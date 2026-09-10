快訊

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

聽新聞
0:00 / 0:00

口才一流！三星座哄得別人心花怒放…看起來還很真誠

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為和同事聊天，講到心花怒放示意圖。圖／AI生成
圖為和同事聊天，講到心花怒放示意圖。圖／AI生成

在日常相處中，總有些人特別懂得用言語撫慰人心，他們口才出眾，善於觀察情緒，總能在恰當時機送上貼心話語，讓人感覺被重視、被理解。本篇揭曉最擅長說好聽話的三大代表，看看誰最會用語言傳遞溫暖與魅力

TOP 3 雙子座

雙子座天生口才便給，思維靈活，總能在對的時機說出對方最想聽的話。他們擅長察言觀色，能快速捕捉他人情緒變化，並以輕鬆、風趣的語氣化解尷尬，帶來溫暖與笑聲。無論是朋友間的小打趣、戀人間的情話綿綿，還是工作上的應對進退，雙子座都能自如切換語言風格，讓人如沐春風，感受到被重視、被理解的美好。他們說出口的話，像一首輕快的旋律，不著痕跡地撫慰人心。

更迷人的是，雙子座說好聽話並非虛偽奉承，而是一種對人際關係的真誠經營。他們喜歡用言語傳遞善意，營造融洽的氛圍，讓每段關係都帶著笑聲與溫度。他們懂得用一句稱讚提升他人自信，也能用一段輕描淡寫的話語打開對方心房。與雙子座相處，常讓人覺得自己被看見、被理解，那種語言上的巧妙與柔軟，是他們讓人無法抗拒的魅力來源。

TOP 2 天秤座

天秤座擁有與生俱來的優雅氣質與溫和語調，他們說出的每一句話，總能恰到好處地照顧到每個人的感受。無論是安慰、鼓勵還是讚美，天秤座都能用最動聽的語言包裝真誠的情意，讓人聽了心裡暖暖的。他們善於用詞得體，懂得在對話中找到平衡點，不讓人難堪，反而讓每個人都感到被尊重、被理解。他們像人群中的和諧使者，用溫潤的話語潤滑每一段關係。

更難能可貴的是，天秤座說的好聽話往往帶有真誠的用心，他們並非刻意討好，而是出自對美好人際互動的追求。他們擅長用語言畫出溫柔的界線，讓人在輕鬆氛圍中敞開心扉，感受到彼此的善意與尊重。與天秤座相處，就像被春風拂面，總能在不經意間被他們的言語感動。他們那種優雅、體貼又充滿藝術感的表達方式，不只是溝通，更是一種讓人心動的魅力展現。

TOP 1 雙魚座

雙魚座擁有細膩溫柔的靈魂，說話總帶著詩意與柔情，像是一股潺潺溪流，悄悄滋潤人心。他們總能在你最需要安慰的時候，用一句溫暖的話語撫平你的不安，讓人瞬間感到被理解與接納。雙魚座說出口的話，不只是言語，更像是一份心意的投遞，輕聲細語中蘊含著無限體貼。他們懂得用感性與同理心連結他人，用柔和而真摯的話語，為人帶來撫慰與力量。

令人動容的是，雙魚座的好聽話往往不是刻意修飾，而是出於他們天生的溫暖本質。他們用語言傳遞愛，用句子編織夢，把關心藏進每一個字裡。無論是一句鼓勵、一段讚美，還是一個真誠的祝福，都讓人感覺到心中泛起一股柔軟的暖流。與雙魚座相處，總會被他們的話語輕輕包圍，像是被夢境擁抱。他們的甜言蜜語，不是虛幻，而是一種帶有療癒力量的真心流露，讓人捨不得離開。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 情緒 魅力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

心裡要有數！3星座吵架最不肯讓步 戀人再親近也很難包容

9月愛情運勢星座TOP3：秋意漸濃 這3個星座感情運最旺

沒人情味？3星座生性高冷難親近 魔羯不主動求助總是自己扛

相關新聞

今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

農曆7月倒數計時，今天是農曆7月29日，也是今年鬼月最後一天。命理師楊登嵙表示，民俗上晚間11時是「關鬼門」時刻，象徵好兄弟結束整整一個月的陽間「暑假」，準時收假返回冥府，提醒祭拜時，供品、金紙準備原則，特別警告「留」、「不要走」等字眼，千萬別說出口，以免好兄弟誤會受邀常駐人間。

前一秒還好好的！「斷崖式分手」最狠3生肖 愛再深也能秒抽離

在感情中最令人錯愕的，莫過於毫無預警的「斷崖式分手」，昨天還深情款款，今天卻冰冷疏離，連溝通的餘地都不留，有些生肖，就具有如此的果斷作風，一起來看看是哪幾個生肖。

口才一流！三星座哄得別人心花怒放…看起來還很真誠

在日常相處中，總有些人特別懂得用言語撫慰人心，他們口才出眾，善於觀察情緒，總能在恰當時機送上貼心話語，讓人感覺被重視、被理解。本篇揭曉最擅長說好聽話的三大代表，看看誰最會用語言傳遞溫暖與魅力。

不光送走好兄弟…鬼門關當天必做「三件事」 財神爺上門來

今年鬼門關9月10日提早一天，命理師老師分享影片，當天黃金24小時不只要送別好兄弟，如果做好三件事，更能讓財神爺靠近你。

周四「鬼門關」逢地藏菩薩聖誕！真正要送走的是這三樣東西

2026年9月10日是農曆七月廿九，也是今年農曆七月最後一天。由於今年七月是小月，沒有七月三十，因此民間所稱的「鬼門關」與地藏菩薩聖誕都落在這一天。多數人知道鬼門關象徵農曆七月告一段落，卻未必知道，這一天同時蘊含地藏菩薩慈悲、孝親與救度眾生的深刻意義。

鬼門關提早了！命理師提醒今年「鬼月少1天」 更曝8大禁忌

9月10日（四）鬼門關，命理師柯柏成說，今年農曆七月僅29天，沒有七月卅，民俗上注意，已普度過就不必再拜一次，若要拜，地藏菩薩與好兄弟別混同桌，簡單清供，勿拖到深夜、勿交換條件、勿挽留、更不要放鞭炮，安靜送行收尾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。