決心。

工作／學習狀況：在專業上，本週期會承擔難度比平日更高的工作，但它不等於「爛」工作，它不是一個坑，但就是你平常最逃避做、通常不會選擇的方向，但似乎沒有「不要」的選項，這段時間得硬著頭皮上，前期會比較需要磨合、在吸收上偏慢，不過這也是強迫你技能提升的好任務，時間進到九月下半，就會慢慢看到成果展現，你也學到了拖延已久、想要卻一直沒能有機會熟悉的技能，九月的工作，需要翻山，但你最終會知道，這個看似不可翻越的高度，你辦得到，沒有想像中的那麼困難。

愛情：單身者在九月，會特別受到照顧，喜歡你的人用這種方式來表達愛，但一切就僅止於此，你會知道、他會做到，不過更多的，如果你沒有主動說些什麼，那就停留在這裡，一切在隔岸相望的程度，不過讓進度停在這裡是可惜的，對三號人來說，主動接近，划到對岸，完全是可以做的事；

脫離單身的關鍵，就藏在你的主動裡。

有伴侶者，在關係中的對方，對你的關心有點說不出口，那些情緒反覆，或是突然的翻臉，很可能都是想表達、卻沒有表達好、溢流成災的感情，或許不太好接招，但只要三號人能再多一點詢問，給對方多點選項可選，那麼狀況就會緩解，恢復日常的良好互動，這是段需要引導，對方就能好好表現愛的週期，別只讓雙方困在自己腦內的猜測裡。

訊息指引：聖杯十(R)＋LAPIS LAZULI

好運仍在，只是被眼前傾倒的混亂暫時掩蓋，

唯有冷靜，能將塵土漫天的狼狽挖掘取代，

此時不請，它仍能自來。

生命靈數4 ／ 3宮．水瓶．土星

整體運勢：不允許飄忽的九月，溝通跟人際關係成為月份主題，週遭的人各有各的難搞之處，本週期最常出現的心得大概是「真的非要人把話說得那麼明白不可嗎？」想輕鬆帶過的問題，都將變得沉重，直到你扛起它為止；

因為這個月旁人的情緒也是比較多的，如果四號人在對話時，不把話說得明確、就難以繼續進行，會陷入鬼打牆的困境中，會讓你不耐煩的，是沒辦法對焦，但好消息是，一旦你願意當那個最不閃躲的人，那「焦」就對到了，事情會隨著你的務實、有什麼說什麼，而開始變得順利。

工作／學習狀況：在專業上必須親力親為，這是一段需要大量整理細節，把錯誤挑出的週期，會看到很多不在進度內的狀況，或是原本覺得沒問題的內容，突然就看出錯誤之處，上半月會經歷一段混亂、重新整理的週期，全被除錯塞滿了，多數時間是很難有進度的；

但在上半月整理陸續收尾後，到九月下半，則會看到這些「被整理」的成果，有不錯的產出跟收益，提供期待工作上有所進展的四號人方向，這個月的豐收，不是靠「做對更多」，而是大量集中在減少錯誤上。

愛情：單身者在關係中，心意已定的你，對於原本就有對象、但無發展的人來說，收獲是最多的，這個週期送出的好感，都能讓對方順利收到，只要有做，就會真的看到關係實際的前進，而對於本來沒對象的，上半月會經過一段自省、整理，在沉澱後，你或許也會發現，自己要的就在身邊，然後就能付諸行動了。

有伴侶者，在關係中的對方不太穩定，需要你大量的關心，一切的難搞、挑剔，都請把它看成只是在討愛，這一切就會好處理得多，一直處在推敲跟觀望是不夠的，本週期的你，需要的是付出再付出，不用猜，那些你能看到的不滿，就是首要要努力的方向，只要有行動，你就會從實際發生的事知道，那些反反覆覆，可能都只是對方對你、還有這段感情不安的展現而已。

訊息指引：權杖一(R)+ROSE QUARTZ

不再緊抓不放那些絕對正確的綱領，

讓真實的情感及心意先行，

就不會再寫錯任何一題，不論程度難易。

生命靈數5 ／ 3宮．射手．月亮

整體運勢：想開了的九月，你的心情是明朗的，人際運勢也在回溫中，有越到越底越好的趨勢，之前煩惱的問題，有機會在這個月份露出曙光、被解決、並且得到圓滿的結局，但在上半月，這些東西都還會保持在一灘死水的狀態中，似乎得等到你完全放下，才會有峰迴路轉的局面產生；

對五號人來說，可以把一些擺了很久都沒結果、或是失望的事，準備好畫下句點的心情，當然，不是抱持著為了讓它活回來意圖，而是「真的該結束了」，當心態轉換，換回的就算不是原本期待的，也會是更適合你的。

工作／學習狀況：在專業上找到關鍵解方，並且取得主導權、受到信任跟重用，跟旁人的配合也是愉快的，所以九月不是單純工作順利帶來的愉快，而是好像更能掌握要領、也更融入群體的全面往正向發展，因為心情輕鬆，所以上班少了那種「被關住」的感覺，是令人滿意的週期；

不過得特別注意的是，在這個氣氛下，還是有少部份人會做出超過界線的事，譬如「這麼放鬆那就順手多做一點嘛」的要求，在這個氣氛下，你很容易會覺得沒關係，但這是需要守住的界線，因為當你放了，它就會越來越過來，佔掉你的快樂佔比。

愛情：單身者因為交際狀況輕鬆、人際圈也有拓展的可能，再輕則，隨便路邊遇到的路人店員，都可能跟你有機會多聊上幾句，這些隨機的場景，就很可能促成後續有深入往來的機會，這段時間的人緣特別好，這是段「可製造、可把握」的週期，若想擺脫單身，除了不排斥這些隨機對話，自己創造也會有不少意外的收獲。

有伴侶者，在這段時間的關係是充滿火花的週期，對話有來有往，話題的豐富度比其他時候都更高，雙方的氣氛滿愉快的，也容易有一起出遊、或完成重要行程、雙方心願的機會，九月是關係重要的轉折、升級期，若戀情已經持續一段時間，這個轉折跟火花，也很可能是就此定下來的決定；

最忌「空著」，因為太閒，就會開始想找架吵了，所以不管想完成什麼，就趁現在吧！積極去做都會得到很好的回報。

訊息指引：聖杯皇后(R)+RAINBOW MOONSTONE

不再需要緊抱著各種各樣的擔心，

你能以嶄新的方式活下去，

一種你未曾想像過的輕盈。

生命靈數6 ／ 7宮．水瓶．天王星

整體運勢：回歸本位的九月，對於「只面對日常最基本柴米油鹽」問題的六號人來說，是個考驗期，會歷經不少需要他人把距離拉開的場景，或許表面的和平仍在，但你會知道，裡面的一切全都不一樣了，面對失去，是這段時間被排序在最優先的考題；

其實問題不是突然發生，它早就由來已久，讓關係出狀況的，就是那種「我不多追問、知道個大概、處理個大概、不要太深入」的習慣來的，而這個週期你感覺到的人心不再，其實為的是終止這樣的模式，還給你的人際真正該有的溫度。

工作／學習狀況：在專業上會遇到很多表面說一套、實際上又是另一套的假面說詞，所以如果要問，工作表面看起來順不順利？那真得說，一切如常，大家還是很有禮貌，討論還是有來有往有空間的，但實際上，你卻會看到這些好配合，只是口頭說說，但真實的進度是卡住的；

這是個需要你主動出面，去敲破這個只是說說、卻沒人真的在負責的週期，要不然就會發現工作量大增，所有的事都仍是自己在扛，而這個月份，需要耗費更多心力，現在需要一個把話說開的勇氣，從這種辛苦中解脫，此時正是起點，一旦開口，都會換來比不說更好的對帶跟條件。

愛情：單身者對於關係的態度較為消極，但這段時間的機會是廣泛存在的，目前沒有發展的主因，很可能是因為你根本就待錯圈子、或是太宅太封閉了，你得先擺脫原本那個像是行軍按表操課般的生活，先從多安排一些非日常、隨機、非固定的活動開始，什麼都好，當你開始放鬆、開始玩，機會就會跟著被你發現。

有伴侶者，得面對伴侶的疏離，只有例行公事、該幹嘛就幹嘛的狀況，或許已經持續很久，只是這段時間，雙方容易變得更加沒有動力，或是對方的情緒不穩，也讓你無力招架，在九月，連這些例行公事都可能越來越少；

但雙方的情感需求一直都存在，只是可能被日常淹沒了，看到的疏遠，其實是需要回到原點，好好用心安排，只要你沒有放棄，那這就不會是個終點，會是重新一起做點什麼、感情回溫的起點。

訊息指引：錢幣騎士+BLACK OBSIDIAN

除了看得到摸得到的所有，還有更重要的，

藏在萬事萬物背後，那個推動的源頭，

正靜待你的主動深入探求。

生命靈數7 ／ 3宮．雙子．月亮

整體運勢：外部的發展停滯，有很多資訊不透明、一日三變的東西，心情得承受接連不斷的波動，這對七號人來說是莫大的折磨，但知道這些，並不是為了讓你預期「下個月很糟，我完蛋了」先嚇死自己的，這些資訊雖然聽來讓人擔心，但他也是讓擺脫受困感的關鍵鑰匙；

比起不停受外來變動攻擊，九月真正的命題其實是「調節」，當你接受那些變動「難以避免會一直發生」，只要能順著它前、你就退，他退、你就前的靈活，那本週期也是拿回穩定情緒主導權的重要轉變期。

工作／學習狀況：專業上權威受到挑戰，而且還是被其實比你更不懂的人指教，這會讓七號人的心情大受影響，開始懷疑自己，跟著拖緩工作進度，但認真就輸了，如果你還在懷疑到底自己是不是對的，然後反覆的對照別人隨口挑剔你的點的話，你得快點醒過來了；

這些無法溝通跟被挑毛病，很可能都是因為對方不懂，而你需要的是指教回去，直接教會對方就好，一個動作，就能同時把主管跟共事者的指手畫腳綁起來、連帶你的進度，全部一起救回來，自我懷疑是這個月最不需要的事情。

愛情：單身者在本週期缺乏桃花，主要是因為心情似乎尚未準備好，也不太確定自己要的是什麼，或許有幾個方向，但這些「原本覺得是條件」的條件，會在本週期需要被重新檢視，因為它可能有互相矛盾的地方，或是這樣的人根本不存在物理世界裡，在過去覺得的沒有桃花，可能都只是方向設定有誤而已，而這個週期，就是找到這些問題，重新定義的第一步。

有伴侶者，在這個週期容易受到伴侶較強勢的對待，本質上還是關心，但用的可能是會讓人感到受傷的語氣，反覆的叮嚀、一件事可能用了兩三種不同的方式來說、或是確認細節，會讓七號人有種有苦卻說不出的感覺；

但如果你一直在隱忍、考慮要不要說、或是放任，那這個狀況會一再延燒，直到你開口為止，為了不讓關心變質，這個不舒服是需要表達的，才能讓對方有機會踩下煞車。

訊息指引：寶劍國王(R)+RUTILATED QUARTZ

你該自信的站在你自己這裡，

不需要再更多的檢討跟批評，

還有太多比不斷修正更重要的事情在等你。

生命靈數8 ／ 5宮．水瓶．海王星

整體運勢：懷疑自己，怎樣都感到不踏實的九月，要多把焦點移回眼前正在發生的事，而不是困在感覺裡，你就會好很多；

雖然這段時間會有很多事情的真相，是被掩蓋住、暫時沒有答案的，或許你感覺到的不安，就是來自，旁人好像都沒有很仔細、或直球的回答你的問題，一切都處於問不到答案的狀態，但這些都不是你擔心，就能解決的，若先跳過這些，其實不管在財務、或是交友圈中，都還是有很穩健的部份，我想你也知道的，那些不確定，只佔了小部份，你得注意，別放任它在你心裡無限擴張。

工作／學習狀況：在專業上的既定排程，只要照著執行，就會得到預期內的成果，是順利的週期，雖然確實有些不可控的因素，譬如溝通經常沒有結論，或是你覺得跟你配合的人，背地裡在搞些什麼小動作，這些確實存在，但你抓不到證據的，一直想只會影響到你原本會有的進度，一旦開始猜測，就會從工作本身偏離，開始要處理很多衝突，而這些損失本都不是你該承擔的；

只要八號人願意保持多點冷靜，對自己多點信心就能不掉進他人的算計跟陷阱之中，想保有原本的順利，那就別誤闖別人的航道。

愛情：單身者有突發的機會，就算交友圈一灘死水的，還是可能透過網路社群、朋友的朋友，這類很遠的關係，看見新的感情可能，這段時間若努力往以上兩個方向去，就會看見不錯的對象，而且不只一個，但這同時也考驗八號人判斷的智慧，因為這些看似可以的人，當中或許有帶著其他不純正意圖的人，也混雜其間，在機會出現時，先別急著栽進去，再多看一下吧！

有伴侶者，關係中危機浮現，雙方容易因為行程交待不清、或是某些事的細節沒被詳述，而引發雙方的爭執，對方或你，很可能都呈現「名義上關係續存」但事實上往外發展的狀況，有不說的話，在意的事，前期忍著後期便會一次爆發，對八號人來說，關係在這段時間特別需要經營，請盡可能把行程透明、細節交待完整，會是避開這段時間潛藏衝突的好辦法。

訊息指引：錢幣十+TURQUOISE

足夠幸運已成眼前事實，就看著眼前已經擁有的一切，

恐懼的還沒到門前，甚至不一定會走到你面前。

生命靈數9 ／ 2宮．天秤．水星

整體運勢： 回歸務實考慮的九月，你變得更加理性、也能把問題想得更透徹一些，於是外在環境的混亂，對你來說就不再是種惱人、又不知如何處理的困擾，變成一種「雖然麻煩，但我知道該怎麼辦了」的了然於心；

因為看得透徹，所以不管在財務、或是人際關係跟工作上，都能夠下定決心將原本在折損你的一次切割，日常恢復安穩之外，金錢收益也會隨著心情的安定而回穩，支出的部份物超所值，收入的部份有感的留住。

工作／學習狀況：專業上的變動較多，會隨時有隨機的任務上門，在行程跟工作排序上，比起排滿一堆，九月更需要的是靈活調動的空間，當九號人切掉自己這些「非要如何不可」的強迫症，放進「這樣可以、那樣也好吧」的寬容，就會發現工作變得遊刃有餘，輕輕鬆鬆就能處理好；

本週期會有大量沒有定論的溝通，這些人其實沒辦法跟你好好討論事情，如果你早早看懂這個局面，就知道有些事是不需要等、也不用強力說服的，你只要學著先放在一邊，不追著結論，答案跟進度會自己來找你。

愛情：單身者在這段時間較難進入關係，保持著比平常更高度理性思考的你，看穿了真相的除了柯南，就是你了，其實還是有「看似」外在條件很好的對象出現，但對方是等著你主動、他來打分數的，而九號人則因為一下就看穿了對方的高姿態、以及心理狀態，所以在九月，是一個看見機會、也看見坑的發展，夠清醒的你很難暈船。

有伴侶者，在關係中會感受到的是對方的迷茫，似乎困在自己的想法跟世界裡，這段時間雖然還是正常往來相處，但要深度交流、或想知道對方真正的心意，是有滿高程度的困難的；

不過九號人只需要明白，這只是對方的心不在焉，不是因為你做錯什麼，也不是感情真的陷入危機，然後就睜隻眼、閉隻眼，等他自己回過神再說吧！

訊息指引：錢幣國王(R)+AMETHYST

把耗損的都斷捨離，你知道什麼該留、什麼該去，

不再把承擔，當做日常的首要順序，

你贏回了你自己。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。